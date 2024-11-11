西甲｜半自動越位偵測系統疑認錯利雲球靴　吹走入球致巴塞落敗

巴塞隆拿作客皇家蘇斯達的西甲賽事，出現罕見爭議一幕，羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）在第13分鐘率先破網，但之後被VAR裁定越位而無效，最終巴塞以0：1落敗。

半自動越位偵測系統畫面顯示，當時利雲度夫斯基鞋尖僅僅越位，然而圖片中的鞋尖是否屬於該名巴塞前鋒，引來巨大爭議，巴塞主帥菲力克（Hansi Flick）直指球證犯下巨大錯誤。



比賽第13分鐘，法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）盤球推進，並傳球予禁區內卡位的利雲度夫斯基。皮球傳到利雲腳下彈起，亂戰之中跌到該名波蘭前鋒身旁，並由他射入門中。

球證Cuadra Fernández當時沒有判罰越位，巴塞一眾球員慶祝後，亦回到己方半場，雙方準備開波。此時Cuadra Fernández示意VAR介入，讓其他球員稍作等候，隨後表示經審查後，入球因越位無效。

利雲度夫斯基在第13分鐘先拔頭籌，但被判越位而入球無效。（Getty Images）

西甲現時採用半自動越位偵測系統（Semi-automated offside technology），該技術在2022卡塔爾世界盃首次應用。從影片中可看到，系統識別利雲度夫斯基鞋尖突出，因此判定越位。

不過不少球迷仍認為今次判決存在爭議，因為根據重播片段，後衛阿古特（Nayef Aguerd）的球靴似乎比利雲度夫斯基更接近龍門，有人懷疑半自動越位系統「認錯鞋」。

西班牙《阿斯報》指，巴塞主帥菲力克十分不滿，並在下半場開始前與Cuadra Fernández理論，兩人的對話被Movistar+的攝影機拍下。該名球證一直向菲力克表示「我能做些什麼？」他表示被VAR告知這球越位，故對此無能為力。

球例是怎麼寫的？

國際足球理事會（IFAB）相關球例（節錄）：

VAR可在以下相關的事件出現「清晰及明顯錯誤」或「遺漏嚴重犯規」時協助裁判員：

a. 入球/不入球；攻方球隊在建立攻勢時的犯規或獲得入球（手球、犯規、越位等）

除非視像覆檢清楚顯示該決定是「清晰及明顯錯誤」，否則裁判員將不會改變其原本的決定。

裁判員有最終決權，而VAR和其他賽事執法人員地位相同，只可協助裁判員執法。



簡單而言，Cuadra Fernández一開始未有判利雲度夫斯基越位，之後VAR介入告知該名巴塞前鋒越位，Cuadra Fernández相信VAR判決，因此宣判入球無效，由皇家蘇斯達開龍門球——這個判決過程在程序上完全按照球例。

當然主球證擁有絕對決定權，但VAR有電子儀器幫助，更包括半自動偵測系統，他未有親自查看重播，而是直接相信VAR決定，亦十分合理。

若連機器也出錯，便只能說利雲度夫斯基不好運。（路透社）

因此目前爭議之處在於：半自動越位偵測系統有否出錯？若確認為系統出錯，巴塞隆拿可否要求重賽等？第二條問題在球例亦有答案。

原則上，比賽不會因為以下情況而失效：

• VAR科技上的故障[等同球門線科技(GLT)]

• 涉及VAR的錯誤決定(因VAR屬於賽事執法人員)



菲力克賽後無奈指，球證犯下重大錯誤：「我們初段踢得不錯並取得入球，不過入球被錯誤地取消。我跟球證說那是錯誤判決，因為那不是利雲度夫斯基的腳，但我們必須接受。這不是球證的錯，我們都是人，都會犯錯，今天這是一次重大錯誤。」

他承認耶馬（Lamine Yamal）缺陣對球隊表現有影響，但不會以此作為藉口：「我們必須接受這個賽果，沒有任何藉口。」

菲力克對判決不滿，但認為球隊落敗沒有藉口。（Getty Images）

巴塞門將彭拿（Inaki Pena）則認為賽會應正視事件：「標記利雲度夫斯基的腳時可能出錯，若真是如此，希望西甲賽會能有所行動。若果有錯便證明它，然後調查及行動。」

完整片段：