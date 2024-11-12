世盃外｜武磊舊患復發收咧　國足周四鬥巴林傳排強攻陣力爭3分

世界盃亞洲區外圍賽第三圈18強賽C組，目前以3分排分組包尾的中國國家足球隊（國足）將在周四（14日）晚上10時作客巴林。

國內著名體育記者馬德興表示，國足前鋒武磊因右膝半月板舊患復發，已提前「收咧」需回國接受治療，很大機會無緣今場比賽。



傳武磊提前「收咧」 無緣未來兩場世盃外

國足日前赴杜拜集訓，備戰周四與巴林一戰，《體壇周報》副總編輯馬德興表示，武磊早前隨上海海港前往日本訓練，準備與川崎前鋒的亞冠精英盃（前稱：亞冠盃）賽事，但訓練期間右膝半月板舊患復發，情況「比較嚴重」。

國足今個月兩場世界盃外圍賽第三圈「生死戰」，先在14日作客巴林，繼而在19日主場對日本。馬德興提到，武磊不想錯過這兩場重要的18強賽事，因此提前返回上海，在傷勢不樂觀情況下，依然與球隊一同西征。

武磊在月初的中超收咧戰入球，助上海海港衛冕聯賽冠軍。（新華社）

然而受傷令武磊無法參與球隊集體訓練，雖然他願意打止痛針出戰，但教練組不願冒險。醫生勸說下，武磊提前由杜拜回國接受治療，今季已「基本收咧」。

國家隊累積99次上陣的他，無緣在33歲生日當天鬥日本和達成國家隊上陣百場里程碑，也很大機會無法代表球會出戰亞冠及中國足協盃決賽。

內媒報道指武磊傷勢嚴重，已「基本收咧」。（新華社）

找到武磊替身 或再以菱形4-4-2強攻

《澎湃新聞》表示，陣中主力中堅之一蔣光太傷勢恢復情況仍有待觀察，但依備戰情況來看，國足大概率在對巴林一戰，沿用上輪主場擊敗印尼的陣式，「中國隊上下目標非常一致：『能拼下3分，絕不保平』」。

上場國足被形容為背水一戰，以主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）最擅長的菱形4-4-2陣式強攻印尼，在上半場攻入2球後，最終以2：1戰勝印尼，拿下晉級18強後首勝。

傳伊雲高域會以強攻戰術面對巴林，求勝不求和。（新華社）

馬德興在周一表示，從國足近日訓練可看到，伊雲高域讓林良銘擔任正選前鋒，作為武磊「替身」。

今年27歲的林良銘出身廣州富力青訓，2015年以22萬歐元轉投皇馬青年軍。他出道後在皇馬B隊出陣過7次，輾轉效力過西乙的艾美利亞及葡超球隊馬里迪莫的U23，之後回流中超，目前效力北京國安。

馬德興指伊雲高域或以林良銘（23號）作武磊「替身」。（Getty Images）

巴林提前集訓 推遲聯賽備戰

目前中國以3分在C組6支球隊中排榜尾，巴林則以5分排在第4，不過第2至第4位球隊同得5分，可見C組戰況異常激烈。18強賽分為3個分組作賽，每組6隊，頭兩名直接晉級世界盃決賽周，第3、4名則轉戰第四圈賽事，6支球隊力爭最後2.5個席位，國足今仗若能取勝，仍有機會以前四名出線。

內媒《足球報》日前報道，國足下場對手巴林的國家隊大部分球員上周四已集合，提前一周展開集訓，他們還特意將本應在今個周末舉行的國內聯賽，推遲至下周的23日，可見對今場世盃外賽事重視。

為備戰這兩場世盃外賽事，巴林國家隊提早集訓，還特意推遲國內聯賽。（路透社）

國足作客對巴林一戰，將在香港時間周四（14日）晚上10時開始；下周二（19日）晚上8時則會回到主場迎戰日本。