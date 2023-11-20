港足日與夜．Michael Udebuluzor︱愛菠蘿包的反差男　稚氣誠可貴

米高，是香港足球代表隊新兵Michael Udebuluzor的官方譯名，在這平淡無奇的中文名字背後，藏着一個有趣的靈魂。

在香港土生土長的他，14歲就獨自到德國學法，加上受父親、本地足球名宿哥連斯的薰陶，總能表達出跟年齡不成正比的想法。然而只得19歲的Michael也仍保持一份稚氣，會向記者投訴德國食物不合口味、曾發脾氣封鎖教練，但正是如此，他才擁有那種在本地球圈不常見的自信。

是他相信，自己的與眾不同可以為香港隊帶來點什麼，方會放棄選擇代表尼日利亞或德國，入籍香港，「我想創造歷史。」其實，還因為他太愛吃菠蘿包，與香港有不可分割的連繫。

攝影：廖雁雄



想了很久該如何開始介紹這位新香港隊成員，腦海浮現的，是Michael入籍後對傳媒說的這番話：「不入球的前鋒就不是前鋒」。沒有避重就輕，在另一前鋒安永佳仍陷入球荒的當時，米高的自信模樣讓人留下深刻印象。

誰料他在處子戰慘中「回力鏢」——縱然港隊主場贏汶萊10：0，他卻無法破門，賽後傳媒為他找下台階，說「已交出兩記助攻」、「兩次射中門楣」云云，小伙子半點接受的意思也沒有。他客觀地道：「（中楣）在數據上是偏離目標，事實是我沒入球，我寧願同時有兩次助攻跟兩個入球。」他的說法更肯定了我的看法。

Michael在港足處子戰助球隊贏10：0，但他個人顆粒無收。（資料圖片／林藹怡攝）

直至今天Michael再談及此話題，依舊嚴肅。

「前鋒是用入球去衡量，當然還視乎你如何逼搶對手、如何保持腳下球待隊友趕至。總括而言，你要對比賽有正面影響。」他總能無情地去分析自己，「我是會自省的人，也是我改進的原因。我曾經放過自己，但最後犯下更多錯。」

他的思想似乎比同齡人成熟，終究是環境逼出來的。

在香港，我很享受踢波。但我更愛競爭，要測試自己能耐、繼續追逐職業足球夢，就要到歐洲。

年僅19歲，Michael的思想卻似乎比同齡人成熟。（廖雁雄攝）

14歲隻身闖德國 接受現實與成長

Michael成長於足球世家，除了爸爸是本地聯賽著名外援哥連斯（Cornelius Udebuluzor），媽媽、家姐跟弟弟都踢波。足球是生活一部份，家住西貢的他5歲就接觸足球，先加入區內的Sai Kung Sharks，再轉投與九龍木球會合作的Asia Pacific Soccer School，之後在傑志踢了一段日子，14歲便隻身到歐洲闖蕩。

「足球很有趣，置身其中可以忘掉一切煩惱；在香港，我很享受踢波。」

「但到頭來，我更愛足球的競爭性，要測試自己的能耐，我跟家人都認為要到歐洲，才能繼續追逐足球夢——成為一個職業足球員。」

Michael在香港土生土長，效力過多間本地球會，但要發展職業生涯，他認為這麼未必最適合。（受訪者提供）

Michael的首選本是英國，但考慮到家人移居當地後難以工作，結果落戶德國。適應全新環境、語言、文化、朋友，對青少年來說談何容易？

「我一句德文也不懂！要離開家人到異地，我很徬徨。」他最接受不了的，是當地飲食習慣，直到現在也不斷「呻」，「噢......（德國）食物不太好.......咖哩腸（Currywurst）令人有點反感，他們吃太多腸了吧！」

「還有一種叫Knödel（用薯蓉混合麵包碎、牛奶跟蛋而成的丸子）的黃色軟波（yellow squashy ball），我不明白他們為什麼會吃這種東西。那裏的食物總令人很好奇，啤酒已算是最正常。」

踏入18歲生日，Michael簽下人生首份職業合同。（IG@troissportmanagement）

所以不知有多少個晚上，Michael都打電話給雙親，訴說自己不願再留在德國。當然，換來的是無情的拒絕，「你還能做什麼？只能相信過程（trust the process），學習、適應，對未來抱有希望。」

