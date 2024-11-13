羽毛球日本大師賽｜鄧謝配晉16強鬥中國隊　李卓耀伍家朗首圈止步

日本羽毛球大師賽次日賽事，多名港將在主賽圈登場，當中混雙組合鄧俊文／謝影雪輕取中華台北對手晉級，盧善恩也大勝德國球手，打入16強。



鄧俊文／謝影雪是今站的混雙頭號種子，兩人周三在32強對中華台北組合陳政寬／許尹鏸，以21:13、21:12兩局輕取對手，16強需對中國組合郭新娃／陳芳卉。

鄧謝配目前正力爭打入今年的世巡賽總決賽，每個項目今年度世巡賽名排首八名的球手或組合可取得參賽資格，雖然「鄧謝配」目前排名第9，但由於前八名中有3對中國組合，而每個國家在每個項目最多可有兩名球手或組合參賽，扣除排名最低的中國組合後，鄧謝配若保持目前排名，將可獲得資格。

鄧俊文／謝影雪在日本大師賽順利晉級。（資料圖片／夏家朗攝）

另外，女單代表盧善恩昨日由資格賽晉級後，在正賽首圈對德國球李怡逢，也以21:12、21:6順利獲勝，16強的對手，會是另一場首圈賽事、山口茜對丹麥球手Line Christophersen的勝方。

盧善恩首圈順利擊敗對手。（路透社）

伍家朗對泰國球手3號種子的泰國球手韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn，又譯威提訕／昆拉武特），直落兩局19:21、12:21落敗出局。

李卓耀對丹麥球手甘克（Rasmus Gemke），首局10:21大敗，次局早段領先7:2之下被追平8:8，之後兩人一直拉鋸，打到14:14，李卓耀終連取5分鐘開到19:14，他終以21:15扳回一局。決勝局早段比分仍接近，但甘克連取5分拉開到12:5，令李卓耀難以收復失地，最終甘克再贏一局21:14，局數2:1獲勝，李卓耀首圈止步。