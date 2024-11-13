中國對巴林足球免費直播連結　國足力爭3分｜世界盃亞洲區外圍賽

世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽），第5場分組賽會在星期四（14日）舉行。港台電視31台將會免費直播中國作客對巴林的比賽。



香港電台直播連結：https://www.rthk.hk/tv

中國國家隊在巴林作賽前訓練。（新華社）

國足在11月12日抵達巴林。（新華社）

香港電台31台10月14日世盃外直播賽程：

直播比賽：巴林 vs 中國

開波時間：晚上10時

國足主帥伊雲高域（左）力爭18強賽第二勝。（新華社）

國足全攻陣出擊 作客力爭3分

世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽）C組第5場分組賽，國足作客巴林一戰，於香港時間周四（14日）晚上10時開波，由港台電視31台免費直播。國足在外圍賽第三圈頭3仗表現低迷，先作客不敵日本0：7，再在主場以1：2不敵沙特阿拉伯，作客又以1：3被澳洲擊敗。

之後國足主場2：1擊敗印尼，取得18強賽首勝，目前仍以3分排在榜尾，不過C組除排榜首的日本以10分遙遙領先外，排第2位的澳洲亦只有5分，僅領先國足2分。

18強賽分為3個分組作賽，每組6隊，共踢10場賽事，頭兩名直接晉級世界盃決賽周，第3、4名則轉戰第四圈賽事，6支球隊力爭最後2.5個席位。今輪僅為第5場賽事，因此就算目前正排榜尾，國足今仗若能取勝，出線仍未絕望。

世界盃亞洲區外圍賽第三圈C組積分榜

1. 日本 3勝1和／10分

2. 澳洲 1勝2和1負／5分

3. 沙特阿拉伯 1勝2和1負／5分

4. 巴林 1勝2和1負／5分

5. 印尼 3和1負／3分

6. 中國 1勝3負／3分



國足賽前軍情：武磊因傷缺陣

國足在周二晚宣布，武磊因傷已回國治療，將缺陣今場對巴林及下周二對日本的比賽。

內地媒體日前報道指國足已覓得武磊「替身」，會在對巴林一戰續排出菱形4-4-2強攻，作客力爭三分。