大嶼山行山｜行東狗牙路過虎吼石河 山路崎嶇需攀爬新手不宜
撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：
低壓槽正為廣東及南海北部帶來驟雨，本港周初天氣有雨，周三小組活動安排到東狗牙，如起步有大雨會改路，東涌11號巴士總站集合。
（出發日期：2024年4月28日）
大清早搭車到東涌吃早餐，餐後搭9點05開出11號巴士到水口東，下車後回走幾步有個涼亭，在涼亭整理行裝，往後走一段見鳯徑入口，沿石級路上登，很快便見塘福引水道，右轉過橋林路上行東狗牙山脊，初段林路較直斜，上攀一會漸見開揚，沿路登山可飽覽嶼南美景。
越過山嶺會見到東及中狗牙之間的虎吼石河，過了石河沿陡峭山路上攀至中狗牙，過了中狗要下（一線生機）險位接西狗牙山脊，沿山脊橫走，在閰皇壁山腳大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，鳯徑起步上行東狗牙山脊，飽覽嶼南美景👇👇👇
+68
休後沿直壁上攀，好快就見小鳥回頭石，在石上拍照後步上斬柴坳，在斬柴坳下行返回昂坪搭巴士回東涌享用下午茶，今日里數不多，狗牙嶺山路較為崎嶇，東狗牙已是較好走的一條山脊，今日走約6公里，5 個多小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，小鳥回頭石上斬柴坳、下行返回昂坪👇👇👇
+36
【Admin老大眼中10個新手常犯錯誤（按圖放大）】
+5
建議放入背囊的行山裝備：
+13
荃灣行山｜川龍登妙高台過禾秧山賞奇石 打卡石天門後下象山邨深圳行山｜打卡最美空中旋轉海景棧道 觀海聽浪散步踩單車兩相宜沙田行山｜沙田圍站起步上貓仔山尋貓仔石 八仙廟下獅子山公園西高山行山｜克頓道上龍虎山探廢堡 訪戰時軍事建築登西高茶園油塘行山｜港鐵站起步連登魔鬼山五桂山 打卡大上托落安泰邨龍脊行山｜靚景易行必行路線登打爛埕頂山 巧遇滑翔傘起飛全過程大嶼山行山丨漫遊石壁水塘郊遊徑 遊昂坪心經簡林下石門甲出東涌
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】