港足日與夜．周緣德︱從備胎到亞洲盃主力　憑雙腳創造「運氣」

在今屆亞洲盃集訓之前，周緣德只曾為港足後備上陣「1分鐘」。他去季近乎「全勤」為本地班霸傑志贏得三冠王，卻一直處於大港腳邊緣，即使入圍初選，也甚少在決選時獲召，一直擔當「備胎」角色，但他相信機會總會到來。

當然，要不是港隊鬧中堅荒，他也難獲得這機會，確實是帶有運氣成份。然而機會留給有準備的人，正如他所說，所謂運氣其實由他一手創造而成，能夠在競爭激烈的環境下生存，靠的永遠是實力，「沒有人應份在乎我。我沒有停下來抱怨的時間，只能盡力做好，好到對方不得不選擇我。」

01體育記者袁志浩 多哈直擊



「Akanji（曼城後衛艾簡治）！」陳晉一甫見到周緣德就衝口而出。

這是傑志隊友間開的小玩笑——事緣上季時任主帥朱志光將周緣德由中堅改踢右閘，效果不錯，加上其身型跟艾簡治有點相似，因而得名。

每逢周緣德在社交網站出帖，陳晉一都會以「Akanji」留言，捉弄對方一番。周緣德倒是樂意接受，「可能我們體格都像『坦克』一樣，但髮型完全不似，始終艾簡治水平高我很多，我會當作是讚賞。」

每逢周緣德在社交網站出帖，陳晉一都會以「Akanji」留言，捉弄對方一番。（網上截圖）

周緣德跟陳晉一結識於2018年，兩人當年隨港隊參戰蒙古舉行的23歲或以下亞錦賽外圍賽，但幾乎一句話也沒說過。

直至上季「藍鳥」到泰國集訓成為同房，加上在球會基地使用同一個更衣室、相鄰而坐，他們才發現彼此背景、想法、興趣、笑點接近，例如都曾經留歐、喜歡音樂製作人Fred Again，逐漸相熟。出外比賽有自由時間，他倆會結伴外出用餐、喝咖啡；練習時要兩人一組，自然「配對成功」；港隊亞洲盃下榻酒店設乒乓球枱，又變成雙打拍檔與隊友「較量」。

周緣德跟陳晉一練習時自然「配對成功」。（袁志浩攝）

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好友陳晉一：他很得意

在陳晉一眼中，周緣德私底下不太愛說話，卻內藏有趣靈魂，「他突然會說一句很好笑的話，最初發現他說普通話有種台灣腔，好得意，便要求他多說給我們聽，用各種話題跟他開玩笑。」

周緣德好像仍有包袱、帶點害羞，不願在記者面前以普通話受訪，「從一位男生口中聽到自己得意，感覺很奇怪。但我真的認為自己很有趣。」他一臉嚴肅，旁人忍不住竊笑，我大概明白了陳晉一的意思。

陳晉一說周緣德私下很搞笑。（袁志浩攝）

這點連朱志光都認同，他是周緣德投身職業生涯後的第一位教練，兩人仍間中通電話談近況。周緣德憶述試腳時第一次見面，朱志光便「投訴」，「他說：你這麼胖究竟是怎樣踢波的？他也開玩笑說，給我機會是因為我從美國回來，跟他的兒子一樣。」

周緣德常向朱志光笑言，現在遇上的一切都「because of you（全因為你）」，也許他不察覺，自己是如何捱過了漫長且崎嶇不平的路，走到今天。

周緣德在香港出生，6歲便移居台灣。（受訪者提供）

外流德國卻虛度光陰

在香港出生的周緣德，6歲便隨到台灣工作的爸爸移居當地，一住就是10多年，台灣腔就是這樣而成。小時候就讀的足球學院搬遷，他中學時無奈退出，幸好有參與假日聯賽（Sunday League）的經驗，受邀到台灣企業甲組聯賽（當地頂級聯賽）球會皇家蔚藍試腳。

雖然最終獲招攬，但他的位置愈踢愈後——中場、防中，更因隊內後衛受傷，變成中堅。無法再時常上前享受進攻、助攻、入球的快感，周緣德很快適應，「我學習了如何愛上這個位置，有些人可能覺得會很悶，但我喜歡攔截去阻止對手入球的感覺，也可從後場開始組織。」

