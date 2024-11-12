羽毛球｜女雙楊楊配資格賽出線　鄧謝配、伍家朗、李卓耀周三登場

日本羽毛球大師賽周二（12日）開始在日本熊本上演，港隊首日有女雙組合楊雅婷／楊霈霖、女單代表盧善恩、男單的吳英倫和陳延澤上陣。



楊雅婷／楊霈霖在女雙32強登場，對澳洲球手Gronya Somerville／Angela Yu，首局21:11大比數先勝，第二局打到刁時以22:20擊敗對手，直落兩局獲勝，在16強的對手，將會是中國坑姝良／李汶妹對中華台北胡綾芳／鄭宇倢的勝方。

楊雅婷（左）和楊霈霖（右）目前女雙世界排名第16。（袁志浩攝）

同日，盧善恩在女單資格賽，本來要跟日本19歲球手明地陽菜交手，但明地最終退賽，盧善恩不戰而勝，直接打入32強，對手將會是德國代表李怡逢。

至於香港兩名男單代表陳延澤和吳英倫，分別出戰男單資格賽第一圈，當中陳延澤對韓國的李倫圭，首局6:21大敗後第二局以21:13追平局數，惟到決勝局，又遭李倫圭21:11輕取，未能晉級。吳英倫也是打足三局，21:23、16:21和13:21不敵另一韓國球手趙建曄，兩人都在資格止步。

鄧俊文/謝影雪力求穩住出戰年終賽的資格。（路透社）

周三另有多名主將登場，鄧俊文／謝影雪作為混雙頭號種子，會對中華台北組合陳政寬／許尹鏸；男單首圈方面，伍家朗會鬥泰國球手韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn，又譯威提訕／昆拉武特），李卓耀則要對丹麥球手甘克（Rasmus Gemke）。