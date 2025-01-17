大嶼山行山｜行東狗牙路過虎吼石河　山路崎嶇需攀爬新手不宜

低壓槽正為廣東及南海北部帶來驟雨，本港周初天氣有雨，周三小組活動安排到東狗牙，如起步有大雨會改路，東涌11號巴士總站集合。

（出發日期：2024年4月28日）



大清早搭車到東涌吃早餐，餐後搭9點05開出11號巴士到水口東，下車後回走幾步有個涼亭，在涼亭整理行裝，往後走一段見鳯徑入口，沿石級路上登，很快便見塘福引水道，右轉過橋林路上行東狗牙山脊，初段林路較直斜，上攀一會漸見開揚，沿路登山可飽覽嶼南美景。

到虎吼石河拍張照（CATT'S BLOG授權使用）

越過山嶺會見到東及中狗牙之間的虎吼石河，過了石河沿陡峭山路上攀至中狗牙，過了中狗要下（一線生機）險位接西狗牙山脊，沿山脊橫走，在閰皇壁山腳大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，鳯徑起步上行東狗牙山脊，飽覽嶼南美景👇👇👇

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休後沿直壁上攀，好快就見小鳥回頭石，在石上拍照後步上斬柴坳，在斬柴坳下行返回昂坪搭巴士回東涌享用下午茶，今日里數不多，狗牙嶺山路較為崎嶇，東狗牙已是較好走的一條山脊，今日走約6公里，5 個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，小鳥回頭石上斬柴坳、下行返回昂坪👇👇👇

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【Admin老大眼中10個新手常犯錯誤（按圖放大）】

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建議放入背囊的行山裝備：

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