周緣德小時候就讀台灣一所足球學院。（受訪者提供）

可是台灣聯賽並非職業性質，球隊沒固地訓練場，晚上放學後他拖着疲憊身軀趕到公園練波，惟場地燈光昏暗，亦有街坊在旁邊跑步。在這樣的環境下，年僅16歲的他還要面對有經驗得多的華將或外援，每一次練習、比賽，都是自我質疑，但由於他未成年，無法離開父母到異地追逐足球夢。

周緣德效力台企甲球會皇家蔚藍。（受訪者提供）

主動表達、為自己創造機會，因為沒有人應份向你提供什麼。

待至18歲，擁有德國血統的周緣德來到父親的家鄉小鎮落班，本以為在歐洲可以提升球技，又虛度了光陰。

他至今仍懊悔自己太天真，球會簽約時曾承諾，假如有更合適的新東家會容許他轉會，然而當他慢慢成為主力，又變成另一回事，「球會有權力阻止我離開，最後經過艱難的談判，我離開了。可是在新球會，我是個無著名青訓背景、無人認識的小子，根本得不到教練信任。」

他重新認識自己，「我內向、會收起自己，不斷觀察，感到舒服時才會說話。可能我未曾接觸職業世界，不知道擁有經紀人、跟人打好關係的重要性。自此我知道要好好計劃一切，需要主動跟人表達，為自己創造機會，因為沒有人應份給你什麼。」

周緣德在德國的時間並不好過。（受訪者提供）

周緣德會到美國留學，全因為對媽媽的承諾。（受訪者提供）

轉戰美國遇嚴厲教練 又是另一堂課

父母是周緣德當時唯一依靠，媽媽為他設下期限——若一年內無法簽下職業合同，就要到美國升學，但可同時兼顧足球。結果他遵守諾言，入讀卡羅萊納海岸大學，表面上以主力中堅身份為球隊征戰NCAA D1（是美國國家大學體育協會校際體育賽事最高級別），實際上是煎熬。

那是他首次離開家人獨自生活，認識新朋友、新文化，對他影響最深的是球隊教練及管理方法，「那支球隊基本上沒有球員留足4年，都會中途離開，因為教練很不公平，對待人不友善，訓練質素差，只懂得罰我們跑；踢法又跟我遇到過的完全相反，是直接大腳踢上前的英式踢法。那一年真的很難捱......我根本不想去訓練，對足球的熱情漸漸被磨蝕。」

周緣德在美國效力過兩所大學，當中在卡羅萊納海岸大學時踢得十分煎熬。

周緣德總是把「Learn（學習）」一詞掛在口邊，每一次低潮都只是一堂課，「有些人滿懷希望地來到，但最終放棄了足球。幸好我仍可以轉校，況且我有上陣機會，已經不是最差了。」

「可能以往在台灣我是比較好的球員，教練常對我仁慈，所以最初到美國，遇到教練給我意見，我都會視作人身攻擊一樣，像自己犯了大錯，但後來理解到他們只是想我好，學懂了接受別人建議。」

前傑志主教練朱志光，是周緣德投身職業後遇上的首位教練。（資料圖片／袁志浩攝）

傻更更卻很認真 朱志光眼中的好球員

周緣德之後轉至維珍尼亞大學，邊踢波邊完成學業，機緣巧合下回港到傑志落班。其實他仍不太清楚，為何朱志光會如此信任自己——一個不曾在職業聯賽打滾的小伙子，當上港超班霸主力。

「可能是我幸運吧，當時Sean（謝家強）離開了，球會需要一位『本地球員』。記得在韓國集訓對高陽的友賽，我覺得自己在場上做的一切都是錯的，但朱sir仍讓我踢，告訴我年輕人就是會犯錯，這些信心對我來說很重要。」

朱志光當然不是胡亂選人，他認為周緣德雖然外表「傻更更」，卻有認真一面。他說出對方一連串優點，「周緣德跟操時態度好，不會埋怨，知自己踢得差會炆，知道轉身慢會去加操，教他什麼都明白，謙虛、少麻煩，懂得自己照顧自己，很少傷患，而且長傳準繩，很吸引。」

