F1中國第一人明年無班落　周冠宇賽車生涯如何走下去？

一級方程式賽車（F1）2022年終於出現首位中國車手，周冠宇在爭議聲中獲愛快羅密歐（Alfa Romeo）簽入，夥拍保達斯（Valtteri Bottas）。轉眼3個賽季過去，車隊亦已易名為沙巴（Kick Sauber），未曾踏上頒獎台，周冠宇F1生涯遇過死裏逃生的意外，兩度創下最快圈速，加上頭兩季獲得的12分，或已是他在F1留下的最大印記。

車隊被收購後下季再易名為奧迪（Audi），並宣布2025年賽季車手組合為37歲老將侯根保（Nico Hülkenberg）與巴西新星波杜尼圖（Gabriel Bortoleto），周冠宇和保達斯雙雙無得留低，這位F1中國第一人的賽車之路會如何走下去？



周冠宇明年無班落，F1中國第一人賽車生涯如何走下去？（Getty Images）

周冠宇F1每季得分：

2022：6分

2023：6分

2024：0分（截至11月3日巴西站）



F1中國第一人明年無班落

F1由2004年開始加入中國站，賽事每年在上海國際賽車場上演，年度盛事始終未能在中國掀起一股賽車熱潮，多少因為欠缺一位主場車手。周冠宇登陸F1，旋即令他紅遍中國，就算曾有車手質疑，他純因龐大的中國市場才獲得席位，周冠宇平穩的表現足以證明自己。無奈礙於戰車能力所限，在F1第一、二個賽季分別都只獲6分，亦不及隊友保達斯。

2022年周冠宇初戰F1，開季第一戰已在巴林站帶來驚喜，以第10名獲得生涯第1分；之後更在加拿大站獲得第8名，再獲4分進帳；加上意大利站的1分，處子賽季共獲6分。第2季他先後在澳洲、西班牙及卡塔爾站得第9名，再次累積6分完季。今年車隊結束跟愛快羅密歐的合作易名沙巴（Kick Sauber），表現不升反降，賽季僅餘最後3站，周冠宇和保達斯仍未獲任何分數，下季二人均不獲留用。

上海站首度主場出戰永留印記

周冠宇開季首站在巴林獲第11名，與再次得分機會擦身而過後，今年未嚐在「上半版」完賽，最大亮點就是終於能夠在上海主場出戰，並以第14位完成。在上海出生的周冠宇，一直渴望在家鄉出賽，可惜因新冠疫情關係上海站賽事2020至2023年間一直停辦，直到今年才首度獲得主場出戰機會。

就算只能以第14名完賽，仍獲大會安排一個特別嘉許儀式，賽後隨三甲車手來到主看台前的特別泊車位，接受主場車迷祝福。周冠宇當時下車後向觀眾席揮手，在群眾的呼聲下，一度激動地蹲在地上哭泣。第一位中國F1車手，主場出戰並順利完賽，寫下中國賽車歷史新一頁之後，卻可能再沒有然後——沙巴車隊被奧迪收購，來季再迎大變，周冠宇不獲留用後F1新賽季已沒有他的位置。

周冠宇上海站首度主場出戰F1，永留印記。（Getty Images）

周冠宇賽車生涯如何走下去？

外界都在猜測周冠宇來季以至之後何去何從，甚至會不會從此離開F1。F1共10支車隊，就只得20個正選車手位置，周冠宇表明「仍在繼續出戰F1」前提下，最正路的選擇是在其中一支車隊轉當後備車手，靜待機會。

可是據專門報道F1消息的記者巴列圖（Lawrence Barretto）引述消息人士稱，「相對當F1車隊後備車手，周冠宇更傾向出戰其他賽事」，當中包括電動方程式（Formula E）。

周冠宇熱愛時裝，但無意向時裝界發展，只想專注賽車事業。（Getty Images）

2026年F1大改制或成重返契機

對於今季之後的發展，周冠宇本人的說法是：「目前我只能見步行步，確保自己專注在周末的每場比賽，因為實在毋須想得太長遠。」他直言，「當然會想肯定自己向着正確位置邁進以及鎖定在F1的未來，但目前我只能專注在緊接的賽事，嘗試付出一切，嘗試發揮戰車的最大潛力。」

F1每年狀況都是變幻莫測，2026年更會大改制，就算2025年沒有他的位置，仍只得25歲的周冠宇大有機會離開一季後重新歸來。無論今季會否是周冠宇在F1最後一季，已獲「國寶級」地位的他賽車場內外均不愁出路。他的名字在中國社交媒體小紅書累積逾億流量，在影片分享平台抖音的影片播放次數更突破21億，跟他合作的大品牌包括Lululemon、麥當勞、Puma和酒商Chivas，2023年起更擔任Dior品牌大使。

作為中國F1第一人，早已習慣活在鎂光燈下，周冠宇自言熱愛時裝，惟他強調：「我一直覺得職業生涯會跟賽車有關，哪怕是10年又好，15年也好，都會是跟賽車有關，當然時裝絕對是個嗜好。」