英超一夜改變聯賽榜及爭標形勢　曼城首敗阿仙奴再輸　森林入三甲

英超第10輪賽事，單是周六的4場比賽，改便前列面貌，甚至有英國傳媒有點誇張地形容，阿仙奴的爭標夢今季已提早完結。

這說法當然是言之過早，不過也說明阿仙奴和領隊阿迪達確實遇上一個無法解決的難題。



阿仙奴作客又輸一場。（Getty Images）

阿仙奴缺奧迪加特完全「走樣」

先是被認定最有力挑戰曼城王者地位的阿仙奴，他們作客紐卡素表現未如理想，上半場早段落後，傾力反撲未果，領隊阿迪達嘗試變陣效果卻未如理想，下半場更未錄得一次中框射門，終以0：1作客不敵紐卞素。

這已是兵工廠英超作客兩連敗，近3仗先後不敵般尼茅夫，賽和利物浦，繼而負紐卡素。阿仙奴兩大星將奧迪加特和沙卡受傷，以至守將沙列巴停賽，對球隊影響甚大，然而沙卡對利物浦一仗已復出，今仗對紐卡素沙列巴亦能夠上陣，只能說奧迪加特才是阿仙奴陣中最不可或缺的人。失去這位中場大將的精妙傳送，阿仙奴變得容易估計，中前場創造力大減。

曼城吃下今季首敗。（Getty Images）

曼城作客般尼茅夫吃下今季首敗

某英國傳媒形容，阿仙奴的爭標夢今季已提早完結——英超尚餘28輪，這說法當然難以成立，惟阿仙奴的開季表現確實不及對上兩季，開賽僅10輪，阿仙奴已有5場賽事失分，包括兩場敗仗，目前以5勝3和2負18分，跌至第4位，距離榜首利物浦相差7分。比起阿仙奴，相信更難預料的是曼城首度敗陣。

事實上，曼城領隊哥迪奧拿賽前已多次抱怨陣中傷兵問題嚴重，指出周六作客般尼茅夫陣中只淨下13個可上陣的球員。可是一來曼城向來財雄勢大，板凳深度勝過一眾對手，二來之前多次傷兵潮也未受太大影響，因此賽事根本無人將他這番話放在心中。今仗曼城在控球率和射門次數皆佔優，18次射門4次中框攻入一球，效率不及12次射門6次中框攻入兩球的般尼茅夫。

般尼茅夫主場擊敗曼城。（Getty Images）

般尼茅夫英超首度擊敗曼城

哥帥未有以傷兵為借口，「我不知道會發生什麼事，我都想告訴你，假如這些球員（沒有受傷），我們會獲勝，但事實就是無人能料。」他指出，球員已付出一切，只是此刻未足以跟般尼茅夫對抗。曼城落敗，利物浦同日反勝白禮頓，曼城以23分跌落次席。

強如曼城，今季都必定會失分，意想不到的是，率先在他們身上全取3分的是般尼茅夫，結束英超跨季連續32場不敗走勢。畢爾包一代守將伊拉奧拿（Andoni Iraola）上季帶領般茅逐漸踢出風格，卻未必能轉化成分數，這支小球會近仗「大爆發」，主場2：0挫阿仙奴，作客1：1賽和阿士東維拉，今仗更一度2：0領先曼城，終以2：1獲勝，面對前列球隊3仗狂取7分，再次重返聯賽榜「上半版」。這也是般茅在英超第15次遇上曼城的首場勝仗。

利物浦反勝白禮頓。（Getty Images）

利物浦反勝上榜首 森林驚喜闖三甲

英超形勢此消彼長，曼城失分，利物浦在落後下，領隊史諾下半場變陣，成功領紅軍2：1反勝白禮頓，全取3分後，以8勝1和1負25分，再次升上榜首。

大家是否記得哪支球隊擊敗利物浦？英超第4輪，利物浦主場晏菲路出戰，無任何徵兆下以0：1不敵諾定咸森林，當時一度令外界質疑史諾的領軍功力。諾定咸森林以持續上佳表現證明自己，前鋒基斯活特踢出生涯高峰，再次為球隊先開紀錄，3：0大勝半場10人1應戰的韋斯咸。

開季10場英超以5勝4和1負19分，力壓阿仙奴暫時升上第三位。森林自1988年以來，首度在英格蘭頂級聯賽榜排到此位置。今周尚有熱刺對維拉，曼聯對車路士兩仗有機會左右前列形勢的比賽未踢，不過森林在紐奴領軍下表現有目共睹。曾領狼隊贏盡掌聲，失意熱刺轉戰沙特，去年12月回歸英超成功助森林護級，今季一再帶來驚喜。