他初抵埗後一年半，寄宿於國際足球學校，起居飲食都要自己負責。雖然他目前仍是買外賣多過自己煮，但起碼能照顧自己。「德國的所有事都很嚴格，遲1分鐘都會被罰，所我必須成長、成熟。不過這也塑造了我的性格，我不後悔（到德國踢波）。」

Michael跟家人感情要好，他透露對自己最嚴厲的不是爸爸而是媽媽。（受訪者提供）

因父之名受關注 「我不在乎」

是什麼讓他相信過程？答案毫不意外，是父親哥連斯。

到過波蘭、希臘落班的哥連斯於2000年來港，先後效力愉園、晨曦及寶路華流浪，贏得多項本地錦標外，也曾問鼎頂級聯賽神射手，在任何方面而言，也是Michael的榜樣與明燈。

「從小爸爸已告訴我，不要害怕面對挑戰，要相信努力至最後一刻，就會有回報。這些話幫我捱過了在德國初時艱難的日子。」

我不愛跟醫生說自己受傷了，因為這會阻止我做我愛做的事（踢足球）。

今年6月到港隊跟操，Michael已獲爸爸哥連斯（後排中）到現場「督師」。（資料圖片／袁志浩攝）

「Put my mind on it, put my grind on it」，是Michael在社交網站自我介紹用上的語錄，意思是堅持不懈、全力以赴。他說受傷後很討厭見醫生或物理治療師，原因跟對方無關，「不是他們差，而是見他們總沒好事發生。我不愛說自己受傷了，因為這會令我不做做我愛做的事（踢足球）。」

他的勤奮都是從父親身上學習，還有如何看待外界的批評，「足球世界變幻莫測，別人說無理的話，只要埋頭苦幹就可以，結果會說明一切，看看是誰笑到最後。」

在剛過去的國際賽期，港足主場對不丹，Michael在家人面前攻入兩球。（資料圖片／夏家朗攝）

在德丙球會恩高斯達特的其中一年，有位教練不太滿意Michael的表現，「他不讓我踢二隊，解釋都是一些廢話。但每個人也有他的意見，我只能閉咀好好訓練，放長雙眼。」他回想起來仍有點生氣。

Michael毫不掩飾情緒，愛恨分明，甚至封鎖了那位教練的所有聯絡方法，逼對方親自找上門，「如果我不喜歡你，你肯定會知道。」

最終該名教練離隊，他隨即為二隊披甲並取得入球，「贏」了漂亮一仗。雖然是有點幼稚的小脾氣，卻正是其自信來源，「我不在乎別人說什麼，但在乎自己怎樣想，也享受給自己壓力，這會令我表現得更好。」

我不在乎別人說什麼，但在乎自己怎樣想，埋頭苦幹，結果會說明一切，看看是誰笑到最後。

在德丙球會恩高斯達特的三個球季，Michael也曾經歷低潮。（IG@dieschanzer）

因為哥連斯過往在香港球壇的成就跟名氣，Michael在加入港隊前已備受關注，但他最着緊的別無其他，「縱使爸爸沒告訴我，但我知他對我有很大期望。這當然是好事，因為我有目標去實現。」

哥連斯現在正是Michael其中一位「經理人」，在兒子的發展方向、合約上都有給意見，兩人定期講電話，都在香港的話便會見面。記者好奇Michael會不會有話想跟爸爸說，他思考了良久，「其實我不知道該說什麼......你在香港留下的名聲，是時候讓我延續下去，多謝你讓人們認識我們的姓氏。」

港隊主教練安達臣在記者會嚴肅地說着話，Michael卻望向遠方發呆，形成強烈對比。（資料圖片／袁志浩攝）

能夠選擇的話，我會選99號球衣。9號是前鋒標誌性號碼，我想當Double Killer（雙重殺手）。

生活隨興孩子氣 代表香港從不兒戲

不難發現，Michael給人一種有趣的反差感，他外表跟思想相對成熟，但行為仍帶點孩子氣。像港隊主教練安達臣在記者會度嚴肅地說着話，他會望向遠方發呆，或無聊得用腳輕踢枱布。

