劍擊｜張家朗奧運後首戰寓賽於操照奪冠　回歸本地賽感陌生

張家朗上一次角逐本地公開賽已是一年前，今日的會長盃，是他一年來首個本地賽，也是巴黎奧運後首項賽事。晉級路上，他連挫多名港隊隊友，最終封王。相隔一年再度參與本地賽，家朗笑言有點陌生，剛到場時更有點不知所措。



張家朗相隔一年再度角逐本地公開賽。（周令知攝）

張家朗近年甚少在本地公開賽亮相，這名奧運雙金得主上次參加本地賽，已經要數到上年10月的會長盃，當時他在4強不敵隊友蔡俊彥摘季。

張家朗相隔一年再踏本地賽場，在香港公園體育館爭奪會長盃的錦標，家朗在小組賽僅失3分，以頭號種子躋身淘汰賽，他在晉級路途遇到不少港隊隊友，8強的梁千雨、4強的蔡俊彥、決賽的吳諾弘，張家朗逐一擊敗隊友，結果大熱稱霸會長盃，亦是近兩年來首個本地公開賽冠軍。

張家朗與蔡俊彥4強碰頭，吸引不少傳媒的鏡頭。（周令知攝）

戰畢巴黎奧運後一直休息，直至兩個多月在本地賽復出，張家朗坦言今次是寓賽於操：「兩個多月無比賽，加上今日早上（9時）開始，一口氣戰至最後（晚上7時），難免有點疲累。近期開始復操，自己的狀態慢慢回升，今日可以感受比賽的感覺，寓賽於操都是好事。」

劍擊｜佘繕妡行色匆匆回港戰會長盃 奪冠後周日返美準備周一上學

張家朗相隔近兩年再度揚威本地公開賽。（周令知攝）

兩年的會長盃之間，張家朗變成奧運雙金得主，但回歸本地賽場竟然被考起，「剛到場時唔知點算好」。張家朗指以往報到與檢查器材一併處理，如今卻分成兩個不同位置，是有點不知所措，幸好隊友楊子加伸出援手，他才順利處理報到的程序。

劍擊近年在香港發展愈來愈好，本地賽事吸引更多劍手參加，今次會長盃賽事近400人角逐6個劍種，單單男子花劍已有82人參賽，在安排上亦有不同，劍總方面同時採取不同方式，限制場地人數，部分劍手更沒有地方熱身。

張家朗決賽力克吳諾弘奪冠。（周令知攝）

相隔一年再戰本地賽的張家朗，樂見參賽人數超出預期，直言更多不同水平的劍手參賽，競爭更大，對香港劍擊發展是好事。

張家朗同時特意表揚師弟梁千雨，盛讚對方有進步：「千雨兩年前是個有潛質的劍手，他如今在心態上進步不少，我平時練習都有與千雨打，我們常說比賽有練習7成已是很出色，今日與千雨交手時，他的發揮與練習沒太大分別，心態處理得很好，敢於拼搏與衝擊。」