踏入行山季節四大郊野問題湧現　環保團體呼籲山友保育行山徑

大家行山時，有沒有留意到腳下的行山徑？

環保團體綠惜地球自2019年起推廣保育行山徑的概念，提倡無痕山林。綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙表示，香港行山徑用量高，加上極端天氣，加速行山徑損耗。她呼籲行山人士不要為卡而破壞行山徑兩旁的植物，因為植被有助保護天然表土。



香港山徑日2024在11月10日於鞍山探索館舉行啟動禮。（綠惜地球提供）

後疫情時代 香港行山徑用量仍然高

綠惜地球周日（10日）在鞍山探索館舉行今年香港山徑日的啟動禮。鄭茹蕙當日接受訪問，分享香港行山徑面臨的挑戰。她說：「最明顯是疫情期間，行山徑都像旺角般人山人海，其實部分行山徑某程度上超出了它的承載力。現在疫情過去，大家多了外遊，香港行山徑有點舒緩，但我們看到秋季來臨，又開始旺起來，多了很多遊客過來，特別是內地的朋友來探索香港的行山徑，用量仍然高。」

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙。（顏銘輝攝）

她認為高使用量加上極端天氣的大雨，會令行山徑耗損得快，她續說：「可能每一個人的腳步都會帶走一些沙泥，加上現在氣候變化、極端天氣，突然會下一場很大很大的雨，很容易將行山徑上的表土沖刷去。可以見到，這個挑戰在未來會愈來愈大。」行山徑變爛不好行，會令行山人士行在旁邊的植被上，長此下去，行山徑會愈來愈闊，水土流失的問題加劇。

綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒。（顏銘輝攝）

劉祉鋒：行山人潮上升，出現不同郊野問題

綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒在啟動禮上致辭亦講到，香港郊野面臨四大問題，他表示：「甫入秋季，行山人潮已明顯上升，亦開始出現不同郊野問題，包括郊野垃圾、塗污、隨處露營、準備不足而需召救援等。」他希望行山人士學習正確郊遊態度，實踐無痕山林。

鄭茹蕙一直推廣行山不留痕，呼籲行山人士愛惜行山徑，她說：「第一件事，千萬不要為了打卡而去破壞山徑上面和兩旁的植物，因為植物對於保護天然的表土相當重要。」

熱愛行山的藝人劉溫馨（右）及龐景峰出席山徑日的啟動禮。（綠惜地球提供）

鄭茹蕙：量力而為可保護山徑旁植被

她希望行山人士在選擇路線上量力而為，不但是為了自身安全，還有保護植被。她解釋：「香港很多山及行山徑的坡度比較大。舉例說，大家可能看了網上資料就想去挑戰蚺蛇尖、大金鐘，但你的行山技巧未去到行這些行山徑，會發生什麼事？可能會拉住兩旁的植物落山，可能要踩旁邊的草地，其實都會破壞植被。先練好自己的行山技巧，才去行高難度的山。」

她補充要在適當的地方進行合適的活動，例如在郊野公園指定的露營地點露營，到官方的越野單車徑上踩車，「或者是團體活動，選擇一些承載力比較高的行山徑」。

綠惜地球的義工為行山人士介紹山徑保育資訊。（顏銘輝攝）

綠惜地球由2019年起推廣保育行山徑，同年將10月26日定為香港山徑日。今年的香港山徑日以「入山隨俗—山日會」為主題，當日舉行了手作步道及無痕山林山展、山徑維修工具 DIY（石籃編織、石頭運輸手袋製作）、山徑旅人分享會等活動。綠惜地球還舉行自然步道集章挑戰，由現在起至明年1月底，公眾可以登上6條指定山徑路線，完成解謎挑戰，獲取限量山徑襟章。

劉溫馨（左）及龐景峰（右）與劉祉鋒合照。（顏銘輝攝）

綠惜地球自2019年起推廣可持續山徑

經過5年推廣，鄭茹蕙喜見社會上有更多人認識及討論行山徑保育的議題。她說：「最初在香港認為可持續山徑概念的朋友真是寥寥可數。很開心這幾年有不同的義工加入，自己山徑自己修，一起去學習手作步道的方法，修行山徑之餘，還一起推廣無痕山林，其實他們的力量很大，會影響身邊的山友。在公眾層面上，很容易見到網上的一些討論，什麼叫可持續山徑、手作步道，為什麼會有那麼多（行山徑）石屎化工程。」

現場有展板介紹可持續山徑的概念。（顏銘輝攝）

在啟動禮上，綠惜地球宣布推出兩本保育山徑的刊物。第一本是全港首本以本地實例解說無痕山林七大原則的兒童繪本，書名為《山嶺朋友變了樣？》。第二本出版物是綠惜地球與可持續發展顧問公司奧雅納（Arup）合力製作之《香港遠足徑手作步道施工案例分享》小書冊，把綠惜地球義工參與手作步道維修山徑的案例紀錄下來。

綠惜地球推出兒童繪本《山嶺朋友變了樣？》。（顏銘輝攝）

鄭茹蕙表示保育行山徑的宣傳工作未見終點，她說：「我們的郊野面向很多不同的新的用家，有一些新的行山朋友，也會有外地的遊客來香港。這些都是我們需要持續去教育的，將這些信息帶給新的山徑用家。」