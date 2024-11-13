香港主場對菲律賓足球免費直播連結｜國際足球友誼賽
撰文：威廉神
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周四（14日）晚上8時，香港足球代表隊會在香港大球場迎戰菲律賓，為今月兩場國際足球友誼賽之一。港台電視32台將會免費直播。
香港電台直播連結：https://www.rthk.hk/tv
香港電台32台10月14日世盃外直播賽程：
直播比賽：香港 vs 菲律賓
開波時間：晚上8時
港足新帥韋斯活在10月初的國際賽期正式領軍，出戰兩場友賽，先作客0：1不敵列支敦士登，再在主場3：0擊敗柬埔寨，當時外界對韋斯活評價毁譽參半，新一輪國際賽，相信韋斯活會更進一步展現自己的戰術理念。
港隊在19日有另一場國際友賽，屆時將於旺角大球場鬥毛里求斯。此外，明晚10時有國足作客巴林的世盃外賽事，下午5時10分亦有澳洲對沙特阿拉伯。
11月14日港台足球直播
世盃外：澳洲 vs 沙特阿拉伯（32台）
開波時間：下午5時10分
友賽：香港 vs 菲律賓（32台）
開波時間：晚上8時
世盃外：巴林 vs 中國（31台）
開波時間：晚上10時
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