我不愛成為焦點，寧願默默地做好自己的工作。

周緣德首度為傑志在正式比賽上陣，就是亞冠16強對巴吞聯的賽事。（傑志提供）

周緣德笑言「少說話多做事」是從父親身上「繼承」而來，「媽媽是上海人，家中她最有權威，爸爸總是很有耐性，很靜，不會爭辯。」他自言不愛外出、喝酒或參與派對，認為會分心，「坦白說我不愛成為焦點，我寧願默默地做好自己的工作，慶幸我是踢後衛，因為注意力都在進攻球員身上。」

可是也太「默默」了吧，傳媒都幾乎找不到他的存在感。當年採訪U23亞錦賽外圍賽的同事說，他是全隊唯一拍不到比賽照片的球員；去季幾乎「全勤」為傑志拿下本地三冠王，訪問卻少之又少。

周緣德為了代表大港腳，一直的等待。（袁志浩攝）

漫長等待仍堅持 有運也必須有實力

其實周緣德自2017年全運會已開始代表港足梯隊，他因傷錯過2018雅加達亞運，及後在U23亞錦外「隱形」，全因他只在鬥朝鮮時踢了半場，「我只是因為（余）煒廉停賽才有機會，下半場港隊想進攻，便把我換下來。那次我特地從美國回來，期待會有上陣時間，所以很失望......」

周緣德去年3月首度獲召至大港腳初選名單，直至10月份世界盃外圍賽首圈對不丹，才首次打入決選，但兩回合都未獲派上場。到11月作客伊朗的世界盃外圍賽，他在法定時間前最後一刻後備登場，完成了「地標戰」；然而戰畢後返港，教練隨即補選了艾里奧取代他。

在港隊展開亞洲盃集訓前，周緣德只曾為港隊上陣1分鐘。（袁志浩攝）

在港隊展開亞洲盃集訓前，根據足球網站Transfefmarkt，他僅為港隊踢了1分鐘。記者笑他是「一分鐘球員」，他反問，「只得1分鐘嗎？我以為有3分鐘。」實情是網站統計沒有把補時計算在內，但這也不影響他的「神奇」，因他而搖身一變成為港隊主力，首兩場亞洲盃分組賽都正選踢足90分鐘。

要不是在台灣遇上跟傑志有聯繫的朋友，要不是謝家強剛好離開「藍鳥」，周緣德也許無法職業生涯首度登場、就在亞冠16強的舞台上馳騁。

要不是艾里奧在對中國的友誼賽中早段受傷，加上勞烈斯仍未傷癒，周緣德或不能在亞洲盃決賽周首度為港隊擔正。

有人說「自己沒本事，只好等別人出事」，即使訪問期間，周緣德也不斷說自己「幸運（Lucky）」，但真的有這麼多好運嗎？始終要長期成為別人的「次選」，其實都不容易，而真正要職業足球世界生存，靠的一定是實力。

除了自己，沒有人會在乎你。你沒有停下來抱怨的時間，只能盡力做好，好到對方不得不選擇你。

周緣德能搖身一變成為港足正選，是今屆亞洲盃其中一個神奇的故事。（袁志浩攝）

就像是港足主教練安達臣也說，周緣德在集訓期間展示了自己的進步，讚揚他擁有各種條件及能力，「他把握了機會，這在足球世界是很重要的。」在難熬的歲月裏，周緣德真的沒想過放棄，「足球或人生都一樣，今日身處低谷，明天卻可登上高峰，反之亦然。我把每一次都當是全新的挑戰，也知道機會一定會來，這讓我一直等下去。」

「因為除了自己，沒有人會在乎你，你沒有停下來抱怨的時間，只能盡力做好，好到對方不得不選擇你。」周緣德不會在當下想太多，只要腦中一直銘記自己的夢想就好，就像他說笑話一樣，拼命想搞笑就不好笑。

「有機會我也可以把握不到，也就不會『有運』了。所以這些『運氣』，其實都是我自己創造出來的。」

港隊對伊朗僅負，表現獲讚賞，周緣德亦是其中一份子。（高詩琦攝）

有機會也可以把握不到，所以這些「運氣，都是我自己創造出來的。

參與亞洲盃的成就已解鎖，他接下來仍希望創造更多「運氣」，「眼前的一切很瘋狂，（亞洲盃的）設備、配套、待遇，都令你更想到更高水平的地方競技，我會推動自己成為更好的球員。」

也許正如愛以「銀包」比喻足球的朱志光所說：「邊有咁多銀包，現在潮流興斜孭啊！」周緣德終於迎來了自己的「潮流」，「足球是，給人看到你有能力，你始終都有份。」