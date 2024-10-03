F1｜傳「車神」舒密加出席女兒婚禮　11年來首度露面

一級方程式賽車（F1）傳奇車手舒密加（Michael Schumacher），自2013年滑雪事故受傷後，至今一直與外界隔絕。

他女兒Gina Schumacher日前舉行婚禮，德國媒體《圖片報》指，「車神」很有可能在11年以來首度「公開露面」。



舒密加2013年在法國阿爾卑斯山滑雪時，因頭部撞擊到石頭昏迷，至今一直未在公眾場合露面，身體狀況備受外界關注。

Gina日前在舒密加位於西班牙馬略卡島的大宅成婚，在Instagram僅貼出與丈夫合照。德國《圖片報》報道指，舒密加本人似乎（likely）有出席，而且婚禮上還有車神胞弟拉夫舒密加（Ralf Schumacher）、拉夫的同性伴侶Étienne Bosc-Kassan，以及其他客人，但入場人士全被要求保密，且暫時交出電話及相機。

英國《Metro》指，滑雪意外後，其家人嚴格保護「車神」私隱，只有三名家庭成員及醫療團隊能夠接觸到舒密加本人，這導致他與其他家人關係疏離，當中便包括曾同為F1車手的弟弟拉夫舒密加。

「車神」（右）遭遇意外後，有傳與胞弟拉夫舒密加（左）關係疏離。（Getty Images）

報道認為這除代表他們之間關係改善外，或許也代表舒密加妻子Corinna保護丈夫的態度軟化，因為這是多年來，該名德國車手首次在公開場合，與家人及朋友交流。當地報紙《Ultima Hora》報道，婚禮持續約半個小時，在下午4時結束，賓客人數未有公開。

《Ｍetro》表示有傳言指，舒密加兒子米克舒密加已向模特兒女友Laila Hasanovic求婚，他們可能會在2025年舉行另一場家庭婚禮，屆時或會再有舒密加的最新消息。

該媒體引述《圖片報》報道，舒密加家人都十分喜歡Laila Hasanovic，她們經常一起聚會，亦是少數能與舒密加見面的非親人之一。