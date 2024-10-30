曼聯炒坦赫格︱哥迪奧拿：我為他感到很難過　眾宿敵領隊同表悲痛

曼聯辭退領隊坦赫格（Erik ten Hag），英超各大豪門領隊身同感受，尤其是同市宿敵曼城主帥哥迪奧拿。哥帥為對方離任「感到很難過」（I am so sorry for him），讚揚坦赫格之餘，長篇大論細數領隊這份工作的難處。

同樣來自荷蘭的利物浦教頭史諾也很同情這位同鄉，他與阿迪達和普斯迪高古均不約而同提到他的兩隻獎盃。



哥迪奧拿為坦赫格離任感到難過。（Getty Images）

哥迪奧拿：我為他感到很難過

「你知道嗎？我總是為領隊感到難過。他失去職位，因此我為他感到很難過。」聯賽盃16強賽前記者會，哥迪奧拿大談失去曼聯帥位的坦赫格，「我跟他有良好、我認為是美好的關係。我認為他在行為方面以最高水平來代表曼聯。」

哥帥大談領隊這份「非人」工作如何困難，「身為領隊，我們是全球所有工作中少數會被預期辭退的，人們已預期你會失去工作。我看不到建築師或醫生或教師或任何工作……人們會有份決定（你的前程）：『滾蛋』。只有我們，這就是我們的工作，我們必須接受。」

哥迪奧拿大談領隊工作辛酸。（Getty Images）

他知道，我知道，每個人都知道……

「我祝福他和家人一切順利，當然他將以更強姿態回來。」哥迪奧拿直言，曼聯成績不佳導致坦赫格下台，「他知道，我知道，每個人都知道，我們的工作須視乎成績，而成績就是不夠好。就連我在內也不例外，如果成績不好，沒有任何事情能維持下去，不幸地，我們的工作就是如此簡單。我們必須交出成績。」

他道出殘酷現實，「如果你因為英俊，或口才出眾，或跟管理層有良好關係才能在任，忘記它吧。我跟管理層關係良好，但如果交不出成績，我不會在這裏。這是商業世界，當你成為領隊，必須知道這點。」

史諾對同鄉坦赫格離任感失望。（Getty Images）

史諾：重大的失望

今季成為利物浦主帥的史諾，跟坦赫格份屬同鄉，「他是個荷蘭領隊，因此令我更難受，我們都是荷蘭人。」史諾稱，「第一時間總是會先想起那個人，我們全部領隊都知道，這天總會發生，但當它發生的時候……尤其是我稍為認識他，而且知道他為工作付出多少血汗，聽到他這個消息當然是感到遺憾。」

「我們同時知道，尤其是我們來自荷蘭的，他在阿積士的工作如何出色，來到英超他亦贏得兩項錦標，所以我預計不久將來我們會再次看到他執教大球會。當然此時此刻，是他和家人的時間……說是慘劇或許大誇張，但這是個重大的失望（a big disappointment）。」

阿迪達為坦赫格抱不平。（Getty Images）

阿迪達：坦赫格是現象級教練

阿仙奴領隊阿迪達同表可惜，「看到其中一位行家失去工作，總是感到悲傷。我認為他的工作很出色，他贏得錦標，改變了很多事情，是個現象級教練（phenomenal coach ），真是難以接受。」

他為坦赫格大抱不平：「不幸地，當這種事情發生，身為領隊總是負責受靶，尤其當你看到那場比賽，他們如何落敗，那真是不可思議。不過當他們作出決定，我祝願他的新一章一切順利。」

熱刺領隊普斯迪高古。（Getty Images）

普斯迪高古：如果他執教的是熱刺……

熱刺主帥普斯迪高古直言，坦赫格被炒是意料中事，「我並不驚訝，只感到失望。在他所受到的注視下，那近乎無可避免。」

這位澳洲教頭更說出發人深省的一席話，「如果你細看坦赫格，他在這兒兩年多一點，每年贏得一隻獎盃，首年領軍獲聯賽第三名。如果他帶熱刺有這種成績，會否失去工作？我不知道。會否受到同等注視？我也不知道。因為每一個人告訴我，我要做的事就是贏得一個獎盃，但我有種感覺，情況也會是一樣，現今世界本質就是如此。」

「身為領隊，你必須找到一個成功方程式，踢出每個人都喜歡的足球風格，簽入的每一個球員都要對辦。那一刻你似乎獲得某種認可，除此之外，有些球會要的是獎盃不是悅目足球，有些只要悅目足球。這是個困難任務。」

「不過從你在過去已經見過的，我敢肯定坦赫格將會反彈，因為他是個好領隊。你可以從其他領隊身上看到，我肯定他的執教生涯會強勢持續下去。」