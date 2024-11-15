深圳行山｜鯤鵬徑入選「全國前十」！200公里貫穿西東由易至難

藏不住了！近日，深圳鯤鵬徑入選十大登山户外運動目的地！



深圳鯤鵬徑｜入選「全國前十」

10月26日，在中華全國體育總會主辦的2024中國户外運動產業大會開幕式上，中國登山協會發布了2024户外運動登山户外運動目的地。其中，深圳市的鯤鵬徑被評選為2024年十大登山户外運動特色目的地之一。

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十大户外運動推薦目的地（深圳攻略通提供）

深圳鯤鵬徑憑什麼進全國前十？一起走近它吧！

深圳鯤鵬徑簡介

鯤鵬徑作為深圳最長的遠足徑路線，穿越山嶺、森林、湖泊、溪澗、海岸，西部地勢平緩、中部地形複雜、東部山脈密集，串聯十餘座主要山峯、二十餘個自然郊野公園、十餘個大型湖庫、十餘個歷史人文地、三十餘個城市觀景點，以及九大城市重點發展片區。

鯤鵬徑線路圖（深圳攻略通提供）

「鯤鵬徑」長約200公里，是420公里遠足徑深圳市「三徑三線」體系中的重要線路：西起鳳凰山飛雲頂、東至七娘山大雁頂，共分二十段難易各不相同，可供徒步愛好者自由選擇。

鯤鵬徑線路折點圖（深圳攻略通提供）

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★ 西部地勢平緩，適合宅男宅女和家庭徒步；

★ 中部地形複雜，適合有一定經驗的户外愛好者挑戰；

★ 東部山脈密集，適合資深登山者探險。



難度分級與徒步建議比對表👇👇👇

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