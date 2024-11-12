英超球證辱罵利物浦及高普影片曝光遭停職　對紅軍多次有爭議執法

英超球證庫特（David Coote）爆粗辱罵利物浦及前任領隊高普（Jürgen Klopp）的影片在社交媒體平台傳出後，負責監管英國職業球證的職業球證有限公司（PGMOL）發表聲明，將其即時停職，並展開全面調查。

庫特出任英超球證以來，執法不時有爭議，當中不少次正是跟利物浦有關，而且全數不利這支球隊。



粗口狂鬧高普與利物浦

網上流傳的影片中，庫特被問及如何看待較早前利物浦的比賽，他爆粗回答：「利物浦是s***。」他再被問及覺得高普為人如何，庫特以另一粗口「c***」來形容。

這位英超球證繼而在影片中聲稱，疫情期間曾執法利物浦對般尼的比賽，被高普指摘他說謊，「我沒有興趣跟一名傲慢的人說話，所以我盡可能不與他交談。」

庫特向鏡頭展示照片，並不斷辱罵高普。（X影片截圖）

影片網上瘋傳後遭即時停職

他還用電話展示與高普在場上對峙的照片：「我戴着口罩，我們保持2米的社交距離，但天啊，German c***，F*** me。」影片內對高普和紅軍粗口辱罵滿天飛，庫特隨後表示，「千萬不要讓這段影片外傳」。

拍下如此震撼影片，當然不會如他所願獲保密，該段影片在X（前稱Twitter）廣傳，從香港時間周一（11日）晚9時多發布至今，已獲近4000萬次觀看。PGMOL當晚11時左右發表聲明，指庫特已被立即停職，並將作全面調查，「直至調查完結前，PGMOL不會作進一步評論」。上周六利物浦以2：0擊敗阿士東維拉一役，便是由庫特擔任主球證。

該場比賽賽後，高普不滿地與擔任主球證的庫特理論。（路透社）

雲迪積克重傷一役主持VAR

庫特提及那場利物浦對般尼的比賽，應為2020年7月11日的英超賽事，最終兩隊以1：1打成平手。當時利物浦排在聯賽榜首，已提前獲隊史首次英超冠軍，但該季主場聯賽全勝紀錄至此被破。高普在該場賽後對球員被侵犯未獲判罰相當不滿，因此與擔任主球證的庫特爭論。

這名英超球證過去有份執法利物浦的賽事時有爭議判決，包括2020年10月利物浦對愛華頓的默西塞德郡打吡戰，當時利物浦中堅雲迪積克（Virgil van Dijk）被對方門將比克福特（Jordan Pickford）粗暴地以鉸剪腳夾跌，重傷離場，右膝前十字韌帶受傷缺陣9個多月。主球證奧利華（Michael Oliver）認為雲迪積克越位在先，未有任何表示，當時庫特出任VAR球證，卻未指示奧利華看慢鏡，賽後引來相當大爭議。

雲迪積克被比克福特的「奪命鉸剪腳」鏟至重傷，因此需休戰逾9個月。（Getty Images）

同一場比賽，沙迪奧文尼（Sadio Mane）在賽事末段助攻佐敦軒達臣入球，被庫特主理的VAR宣布因越位無效，利物浦與愛華頓2：2打成平手，當時VAR的畫線圖同樣惹來爭議。

【英超】VAR球證兩爭議判決累利物浦失分 被起底疑似曼聯球迷

文尼該場被VAR指越位的畫線圖，引來爭議。（X圖片）

「紅軍」球迷細數多次爭議執法

庫特被「紅軍」球迷指控在多次執法利物浦的比賽中，作出不利球隊的判決，包括上季利物浦迎戰阿仙奴，奧迪加特（Martin Ødegaard）在禁區明顯手球，但作為VAR球證的庫特沒有任何表示。剛過去周末對阿士東維拉一役，沙拿反擊時被拜利（Leon Bailey）拉跌，擔任主球證的庫特亦未有吹罰。

上季奧迪加特曾有一次禁區內明顯手球未被吹罰，當時VAR球證便為庫特。（X影片截圖）

庫特因此曾被網民「起底」，認定他與曼市雙雄曼聯和曼城有「密切關係」，他曾執法去年2月曼聯以2：0擊敗紐卡素的聯賽盃決賽。

不過BBC及天空體育指，出生於諾定咸郡的庫特，在PGMOL登記為諾士郡（Notts County）球迷，根據規定，他不能執法諾士郡或諾定咸森林的比賽。

庫特球證生涯隨時告終。（Getty Images）

球證界「明日之星」或生涯告終

現年42歲的庫特，14歲便已在業餘聯賽為父親的球隊出任助理球證，之後開始上球證班，並在低組別聯賽執法。2009年他首度獲提升上英超，開始為英格蘭最高水平聯賽出任助理球證，那年他仍只有26歲。

他首次以主球證身份執法英超賽事，是在2018年4月，僅數月後，他在2018/19球季前獲提升至最高級別的「Select Group 1」球證，上位速度奇快，可說是球證界的「明日之星」。不過今次事件若然屬實，其球證生涯隨時告終。

疑似庫特辱罵利物浦及高普影片：