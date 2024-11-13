足球｜麥巴比落選國家隊再現新說法　密友指已受精神問題困擾數月

今次國際賽期基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）在沒有受傷的情況下再度落選法國國家隊，引來外界關注，主帥迪甘斯（Didier Deschamps）稱今次為「一次性決定」，指麥巴比原希望為國出戰，但雙方討論後認為這是最好決定，與場外因素無關；早前法國著名足球記者摩連拿（Romain Molina）聲稱麥巴比今次是拒絕入選，甚至考慮永久退出國家隊，雙方說法截然不同。

法國《隊報》最新報道爆出另一版本，引述麥巴比身邊一位密友指，該名法國球星已受精神問題困難數個月，目前正尋求專家協助。



麥巴比未入選今次法國大名單，原因出現多個版本。（Getty Images）

麥巴比多災多難的一年

今夏加盟皇家馬德里後，麥巴比未如外界預期般令「銀河艦隊」如虎添翼，反而陷入生涯低潮，尤其是「國家打吡」踢足全場下主場0：4大敗予巴塞隆拿，皇馬在西甲已落後巴塞6分，連向來予取予攜的歐聯也表現失色，在班拿貝1：3不敵AC米蘭。麥巴比在今季西甲10場攻入6球，當中有3球是十二碼，表現備受質疑。

麥巴比上次國際賽期因傷落選國家隊，今次又意外未能入選，早前更涉強姦醜聞，球場內外都不如意。迪甘斯早前解釋麥巴比落選原因：「他想出戰，我已跟他討論過，是僅針對今次國際賽期作出的決定，因為我認為這麼做是最好的，與場外因素無關。」

法國《隊報》曝麥巴比出現精神問題，且已持續數月。（路透社）

法媒曝麥巴比現精神問題

法國《隊報》訪問到兩名與麥巴比關係密切的好友，其中一人直指迪甘斯說法不正確及不完整，且情況複雜得多，「最重要是，首先他要重新找回踢足球的快樂」；另一人則表示麥巴比過去數月出現精神問題：「這非一朝一夕便能解決的問題，他正尋求專家協助。」

法國媒體Foot Mercato上月曾指，這名法國隊長將重心放在下年金球獎，由於不想受傷，曾向迪甘斯表示只希望踢重要賽事，意思就是不想浪費無謂精力踢「太公波」，如今卻落選國家隊未能出戰，背後原因仍未明朗。

整隊青年軍陪練 球迷望早日重拾狀態

Besoccer指，皇馬陣中有8個球員已離隊備戰國際賽，同時有7個球員受傷，訓練場內人丁單薄，失落國家隊的麥巴比斯人獨憔悴，主帥安察洛堤周二（12日）於是幾乎召集了整支青年軍來陪麥巴比操練。

在皇馬發布的帖文中，不少球迷都留言為其惋惜，希望他能早日重拾狀態。