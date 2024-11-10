港足日與夜．朱志光︱恰如其分的過客　尊重是永恆的人生哲理

在傑志工作近廿年，朱志光曾帶隊拿下五座港超冠軍、當中三季更成為本土「三冠王」。然而這些年間，朱志光並非坐穩主教練之位，他四度出任暫代主教練「救火」，完成任務後又會退位讓賢。

雖有許多高光時刻，但球會在覓得心儀人選後，往往「有事鍾無豔，無事夏迎春」，朱志光仍願當那「丑角」，他只視教練這職位如「看更」，沒有把自己看得太重要，一切以球會、球員為優先；得以收服隊內如科蘭、丹恩奴域等球星，要訣是從主動上前握手開始，懂得互相尊重，「做人始終是要幫人，你對人好，人對你好。」

攝影：夏家朗



爭標失去主導權，朱志光會用「跌銀包」做比喻；晉級形勢樂觀，他又形容自己像「阿媽教仔過馬路」，提醒球員出門口要小心；擊敗爭標對手，亦勸球員切勿鬆懈，因為「高櫈容易望到，但絆到矮櫈就撻死。」

外界說到朱志光，第一時間記起的可能是他那些啜核金句，而非他在傑志創下的豐功偉績。

朱志光三度助傑志成為本土「三冠王」。（資料圖片）

自2006年加盟傑志，朱志光除曾與鄭兆聰聯手帶領球隊以不敗姿態稱霸末代港甲，也助這支班霸共拿下5座港超冠軍、4次高舉足總盃、3奪高級組銀牌、兩度贏得菁英盃；當中在2016/17、2017/18及2022/23年球季更成為本土「三冠王」。

傑志在他麾下改寫亞冠盃歷史，2018年奪得香港代表在改制後的第一場分組賽勝仗，2022年更首度晉身16強。

然而朱志光多年來並非坐穩主教練之位，他這些年來四度出任暫代主教練「救火」——先後頂替離隊的外籍教練狄恩、高美斯、加西亞及施利斯高域；甚至一度短暫讓出帥位予金東進執教聯賽，至出戰亞冠盃時才重執教鞭。

上季季初朱志光再離開男子成年隊，本專注青訓工作，但季尾女子甲組聯賽煞科戰，他再獲派協助原主教練張寶春，球隊終在非勝不可的情況下擊敗對手衛冕，他亦在今季正式成為女足主帥。儘管屢遭臨危受命，朱志光往往能交出成績，令人好奇他是如何做到。

朱志光四次成為暫代主教練，最近一次是2020年頂替施利斯高域（右）（資料圖片）

做教練企出來要有氣質，別人會對你有寄望。 朱志光

發揮足球智慧 「要讓球員對你有寄望」

「紅褲子」出身的朱志光，球員時代長期效力星島，至生涯後段已兼任助教，退役後他離不開足球，轉而執教班費有限的福建，卻擊敗昔日勁旅愉園與晨曦，成為一時佳話。他是早期香港少數擁有亞洲足協A級教練牌照的教練，跟已故港足「青訓之父」黎新祥、「智多星」郭家明是同期同學。

「做教練要有『質地』，企出來有氣質。這不等於反起衫領就得，而是別人會對你有寄望。」朱志光如是說。

朱志光（左）在2008年曾與甘巴爾（右）到巴塞隆拿考察籌備香港巴塞足校，跟哥迪奧拿（中）會面。（傑志提供）

足球知識是當教練的最基本條件。

就像傑志女足8月底作客不丹參與女子亞冠盃外圍賽，助教黃宇軒直到賽前分析對手時才發現，朱志光原來已提前為比賽做足準備，黃宇軒說：「賽前三星期他（朱志光）開始（指示球隊）練習防守反擊，這非我們踢本土賽常見的。就算對手資訊很有限，他都能及早模擬各種進攻模式讓球員熟習，最後在比賽中完全展現出來。」

傑志女足作客不丹取得勝仗,球員都歸功朱志光。（傑志提供）

不丹位處高原、空氣較稀薄，氣候與香港分別極大，令香港男子代表隊去年作客踢世界盃外圍賽也落敗，傑志女足雖然最後無法出線，卻能擊敗不丹球會。球員們都歸功於朱志光，他把在不丹會遇到的各種難題、場上情景先細說了一遍，讓大家可以不慌不忙。

中場傅昭文說：「在香港我們習慣了逼搶，他（朱志光）叫我們在不丹不必這樣做，只要皮球出界，就提我們要回氣。」鄺穎茵亦稱：「他計劃好半場領先就怎樣做，若落後又怎樣做，跟他的指示就可以。」

不單是事前部署，臨場反應也是教練重要一環。傑志U14球員與助教都記得，上季足總盃決賽時朱志光靠一次調動打破僵局。助教劉鑫解釋，當時球隊中鋒被緊盯，朱志光突然叫中鋒跟右翼調位，希望藉此把對方後衛引出來，結果5分鐘後，正是由中鋒二傳予入楔空位的右翼射入，傑志憑此球贏得冠軍。

明明材料只夠造一隻杯，你怎能偏要造隻碗，更說要裝碗大飯。 朱志光

科蘭（左）來港時亦效力於朱志光麾下。（資料圖片）

「科蘭當年常讚我一句：『簡單（simple）』。做教練就是這樣，做好本份就讓球員自己去解決。」

「否則我買很多個大聲公也不夠用，有些教練教到跳起、踎低，其實不要把重心放在自己身上。」球員認為朱志光的部署調動是魅力所在，但在他眼中，教波不可能只如王家衛電影風格般講究美學，一切源於把足球知識消化，也要知人善任，「明明你材料只夠造一隻杯，你怎可能偏要造一隻碗，更說要裝碗大飯。」

朱志光教過多位當代球員，包括戴偉浚（前排右一）、茹子楠（後排右二）、顏卓彬（後排右三）及鄭展龍（後排左三）。（資料圖片／受訪者提供）

朱志光能熟悉球員特性，是因為他投身青訓多年，當代香港球員中為數不少都曾跟他合作。這位獲球員視為如父親一樣存在的教練，隨口便能詳述羅梓駿的成長故事；陳晉一為足球改讀夜校；安永佳升學美國踢左閘卻成為最紅中鋒；親自帶袁振謙到修頓踢波......

