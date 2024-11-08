F1｜咸美頓接班人、阿根廷新星領銜換血潮　2025超級新秀一覽

F1（一級方程式）來到季尾，已落實明年多個席位會有變動，出現「換血潮」，當中至少4名新秀已獲得明年的正選席位，加上來勢洶洶的「替工」高拿賓度（Franco Colapinto）和紅牛青訓羅臣（Liam Lawson），明年的F1將有大批新臉孔，本文為大家介紹這班新秀車手。



平治：安東尼利（Kimi Antonelli）

出生日期：25/8/2006（18歲）

國籍：意大利

生涯主要戰績：2022意大利F4錦標賽冠軍、2022 ADAC F4錦標賽冠軍、2023中東方程式錦標賽冠軍、2023歐洲方程式錦標賽冠軍

目前所屬車隊：Prema Racing（F2）、平治青訓

安東尼利因在高卡車戰績出色，2019年獲平治青訓招攬，自咸美頓宣布下季轉投法拉利後，平治就一直為安東尼利安排大量測試，他也深受平治領隊禾夫器重，視他為如當年韋斯達賓般的超新星，最終亦選擇由他填補咸美頓的位置。他今季直接由歐洲方程式錦標賽「跳級」到F2，暫時贏過兩次分站，也在F1意大利蒙札站參加第一節自由練習，惟炒車收場。

Alpine：杜漢（Jack Doohan）

出生日期：20/1/2003（21歲）

國籍：澳洲

生涯主要戰績：2019/20 亞洲F3錦標賽亞軍、2021 F3世界錦標賽亞軍、2023 F2世界錦標賽季軍、Alpine青訓

目前所屬車隊：Alpine（後備車手及青訓車手）

杜漢最為人熟知的，是他的父親是MotoGP五屆世界冠軍米克杜漢（Mick Doohan）。小杜漢在方程式的成績不算非常出色，在Alpine（前稱雷諾）青訓多年的他，終在車隊決定下季棄用奧干後，迎來出戰F1的機會，也已獲Alpine「官宣」成為加斯利下季的隊友，然而事情卻出現暗湧，有傳Alpine想轉軚，邀請目前為威廉士做替工的高拿賓度，杜漢下季能否成為Alpine正選車手，還是未知之數。

Stake/奧迪：波杜尼圖（Gabriel Bortoleto）

出生日期：14/10/2004（20歲）

國籍：巴西

生涯主要戰績：2023 F3世界錦標賽冠軍

目前所屬車隊：Invicta Racing（F2）、麥拿侖青訓

波度尼圖下季將會與侯根堡做隊友，展開自己的F1生涯，也會成為自2017年的馬沙之後，8年來第一位獲得F1正式席位的巴西車手。由現役F1老將艾朗素出任經理人的他，在2023年的F3表現出色，獲得兩站分站冠軍之下奪得年度總冠軍，因而在今季升上F2，目前排在車手積分榜首位，有望如陸克萊般，連續奪得F3和F2冠軍，是值得期待的天才。

哈斯：貝文（Ollie Bearman）

出生日期：8/5/2005（19歲）

國籍：英國

生涯主要戰績：2021 ADAC F4錦標賽冠軍、2021意大利F4錦標賽冠軍、2022 F3世界錦標賽冠軍

目前所屬車隊：Prema Racing（F2）、法拉利青訓

貝文是法拉利青訓車手、也是2022年度的F3冠軍，今季成為法拉利後備車手。但他令車迷留下印象的，自然是今季在沙特阿拉伯站，頂替在第二節自由練習後因盲腸炎而退賽的辛斯，臨危受命駕駛法拉利出戰人生首場F1賽事。雖然只得一節自由練習去熟悉F1戰車，但他在排位賽幾乎打入Q3、在正賽更獲得第7名，成為在F1處子戰得分的最年輕車手，獲得包括咸美頓在內的多名車手讚賞，這場的表現，也令他獲得哈斯車隊2025年的正式席位。他在今季也兩度為哈斯車隊後備上陣，分別在阿塞拜疆站和巴西站，頂替被罰停賽和患病的麥奴臣。

羅臣（Liam Lawson）

出生日期：11/2/2002（22歲）

國籍：紐西蘭

生涯主要戰績：2018 ADAC F4錦標賽亞軍、2019歐洲方程式公開錦標賽亞軍、2019豐田系列賽冠軍、2020豐田系列賽亞軍、2021德國房車大師賽亞軍、2022 F2世界錦標賽季軍、2023日本超級方程式亞軍

目前所屬車隊：Visa Cash App RB（F1）、紅牛車隊（後備車手）

羅臣的F1經驗在一眾新秀中算是相當豐富，2019年已成為紅牛青訓車手的他，在F3的戰績並不出眾，在F2也是第二季才獲得季軍，加上紅牛車手輩出，他在2023年到日本出戰超級方程式，獲得亞軍。他由2022年起已出任紅牛兩支F1車隊的後備車手，去年因列卡度雙手受傷而頂替他，為艾法托利（現名RB）出戰過5場F1賽事，獲得2分；今季也因列卡度季中被炒，他駕駛RB到季尾，而下季的席位則尚未落實，且看他能直接「升班」到紅牛車隊、或是繼續駕駛RB。

高拿賓度（Franco Colapinto）

出生日期：27/5/2003（21歲）

國籍：阿根廷

生涯主要戰績：2019西班牙F4錦標賽冠軍、2020豐田系列賽季軍

目前所屬車隊：威廉士車隊（F1）、威廉士青訓

高拿賓度算是最令人意外的新秀，沙根特因為在威廉士車隊表現不佳，半季遭徹換，由青訓車手高拿賓度頂上到季尾。由於威廉士早已落實下季由辛斯夥拍艾邦出戰，意味高拿賓度不會獲得下季的威廉士席位，未料這位「替工」立刻交出好表現，首度出戰已在意大利蒙札站，由起步的第18位、到以第12位完賽；翌站巴庫站，他排位第9名、第8名完賽，成為42年來首位得分的阿根廷車手，及後在美國站再度得分，撇除在巴西聖保羅站炒車外，表現可人，有關他的未來傳言滿天飛，除了Alpine對他有興趣，更傳出紅牛車隊願意付高額違約金買斷他，下季取代佩雷斯。雖然去向未明，但他大有機會下季在F1登場。