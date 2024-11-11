阿仙奴對車路士失分原因逐格睇　落後9分再添傷兵　阿迪達拒悲觀

周日車路士與阿仙奴的英超焦點大戰，柏度尼圖（Pedro Neto）在下半場射入精彩一球，助「藍軍」以1：1追和，在主場保住一分。

主帥阿迪達（Mikel Arteta）則相當不滿，直斥球隊表現未達標準及不可接受；雪上加霜的是，阿仙奴已落後榜首的利物浦9分，歷史數據反映爭標相當困難，加上今仗再添兩名傷兵，阿迪達只能寄望「兵工廠」在國際賽期後回穩。



阿仙奴今仗對車路士，曾憑一次快開罰球破門，但經VAR檢查後，因越位被判無效。至比賽第60分鐘，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）接應剛復出的馬田奧迪加特（Martin Ødegaard）妙傳，在小禁區巧妙射入近柱，為「兵工廠」打開紀錄。

不過阿仙奴的領先優勢只維持了10分鐘，柏度尼圖看準阿仙奴防守漏洞，接應安素費南迪斯（Enzo Fernandez）短傳，並在禁區頂射入遠柱死角，為車路士追和至1：1，之後雙方再無入球，就此握手言和。

柏度尼圖射入世界波，為車路士在主場追和。（路透社）

大部分人都驚嘆柏度尼圖在禁區頂射入的這記世界波，不過阿仙奴當時防線如何出現失誤，尼圖又是如何發現這個空位，值得我們慢慢拆解。

阿仙奴防守現罕見失誤 造就柏度尼圖入球

第80分鐘，車路士從左路開出短角球再傳中被化解，並從右路回後重整攻勢。阿仙奴表面上踢4-3-3，但奧迪加特會經常配合三名前鋒上前逼搶，因此整隊陣型多呈4-2-4。

柏度尼圖與安素費南迪斯兩人在中路短傳尋找機會，此時能看到奧迪加特已上前，但因人數沒有優勢，故未有逼搶；而本應負責鎮守中路的湯馬士柏迪（Thomas Partey）與迪格蘭賴斯（Declan Rice），卻不知為何同時留在最後方，一同盯防車路士中堅韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）。

從右上角紅圈位置可見，柏迪與賴斯同在中堅位防守韋斯利科芬拿。（Now Player截圖）

由於奧迪加特已上前，夏維斯（Kai Havertz）是中鋒，馬天尼利是左翼鋒，在走位拉空途中，柏度尼圖觀察到對方禁區頂真空，便突然「打斜」從兩人之間的空位往前插。

柏度尼圖觀察到禁區頂無人防守，於是突然打斜入楔。（Now Player截圖）

該兩名阿仙奴球員未有緊隨尼圖，或以為身後應還有數名中場。可柏迪與賴斯仍在夾擊科芬拿，形成一條罕見的六人防線。直至尼圖在峨眉月準備起腳時，才有左閘的祖利安添巴（Jurrien Timber）上前飛鏟打算阻擋射門，不過為時已晚。

柏度尼圖推向蛾眉月時，阿仙奴有六名防守球員圍在禁區附近，車路士則有三人。（Youtube截圖）

阿仙奴作為上季失球最少的球隊，今次卻出現罕見的防守犯錯，兩名防中未有保護禁區外，其餘幾名後衛也沒有提場，其中一名中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）也移往中路，彷彿已接受該兩人也是防線中部分。

尼圖入球片段：

阿迪達：不可接受

阿迪達賽後直言對賽果感到失望：「因為我覺得我們應能取勝，但失球的方式令人非常失望，那遠未達到我們應有標準及防守習慣。我們容許這種質素的對手，以這種方式持球進入那個空間，便會受到懲罰，這不是運氣差。」

不過比賽後段，阿仙奴一再積極進攻，更幾乎攻入致勝一球，這名領隊也稱讚球員魄力令：「他們渴望勝利，願意去承擔風險，決心十足，令車路士身處困境。我們也踢得非常有侵略性，創造出幾次黃金機會，不幸地無法將皮球送入網中從而取勝，我覺得球隊值得贏下今場比賽。」

落後榜首9分 一項歷史數據顯示爭冠有難度

「兵工廠」連續4場聯賽不勝，月初在英超又以0：1不敵紐卡素，目前與車路士、諾定咸森林及白禮頓同積19分，暫時排在第4位，落後榜首的利物浦9分。英超官網統計，聯賽歷史上從沒有球隊能在11輪過後，被榜首領先9分仍能後上奪冠。

阿仙奴已連續4輪不勝，落後榜首的利物浦9分。（路透社）

被問到打算如何縮窄與利物浦差距時，阿迪達表示別無選擇，只能「贏、贏、贏」，因為他相信「紅軍」也不會停止取勝。今季阿仙奴飽受傷兵困擾，中場核心奧迪加特因傷最近才復出，可布卡約沙卡及迪格蘭賴斯今場又退下火線，傷勢暫未明朗。

「當事情變得不如意時，展現你的魄力（show your teeth）及有多渴望得到他。」阿迪達拒絕以悲觀角度看待球隊現狀。「在迪士尼樂園時，一切都很簡單，因為每個人都會在你旁邊，跟你說你有多美麗，而當黑暗來臨，一切都變得困難時，每個人都會質疑你。」

奪冠路再現難關，這名主帥亦表達出無奈之情。他相信兩名受傷球員絕非無恙，否則不會退下火線：「我所祈禱的，是國際比賽日後能『夫添』且健康地出戰，這8星期簡直是一場噩夢。」