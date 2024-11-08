毅行者2024｜爭取多年終獲列為盛事 陳智思：相信有1萬人在山上
撰文：顏銘輝
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樂施毅行者2024會在11月15日起一連3日舉行，今屆隊伍超過1000隊，參加者超過4000人，若包括逾3000名義工，加上支援隊的話，相信香港的山頭野嶺上會有過萬人參與毅行者。
樂施毅行者督導小組召集人陳智思表示，經過多年爭取，政府終於首次將毅行者列為下半年的盛事之一。他認為這是政府及市民認同毅行者的影響力，但他表示毅行者的性質跟其他盛事不同，很難影到一張真的有1萬人的大合照。
在毅行者的記者會上，陳智思表示爭取了很長時間，終於爭取到政府將毅行者列為盛事活動，「得到政府認同毅行者的影響力，而且是香港的主要活動」。
「政府定義的盛事要幾多人參與、幾多人觀看，但我們這個活動要通山走，你問我多不多人？當然多人。」陳智思說：「今年我們有1000隊，有4000人，加上3000人以上的義工隊，我相信我們任何時間都有1萬人在山上。」
「當然我們無法影到一張1萬人的相，去證明我們有1萬人參加，但相信大家都知道，毅行者不只是一個比賽，而是一個很多人參與的社會活動。」
今年毅行者40周年，所以在傳統的100公里外，加設40公里組限定版。陳智思透露：「一直有討論舉行一個入門版，因為100公里並非人人做得到。討論多年，次次都說不行，因為我們是個具代表性的100公里活動，如果降低難度，人們可能就不喜歡。」此外，陳智思樂見今屆有7成參加者是首次行毅行者，認為承傳十分重要。
今屆毅行者起點為西貢北潭涌，終點設於屯門哈羅香港國際學校。各支4人隊伍須於48小時內走畢100公里麥理浩徑及其他接續路段。為慶祝40周年，今屆首度增設全長約40公里的「40周年40公里限定版」路線，起點同為北潭涌，終點設於飛鵝山基維爾營。
今屆毅行者最年輕的參加者為18歲，最年長的則為78歲。
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