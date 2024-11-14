乒乓球｜樊振東馬龍陳夢齊退WTT年終賽 網民：受制國家某種力量
撰文：普利森
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本月20至24日，將在日本福岡舉辦WTT（世界乒乓球職業大聯盟）年終賽，由世界排名前16名的單打選手及前8的雙打組合競逐冠軍，本應匯聚世界乒壇頂級好手較量。不過周三（13日）WTT官方卻宣布，巴黎奧運男子及女子單打冠軍樊振東、陳夢，以及傳奇球手馬龍退賽，引來不少揣測。
WTT官方在周三宣布，樊振東、馬龍及陳夢退出今次年終賽，其名額分別由德國球手杜達（Benedikt Duda）、瑞典的安頓卡爾保（Anton Kallberg）以及羅馬尼亞美女球手施素絲（Bernadette Szocs）補上。
中國隊參賽陣容：
男單：王楚欽、林詩棟、梁靖崑、林高遠
女單：孫穎莎、王曼昱、王藝迪、陳幸同、錢天一
男雙：向鵬/袁勵岑、林高遠/林詩棟
女雙：錢天一/陳幸同、孫穎莎/王藝迪
內地網民質疑中國球手被打壓
賽會及三名球員都沒有公布退賽原因，不過今次消息，卻讓近日內地網民對積分的爭議浮上水面。
根據國際乒聯（ITTF）的積分規則，每名球手每年有8個有效積分，按參加賽事所獲積分最高的8個來計算總積分。若球手退賽，且所屬乒協未能提供有效傷病報告，則此站積分為0。
有內地網民整理出今年9至11月四站WTT的退賽情況，表示共有30人、合計49次退賽，其中有13次退賽獲0分，全為中國球手；其餘36次則獲豁免，且全為外國球手。
網民陰謀論指球手被打壓
樊振東、馬龍目前分別排在男單世界第3及第8，其有效積分中分別有4場及5場為0分；排名女單第4的陳夢亦同樣有4場0分。其中樊振東及陳夢自巴黎奧運後，都沒有參加過任何國際比賽。
不少網民質疑，為何中國乒協沒有在他們退賽時提交報告，以避免這種情況發生，認為他們是受制於國家的「某種力量」而「被退賽」，為新世代球手讓路。
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