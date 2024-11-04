F1巴西站︱韋斯達賓排17出賽仍封王　生涯最佳表現斷送諾里斯希望

今季一級方程式賽車（F1）難得不再由紅牛獨大，麥拿侖車手諾里斯鬥至賽季後段仍有一絲希望跟韋斯達賓爭冠，可是巴西站「韋少」上演一幕排17位仍能封王戲碼，被紅牛車隊總監漢拿稱讚為「絕對是他表現最佳一次」的分站冠軍，諾里斯今季的冠軍夢大致已告幻滅。



F1巴西站︱韋斯達賓排17位出賽仍封王，賽後激情慶祝。（Getty Images）

紅牛總監：韋斯達賓最出色一次分站勝利

已經連續贏得3屆F1車手總冠軍的韋斯達賓，今站排第17位出賽，看似無望取勝一仗，依然難不倒他。

荷蘭車手勝出後，車隊跟他激情慶祝，獲英國廣播公司（BBC）讚揚「大師級演出」，紅牛車隊總監漢拿直指今站是韋斯達賓歷來62次贏得分站之中，表現最佳一次，「我真的相信，我們今天一同見證F1史上其中一次最偉大演出。」

諾里斯：我們無做錯，有時就是會被不幸阻擋

今季被其他車隊逐步追上之下，紅牛戰車在下半季失去昔日壟斷力。頭10站韋斯達賓勝出7站，但自西班牙站後，他和紅牛已經連續10站未能獲勝。巴西站由跟他爭冠的諾里斯排頭位，天雨路滑加上屢次出現戲劇性畫面，諾里斯進入維修站時機不當下失去位置，最終只獲第六名，麥拿侖車手賽後說：「你可以在紅旗時換輪胎，其他人都這樣做。純粹是不幸。我們沒有做錯，有時就是會被不幸阻擋前路。」

韋斯達賓形容，巴西站發生的連串事件猶如「過山車」，「我的情緒幾乎令我在勝出賽事後，嘗試摧毀車房。」排位賽的不幸點燃起韋少的怒火，排位賽因大雨由周六改為周日上演，不幸的紅旗時機令他只排第12位，由於更換引擎次數超出上限被罰5格，因而要排第17位出賽。

F1巴西站︱韋斯達賓四奪車手冠軍在望。（Getty Images）

排位賽只得第17燃怒火 韋少：雨戰總有瘋狂事

諾里斯即使排頭位，他在雨戰表現一直不算出色，甫開賽已被平治的羅素爬頭，韋少也在後方逢車過車。哪怕賽前宣稱「預期今仗會失去分數」，韋斯達賓第一圈已追上6格，到第12圈已在4架領頭戰車身後，力爭三甲。當雨勢愈下愈大，對擅長雨戰的韋斯達賓更加有利，「我充滿動力去賽一場好車，於是盡力作戰看看會發生什麼事，因為雨戰總是會發生瘋狂的事情。」

「很快當我超越幾架車，有一、兩個圈的自由空間，我總是場上最快的車，我就知道『好的，我們很快』，只需嘗試爬頭，再向前方力追。」韋少分享，「我在車內感到舒適，我就是對濕滑環境感到舒適，同時戰車也交出表現。兩者加起來事半功倍，賽出速度。」巴西正是他女友Kelly Piquet的家鄉，這位名將畢奇之女在另一半這場精彩勝利後吻賀愛郎。

F1巴西站︱韋斯達賓獲另一半Kelly Piquet吻賀。（Getty Images）

對手爭冠只餘數字上可能

韋少巴西站封王，諾里斯得第六，二人之間又拉開至62分距離，餘下3個分站，僅餘86分可追，諾里斯要後上封王，如無意外只剩下數字上的可能。

3星期後美國拉斯維加斯站，韋斯達賓如能維持60分差距，將順利第四度贏得總冠軍。就算該站未能做到，之後在卡塔爾站這個冠軍都肯定會到手。

F1 巴西站賽果（只列頭5位）

1. 韋斯達賓／紅牛

2. 奧干／Alpine

3. 加斯利／Alpine

4. 羅素／平治

5. 陸克萊／法拉利



F1車手榜頭五位（截至巴西站）

1. 韋斯達賓（紅牛）／393分

2. 諾里斯（麥拿侖）／331分

3. 陸克萊（法拉利）／307分

4. 皮亞斯特利（麥拿侖）／262分

5. 辛斯（法拉利）／244分