這位19歲小將亦令記者又愛又恨——說話內容會出人意料，只是聲量真的小得難以聽清楚，「朋友總叫我揀前鋒標誌性的9號球衣，但我就連在《FC 24》（足球電子遊戲）內都會選99號，我想當Double Killer（雙重殺手）。」原因很「中二病」，但他是真心的。

隨興的他只活在自己的節奏下，即使遲到，他依然戴着耳機慢步到球場。（廖雁雄攝）

身高1.86米的他看似大無畏，連父親責備也不怕，卻原來畏高，「不！不！不！你不會在過山車或機動遊戲上見到我。我也很怕水，不懂游泳，落水就完蛋了，我不要坐船及渡輪。」

足球以外，他隨興地活在自己節奏下，即使過了相約的訪問時間，他依然戴着耳機漫步到球場，花上近半小時更換衣服；射入港隊「處子球」後也不大肆慶祝，只沉醉於整理自己新弄的辮子頭。

然而只要說到足球、說到未來生涯發展，他都會認真看待，就像是入籍香港的決定。

也許香港只是一個小地方，但它是我的城市，我愛這裏的人事物。

選擇代表香港，是一件怎樣的事？（廖雁雄攝）

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港隊大部份入籍兵都是從家鄉遠赴香港發展，最終落地生根，對處於生涯中後段的他們而言，放棄原有國籍代表香港、以本地球員身份征戰聯賽，算是順理成章。但初生之犢的Michael在香港土生土長，只是未擁特區護照；因父親來自尼日利亞，也在德國踢波多年，他大可選擇代表這兩個在國際賽上成績更斐然的國家。

大約一年前，Michael知道是時候抉擇。

他考慮數個月期間，好好分析了各種利與弊。要代表香港，最大困難是每次國際賽期坐長途機來回德國，還要適應那可惡的時差，避免影響表現。以10月的世界盃外圍賽為例，他8日起程，9日早上抵港，黃昏便會合球隊練習，難怪他形容此為「艱苦的旅程」。

作客伊朗後返港，Michael便立即去吃菠蘿包，向記者傳來一張有趣的自拍。（受訪者提供）

不過比起尼日利亞跟德國，他跟香港的連繫深入得多，這城市不單是出生地，也是其父母、親戚的家，他一直渴望穿上港隊戰衣。「也許香港只是一個小地方，但它是我的城市，我愛香港及這裏的人事物。」

他不是說說而已，貪吃的他酷愛香港獨有的菠蘿包，他懂得用那半鹹淡的廣東話「落單」，近乎每天食一個，坦言是每次回港「最重要的事」，「還有肉餡的蒸包，對！是叉燒包，這些食物比起德國的都很好。」

香港的井然有序、多元，都是他愛上這裏的原因。他愛自己的中文譯名，從不感覺自己是個外人，尤其是得到香港球迷的熱情打氣，「在歐洲踢波時不常有這種事，在這裏我感受到大家充滿愛。」

比賽後獲近萬名觀眾高呼自己的名字，與球迷擊掌、自拍、簽名，氣氛教Michael相當難忘。（資料圖片／林藹怡攝）

可能有球員入籍只為「搵食」，但Michael是看中港隊的潛力，覺得這與自己不謀而合。

「我認為在香港，沒有人在做我做的事。」記者追問箇中含意，他解釋：「代表隊的球員都在內地或香港效力，我也可以這樣做，但我想在歐洲打出名堂，然後回饋港隊。」

「香港隊仍在起步階段，有很多具天賦的人；我亦只得19歲，假如發展順利，可以一起創造歷史。亞運證明香港新一代球員正在上位，我們可以譜寫屬於自己的新一頁。」

「我想改變歷史。」年輕的小伙子擁有過人自信。（廖雁雄攝）

我認為在香港，沒有人在做我在做的事。我想創造歷史。

他從不為自己設限，但腦海中已為每個階段訂下目標——22歲要在歐洲國家的頂級聯賽落班；再3年後踢德甲；到27歲則亮相歐聯。

在港隊層面，假設每年能踢上10場比賽，他目標是3年後累積30個入球，即平均一場入一球，「射手觸覺是與生俱來的，我一直踢前鋒，不斷入球，也渴望更多入球。」願他能保持這份滿滿的信心，在缺乏正中鋒人選的香港隊，開創出一片天。