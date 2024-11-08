毅行者2024｜爭取多年終獲列為盛事　陳智思：相信有1萬人在山上

樂施毅行者2024會在11月15日起一連3日舉行，今屆隊伍超過1000隊，參加者超過4000人，若包括逾3000名義工，加上支援隊的話，相信香港的山頭野嶺上會有過萬人參與毅行者。

樂施毅行者督導小組召集人陳智思表示，經過多年爭取，政府終於首次將毅行者列為下半年的盛事之一。他認為這是政府及市民認同毅行者的影響力，但他表示毅行者的性質跟其他盛事不同，很難影到一張真的有1萬人的大合照。



樂施毅行者督導小組召集人陳智思表示，今年推出「40周年限定版」路線，參加隊伍再度成功破千。（顏銘輝攝）

在毅行者的記者會上，陳智思表示爭取了很長時間，終於爭取到政府將毅行者列為盛事活動，「得到政府認同毅行者的影響力，而且是香港的主要活動」。

「政府定義的盛事要幾多人參與、幾多人觀看，但我們這個活動要通山走，你問我多不多人？當然多人。」陳智思說：「今年我們有1000隊，有4000人，加上3000人以上的義工隊，我相信我們任何時間都有1萬人在山上。」

陳智思出席毅行者記者會。（顏銘輝攝）

「當然我們無法影到一張1萬人的相，去證明我們有1萬人參加，但相信大家都知道，毅行者不只是一個比賽，而是一個很多人參與的社會活動。」

今年毅行者40周年，所以在傳統的100公里外，加設40公里組限定版。陳智思透露：「一直有討論舉行一個入門版，因為100公里並非人人做得到。討論多年，次次都說不行，因為我們是個具代表性的100公里活動，如果降低難度，人們可能就不喜歡。」此外，陳智思樂見今屆有7成參加者是首次行毅行者，認為承傳十分重要。

猛龍長跑隊毅行隊聽障成員何淑儀（左起）、樂施大使梁釗峰、樂施會總裁曾迦慧、活動首席贊助富途證券國際（香港）有限公司董事總經理謝志堅、樂施毅行者督導小組召集人陳智思、樂施毅行者活動大使陳浩源、參加者楊志成、吳業坤和伍富橋出席樂施毅行者2024記者會。（顏銘輝攝）

今屆毅行者起點為西貢北潭涌，終點設於屯門哈羅香港國際學校。各支4人隊伍須於48小時內走畢100公里麥理浩徑及其他接續路段。為慶祝40周年，今屆首度增設全長約40公里的「40周年40公里限定版」路線，起點同為北潭涌，終點設於飛鵝山基維爾營。

今屆毅行者最年輕的參加者為18歲，最年長的則為78歲。