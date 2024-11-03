英超︱阿仙奴失去奧迪加特完全走樣　阿迪達拒談爭標機會

阿仙奴作客0：1負紐卡素，已是他們英超作客兩連敗，而且連續三場未勝。跌至第四位，落後榜首的利物浦7分。

開季10場，半數失分，部分評論甚至已看淡阿仙奴今季爭冠機會，連兵工廠最忠實的支持之一、名宿伊恩胡禮也認為，阿仙奴無法再以傷兵為借口。領隊阿迪達直言「今場抵輸」，惟拒絕談論今季爭標機會。



阿仙奴不敵紐卡素，今季又輸一場。（Getty Images）

失去奧迪加特沒有Plan B

對上連續兩季「聖誕冠軍」，阿仙奴就算兩度被曼城追上失冠，兩季都獲亞軍，今季依然被認定是最有能力跟曼城周旋的球隊。畢竟利物浦才由高普換上史諾，車路士、曼聯、熱刺仍未重回高峰，阿士東維拉雖有艾馬利，與冠軍似乎尚有好一段距離。

無奈的是，一個球員有多重要，往往在失去過後才知道。加盟阿仙奴後如鐵人一樣的隊長奧迪加特，9月為挪威國家隊上陣時足踝嚴重受傷，一直倦勤至今。他受傷前，阿仙奴頭3仗2勝1和，之後7場3勝2和2負，失分次數較贏波更多。

奧迪加特受傷缺陣，阿仙奴一直未能找到替代方案。（Getty Images）

胡禮：阿仙奴表現非常差勁

奧迪加特自2021／22球季正式加開阿仙奴，每季英超上陣次數分別為36場、37場和35場，今季暫時已缺陣7場，較對上3季加起來還要多。失去他之後，阿仙奴在進攻方面明顯變得單調，皮球運傳速度減慢，往往依靠翼鋒沙卡「單天保至尊」，當前仗作客般尼茅夫連沙卡也受傷缺陣，阿仙奴吃下英超今季首場敗仗。

對利物浦一仗沙卡復出，又遇上中堅沙列巴停賽，今仗沙卡、沙列巴皆在陣，阿仙奴還是以0：1敗陣，下半場甚至沒有一次中框射門，連有名是「阿仙奴大好友」的名宿伊恩胡禮，也直言：「以一支理應是爭冠球隊的水平而言，阿仙奴表現非常差勁。我們傳球速度很慢，球隊缺乏能量，變得容易估計。」他批評，「是的，我們想念奧迪加特，他是我們的首席創造師，但我們未能找到解決辦法。對般尼茅夫只得1次射門中框，今場也是只得1次中框。」

連阿仙奴「大好友」胡禮也忍不住批評阿仙奴表現差勁。（Getty Images）

阿仙奴爭冠機會被看淡 阿迪達拒評論

胡禮稱，「我們都知道作客聖占士公園要做什麼，就是必須創造更多機會，那並未發生，今仗每個人也表現差勁。」他續指，「如果我完全坦白，這是一場領隊必須認真思考球隊目前發生什麼事的比賽，跟球隊好好傾談他們的表現。」

經過近季經驗，大家都很清楚與曼城爭冠是什麼一回事，當下半季「爭冠模式」啟動，藍月亮便會成為一部贏波機器，因此阿仙奴以至其他希望爭冠的球隊失分空間其實很小。也因此，英格蘭個別評論已在阿仙奴不敵紐卡素後，看淡兵工廠今季爭標機會。

阿迪達拒評爭冠機會。（Getty Images）

「我們今仗輸波是應得的」

賽後阿迪達拒談此話題，「我是明白的，但去年在8、9、10場比賽後我們不談（聯賽錦標），現在我們也不會談論。」他認為更重要的是如何在輸球後作出反應，「我們不會去找正確字眼或答案來形容我們目前感受，我們必須將它放到球場，周三晚對國際米蘭時反映出來。」

他直言，「我們今仗輸波是應得的（We deserved to lose today）。開賽時我們表現很好，也能控制比賽，但我們在禁區內防守得不夠好。功勞歸功對手，他們踢出一個好球射入一球好波。」阿迪達稱，紐卡素入球後改變了比賽，球隊表現「走樣」，「我們必須適應過來，卻未能妥善做到，我感到很沮喪。」

事實上，阿迪達下半場曾屨次嘗試作出調動改變形勢，他先在61分鐘以辛真高入替馬連奴，並以17歲新星旺拿尼（Ethan Nwaneri）代替馬天尼利；71分鐘再以賓韋特取代添巴，加比爾捷西斯入替杜沙特。可惜依然未見成效，86分鐘他作出最後一個調動，以佐真奴入替湯馬士柏迪。一班後備兵未能取得預期效果，無法扭轉敗局。

對阿仙奴而言一個最大好消息是，奧迪加特已在養傷最後階段，可望在短期內復出。