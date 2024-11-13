羽毛球日本大師賽｜鄧謝配晉16強鬥中國隊 李卓耀伍家朗首圈止步
撰文：高詩琦
出版：更新：
日本羽毛球大師賽次日賽事，多名港將在主賽圈登場，當中混雙組合鄧俊文／謝影雪輕取中華台北對手晉級，盧善恩也大勝德國球手，打入16強。
鄧俊文／謝影雪是今站的混雙頭號種子，兩人周三在32強對中華台北組合陳政寬／許尹鏸，以21:13、21:12兩局輕取對手，16強需對中國組合郭新娃／陳芳卉。
鄧謝配目前正力爭打入今年的世巡賽總決賽，每個項目今年度世巡賽名排首八名的球手或組合可取得參賽資格，雖然「鄧謝配」目前排名第9，但由於前八名中有3對中國組合，而每個國家在每個項目最多可有兩名球手或組合參賽，扣除排名最低的中國組合後，鄧謝配若保持目前排名，將可獲得資格。
另外，女單代表盧善恩昨日由資格賽晉級後，在正賽首圈對德國球李怡逢，也以21:12、21:6順利獲勝，16強的對手，會是另一場首圈賽事、山口茜對丹麥球手Line Christophersen的勝方。
伍家朗對泰國球手3號種子的泰國球手韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn，又譯威提訕／昆拉武特），直落兩局19:21、12:21落敗出局。
李卓耀對丹麥球手甘克（Rasmus Gemke），首局10:21大敗，次局早段領先7:2之下被追平8:8，之後兩人一直拉鋸，打到14:14，李卓耀終連取5分鐘開到19:14，他終以21:15扳回一局。決勝局早段比分仍接近，但甘克連取5分拉開到12:5，令李卓耀難以收復失地，最終甘克再贏一局21:14，局數2:1獲勝，李卓耀首圈止步。
英超｜阿莫林上任曼聯即報喜 左閘缺陣517天後復出有望「夫添」國際賽出擊｜巴林迎中國 海軍鬥水兵 和波味濃香港主場對菲律賓足球免費直播連結｜國際足球友誼賽中國對巴林足球免費直播連結 國足力爭3分｜世界盃亞洲區外圍賽足球｜麥巴比落選國家隊再現新說法 密友指已受精神問題困擾數月踏入行山季節四大郊野問題湧現 環保團體呼籲山友保育行山徑英超｜坦赫格上月不敵韋斯咸被辭退 韋比承認關鍵十二碼誤判