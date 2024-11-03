英超︱下半場「神調動」領利物浦反勝上榜首　史諾式足球威力再現

今周英超前列三大球隊全數陷入危機，跟阿仙奴、曼城一樣，主場面對白禮頓的利物浦，也是上半場先落後一隊。不同的是，只得利物浦能扭轉乾坤，全取3分。

66分鐘一口氣換走麥阿里士打、蘇保斯拿爾兩大星將，紅軍接連在70、72分鐘入波，反超前2：1眼見對手來勢洶洶，77分鐘以遠藤航入替前鋒紐尼斯穩住局面，順利再贏一場兼重返榜首。



利物浦反勝白禮頓。（Getty Images）

利物浦上半場捱打落後一球

傷兵影響英超每一隊，阿仙奴隊長奧迪加特繼續倦勤，曼城首位「金球獎」得主洛迪今季「長唞」，利物浦也失去正選門將艾利臣。白禮頓作客晏菲路大膽主攻，土耳其球員卡多路（Ferdi Kadioglu）14分鐘便為白禮頓先開紀錄。

白禮頓上半場持續威脅紅軍大門，利物浦一度毫無還擊之力，法國前鋒魯達（Georginio Rutter）幾乎為客軍擴大比數，全靠代替艾利臣把關的基利靴（Caoimhin Kelleher） 在一對一情況下救出他的射門，紅軍才不至多失。利物浦之後還要面對中堅干拿迪半場傷出，由祖高美斯後備入替。

土耳其球員卡多路（Ferdi Kadioglu）14分鐘便為白禮頓先開紀錄。（Getty Images）

落後「擺大個頭」改踢4-2-4 6分鐘內連入2球反勝

阿根廷中場麥阿里士打、匈牙利星將蘇保斯拿爾皆表現失色，眼見形勢不對，史諾在66分鐘一口氣換出二人，這次調動改變整場比賽。利物浦原來的4-3-3陣式，格雲貝治，麥阿里士打，蘇保斯拿爾3中場齊上陣，控制不了中場，史諾索性放棄控球，改踢4-2-4跟白禮頓鬥攻，以格雲貝治和後備上陣的鍾斯，支援沙拿、加普、紐尼斯和同為後備入替的路爾斯迪亞斯。

史諾這放手一搏果然奏效，變陣僅4分鐘，便先由加普扳平，再2分鐘後一次反擊，鍾斯傳予沙拿，埃及之王一記精彩射門為利物浦反超前2：1。利物浦變陣6分鐘內由落後變領先，不少傳媒、網民大讚史諾的「神調動」。當形勢改變，他務實地在77分鐘收起紐尼斯，以日本防守中場遠藤航入替，將陣式還原。到補時1分鐘，搏到盡的沙拿見疲態，他又以守將巴特利入替，順利守住2：1勝果。

沙拿再次為利物浦取得關鍵入球。（Getty Images）

「史諾式足球」威力再現

英超開季10戰8勝1和1負，史諾領利物浦重返榜首。他領軍下紅軍在場上不再如高普年代那樣激情，多了點冷靜。「重金屬足球」轉化為更注重效率和結果，卻在形勢不如預期時勇於大膽求變，開季至今暫時成效超乎預期。賽後史諾坦白承認，上半場表現不如對手，「他們用球較好，無球情況下也較進取，一切在下半場改變了。」

「下半場形勢相反，主要不同在於我們將球擺放的位置較好，控球率較高，下半場我們保持跑動。」史諾大讚攻入反勝一球的沙拿，「沙拿的入球真是很奇妙，這不是他第一次也不會是最後一次他從那個位置入波。」史諾今季承接離任的高普，領軍在英超頭10場取得8場勝仗，是利物浦新帥在頂級聯賽史上最佳紀錄。