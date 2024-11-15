國足挫巴林　球迷付錢5次仍看不了直播　內地直播平台遭狠批

國足的世界盃外圍賽賽事未獲央視購入轉播權，現由內地串流平台愛奇藝作收費直播，然而國足對巴林的賽事，又再發生付了錢卻看不了比賽的慘況，惹來內地網民一片罵聲。



從國足在9月初作客0:7不敵日本隊的賽事開始，愛奇藝就成為國內唯一轉播平台，為國足賽事作收費直播，非會員需付9元人民幣，或是購買318元人民幣的「愛足球年卡」。

然而許多球迷在微博上吐苦水，指已經付了錢卻看不了直播，多名內地網民在微博上分享截圖，顯示自己已完成付款，但進入愛奇藝卻未有出現比賽畫面、或是依然顯示需要付費，甚至有人多次付費都未能觀看，也未能聯絡客戶服務員，一時間「愛奇藝 花錢看不了國足」登上微博熱搜。

有網民聲稱付了5次錢都未能看到比賽。（微博）

微博網民「抽煙舉夜壺」自稱付了4次錢仍看不到比賽，寫道：「最近一直覺得，9塊看國足圖個快樂，今天三次扣錢看不了，我XX，花錢罵街都不行了，花更錢只能罵愛奇藝了，還好贏了，36塊錢，罵街86分鐘。」有球迷心灰意冷，轉到「免費平台」（即盜版直播），但看到一半頻道就被封。

事實上，今次已不是球迷首次在愛奇藝付了錢卻看不了國足比賽，早在9月國足作客日本的世盃外賽事開始，平台已多次故障。今次球迷看不到國足贏波，不少都表明希望找客服要求退款。