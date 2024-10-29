劍擊｜16歲重劍小將飛13小時回港　落機即參賽仍化身巨人殺手

劍擊一向充滿激情，劍手在神經繃緊的交鋒得分後振臂高呼、彎腰狂吼是常態，然而今年「會長盃劍擊錦標賽」的男子重劍賽事，卻出現不一樣的畫面。

一名劍服背上印上姓氏「Wong」的新臉孔，連挫吳浩天與吳霆騫兩名港隊代表，堪稱「巨人殺手」，贏得重要的比賽後他異常冷靜，保持那張「撲克臉」，最終登上頒獎台摘下季軍。

他是黃至晧，今年16歲，比賽當日的早上才由溫哥華返港，13小時的航程、飛越逾萬公里，為了追逐劍擊夢，在所不惜。



背上印上姓氏「Wong」的黃至晧，是本地賽的新臉孔。（趙子晉攝）

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現時兼任港隊青年軍教練的男子重劍代表黎家俊，與小將徐家煥在劍道後方一同觀賞四強戰，「好忍得呀，佢隻手都唔出」，黎輕聲地說。

這場男子重劍四強戰，一方是港隊代表方凱申，另一方是新臉孔的黃至晧，兩人首節頭兩分鐘沒有交收，兩度消極各取紅牌，若然兩人再一次在1分鐘內沒有得分，落後一方將被判罰消極黑牌而落敗。

黃至晧（左）與方凱申在四強戰碰頭。（趙子晉攝）

直至第二節，方凱申領先4：3，雙方全程投入在這場鬥智鬥力的遊戲中，方凱申沒有給予對方太多空間，落後的黃至晧也耐心地尋找機會，直至裁判叫停，並在口袋中掏出黑牌，雙方才如夢初醒，驚覺已是今場第三次在1分鐘內無得分，凱申向後方的隊友說：「我都唔記得！」結果本身領先的他驚險晉級決賽，並擊敗隊友何瑋桁封王。

與決賽擦身而過，在劍道上保持一副「撲克臉」的黃至晧，得分未見太過興奮，最多只是輕輕的握拳，四強戰落敗後，帶點悔恨地離場，並坐在地上整理自己的心情。

黃至晧落敗後流露失望之情。（趙子晉攝）

「當時落後一分，一直在想方法如何進攻，連時間都忘記了，結果就出現人生第一次因為（消極）黑牌而落敗。」黃至晧賽後一邊憶述，一邊苦笑。縱然四強憾負，16歲的黃至晧仍是首次登上本地公開賽的頒獎台，這個季軍得來不易，「算是我生涯至今最成功的賽事」。

16歲的黃至晧首度登上本地公開賽的頒獎台。（趙子晉攝）

黃至晧小組賽僅取3勝3負，晉級路途硬仗連場，首圈對剛升上青年組世界排名第5的徐家煥，緊接再鬥今年打入亞錦賽8強的吳霆騫，16強再挑戰經驗老到的吳浩天，後段一度落後兩劍，最後數秒追成平手，更在「決一劍」反攻奠勝，就算四強戰落敗，黃至晧與凱申還是戰足9分鐘，足證這位新臉孔，已擁有與港將有周旋的能力。

黃至晧晉級之路硬仗連場。（趙子晉攝）

縱然吳浩天意外落敗，他坦言心服口服，「無辦法他打得比我好」，黎家俊亦盛讚這名16歲小將的打法紮實。黃至晧打法很輕柔，常常是被動的一方，沒什麼大動作、每每看準機會便出手，得分像輕描淡寫，與其他港將的打法有所不同，原來他是在溫哥華訓練。

黃至晧在中學一年級與家人移民至加拿大，近年決定回港爭取港隊資格，故此每當本地有分齡賽或公開賽，他大多都飛回港參賽，早在今年的分齡賽，他同樣稱霸。今次賽事，他在比賽當日的早上才抵港，然後直接前往香港公園體育館作賽，「今朝才抵港，太趕沒太多時間熱身，小組打得麻麻，然後慢慢入局，都沒有想過可以打到這階段，然後明晚（星期日）就返加拿大了。」

黃至晧今次留港比賽的時間，僅僅比來回溫哥華與香港的航程長一點。乘坐13小時的飛機、飛逾萬公里，黃至晧來去匆匆，反而更有幫助，「（今年）暑假留港三星期左右，適應好時差再出戰發揮卻不太好，不知道是不是我有點奇怪，我覺得有時差對反有幫助，同時提醒自己：『咁辛苦返嚟打比賽唔可以咁輕易就輸』。」

黃至晧比賽當日的早上才剛抵埗香港。（趙子晉攝）

除了香港，黃至晧不時飛往美國參加比賽，早已習慣這種「飛人生活」，他笑言早已不怕時差，同時成就他在場上的冷靜一面。「我在美國打比賽會嗌，而個人便愈來愈興奮，更心急，很容易作出錯誤決定，尤其是我是直柄劍手，手上動作未必可以保護自己，要更加謹慎，所以比賽時我都會壓制自己。」

溫哥華升學的黃至晧，與香港的學生劍手一樣，同樣要兼顧學業與劍擊，他訓練的劍會離家有一個半小時的巴士路程，他直言無法每天訓練，一星期只可以練四日，其餘時間只好自行修煉，「沒有練習的日子我會在家中練步法、刺靶，每次1至2小時，有時前往附近的健身房做運動」。持之以恆，是黃至晧從劍擊體悟出的道理。

在劍道上的黃至晧十分冷靜。（趙子晉攝）

「你未來繼續在劍擊方面發展，你有無想過長留在加拿大或香港？」我問，想起經常飛行的生活不禁覺得疲累。

「我較喜歡加拿大，我認為這個飛來飛去的模式也可以。航程多遠、時差多大都是其次，最大取決因素是自己的決心，就算每天訓練，若然無心練習也不會進步。」無論身處香港或是加拿大，16歲的黃至晧為了自己的劍擊夢堅定不移，短期希望在青年世界盃香港站取得佳績，取得代表香港出戰青年賽的資格，終極目標是4年後的洛杉磯奧運。

訪問至末段，黃至晧突然說：「我個人比較摺，平時本身自己唔係好講嘢！」我卻與這名沉默寡言的小將談了十多分鐘，希望未來有機會與他再詳談。