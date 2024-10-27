F1墨西哥站︱辛斯今季首排頭位　隊友陸克萊卻說期待夥拍咸美頓

一級方程式賽車（F1）比賽固然精彩，一班車手在賽道內外的勾心鬥角，同樣扣人心弦。以今周上演的墨西哥站為例，法拉利車手辛斯（Carlos Sainz Jr.）難得今季首度勝出排頭賽，隊友陸克萊接受傳媒訪問，主題卻是「我超級期待與咸美頓共事」，不禁令人想起月前他在另一個訪問中直認，曾有過多次「憎恨辛斯」的時刻。



F1墨西哥站，法拉利車手辛斯將排頭位出賽。（路透社）

辛斯今季首排頭位

今次將會是辛斯自2023年新加坡站以來，首度排頭位出賽，「最困難的可能是第一個彎前那一段，並在氣流中排頭位出賽，不是嗎？」辛斯說，「我只需要確定由時速0至100公里加速暢順，這是排頭位最重要的事，就是確保起步良好。由那刻開始，盡力去防守。」

車手榜頭兩位車手韋斯達賓和諾里斯，墨西哥站將分別排第二、三出賽，「我身後有兩車手正在爭奪甚為重要的事，第一個彎前那一段會很有趣。從那角度看，我的包袱明顯較少。」辛斯提到兩個競爭對手，對隊友陸克萊隻字不提。

F1車手榜頭五位（截至美國站）

1. 韋斯達賓（紅牛）／354分

2. 諾里斯（麥拿侖）／297分

3. 陸克萊（法拉利）／275分

4. 皮亞斯特利（麥拿侖）／247分

5. 辛斯（法拉利）／215分



陸克萊受訪不斷談到咸美頓。（路透社）

陸克萊：超級期待跟咸美頓共事

另一邊廂，陸克萊受訪時亦只談到下季新隊友、7屆F1總冠軍咸美頓，「我超級期待跟他一起共事，從他身上學習。對我而言，跟一個如此成功的車手用同一部車會是個刺激的挑戰，能夠顯示出我的能力。」

陸克萊直言，「我們都會渴望擊敗對方，這就是F1的生存方式，但我肯定那會是健康的競爭。」今季F1只餘下最後5個分站，法拉利在車手榜難望奪冠，展望來季也是人之常情，陸克萊對「新同事」的興奮態度，同時也難免令人再次揣測他跟隊友辛斯的關係。

陸克萊再三強調私下跟辛斯關係要好。（Getty Images）

比賽時多次有「我憎恨他，他也憎恨我」的時刻

今季是辛斯在法拉利的最後一季，「陸仔」今次受訪未有提及對方，然而數月前他在podcast賽車節目《Beyond the Grid》曾詳細談及二人的關係時，縱說到「我想只是辛斯本人的話，我想我們相處得非常、非常好」，但同時承認：「是的，比賽期間有很多時刻，我憎恨他，他也憎恨我，因為我們對同一處境有不同看法。」

他揚言二人在討論後已解開一切賽場內心結，「正如我所言，我們相處得非常、非常好，我們有很多共同興趣，有很多難忘回憶，我會永遠記住」，「不幸地，現在的世界一切也被過份解讀和批評。現實是，我們一直關係良好。」

無論辛斯與陸克萊私下關係如何，現實就是兩人合作3季以來皆未帶來期望中的表現，法拉利在低潮中先後有平治到紅牛獨大，辛斯加盟3季未能輔助陸克萊更上層樓，自己也無大突破。陸克萊加盟法拉利5季，車隊至今未能重拾輝煌，一方面是戰車上的限制，同時也是時候重組陣容，為求突破來季以咸美頓取代辛斯，期望可擦出新火花。昔日曾雄霸F1的法拉利，已經低迷多年，對上一次贏得車手總冠軍已經要數到2007年的拉高倫。