例如他舊時向羅梓駿贈送球鞋，知道對方內向、防守時不夠兇狠，會多加提點，或讓他位置上踢前一些。已跟朱志光結識10多年的羅梓駿說，「他了解的不止是我踢法，還有生活跟性格，懂得如何在場內去發揮你長處，幫你調整心態，好好專注在訓練上。」

女足球員傅昭文也從朱志光口中有所得着，身為防中的她在主攻的比賽中往往找不到定位，一度變得迷茫，「他教我如何走動令隊友有空位，讓我也有貢獻。也教我思考足球員的價值，令我更有動力繼續踢，打消退役念頭。」

羅梓駿自小在朱志光麾下成長。（傑志提供）

科蘭丹恩奴域也能收服 互相尊重贏取信任

說穿了，放眼世界各地，空有戰術理念並不足夠打好教練這份工，人事管理更是重中之重。朱志光能夠在本地球壇立足多年，自有其一套管理球員的本事，尤其是面對一班名氣甚高的外援球星。

球員年代以硬淨聞名的他，當教練卻不愛硬碰，要訣是互相尊重。

球員說朱志光從不罵人，甚至有時會親自落場示範，對女足球員亦耐心講解。他謂：「外國教練愛開會『揭瘡疤』，因為這對他們而言很平常，球員不會有芥蒂，但華人文化不易接受。球員犯錯，其實自己是知道的，私下說，給對方落台階，又不會打擊其信心。」

少一分責備，多一分尊重。 朱志光

朱志光現執掌傑志女足，與球員關係良好。（夏家朗攝）

傑志多年聘請過多位外籍教練，引入不同文化、踢法，朱志光每次都細心觀察球員反應，把壞的抽起，將好的留下來，再加入自身經驗，集百家之大成。

「我教仔也一樣，少一分責備，多一分尊重，他是不明白你的，始終也不會明白。」

「做過學生也知道，哪有人喜歡常鬧人的老師？你有沒有看過名校的訓導主任會在門口捉學生頭髮過長，給大家一點空間，這種環境下才會事半功倍。」

或許你會發現，朱志光總是站在對方的角度去設想。球員、同事、老闆，怎樣才會開心？就連賽後受訪，其實他本可給出官方答案，卻為了讓傳媒「有貨交」而爆出金句，是他予人感覺平易近人的最大原因。

傾咗偈就（覺得你）友善㗎啦。 朱志光

朱志光會主動上前握手談天，拉近與人之間的距離。（夏家朗攝）

「傾咗偈就（覺得你）友善㗎啦。」

所以朱志光總愛談天，「得閒飲茶」是其口頭禪，但他真的會約你飲茶，天南地北、生活繁瑣事都說一番。每次見面他一定主動上前握手，打破彼此間的隔膜，有傑志同事記得他說過：「做人就是要幫人，說人好話，對方舒服的話，也會對你好。」

例如他知道「黑山伊巴」丹恩奴域有性格、具射門慾，會故意多加射門訓練。這位已離隊的中鋒即使跟臨別時和傑志鬧不和，仍爽快地答應記者談談朱志光，「他總能幫我們解決小問題，告訴我們該去哪、做什麼、問誰意見。他與生俱來就是管理大牌球星、大球會的人。」

丹恩奴域在傑志後期雖與球會不如，但跟朱志光依然友好。（資料圖片）

「他是說服別人的高手，就算是叫你給他錢，你都會乖乖就範。」兩次獲朱志光招手加盟傑志的費蘭度這樣總結。

費蘭度最深刻是數年前科蘭來投後的一件事，「我跟科蘭都踢中場，但我更年輕，所以必須幫他多跑幾步。朱sir來跟我解釋，說科蘭場上會幫我很多的，而我能幫科蘭也是一件很榮幸的事。他有話直說，讓我充分理解情況。」信任因而建立起來。

費蘭度在科蘭來投後需跑動更多，朱志光特別為此向球員親自解釋。（資料圖片）

朱志光很懂得照顧球員情緒，副選也不例外，會常對他們說：「你出場前都是垃圾時間，對方體能下降後就是你的世界」，他重視後備席士氣，深信副選往往能改變戰局，「後備會說正選壞話很正常，但我不想這種事發生，讓他們覺得自己跟正選同樣重要。」

這位教練「動口也動手」，用行動去支持球員。如來自土庫曼的翼鋒明加索夫，其油畫家妻子有一次在港辦畫展，朱志光便攜同家人到場，令對方至今記憶猶新，「沒想到就算是場外，他也會支持，而且不單是我個人，更是支持我的家人。」難怪多位球員即使離隊，仍跟朱志光保持友好關係，連丹恩奴域也稱期待兩人再合作。

朱志光辦公室上放有球員照片的擺設，「呢班球員幫我好多」，當中人物橫跨不同年代，包括狄恩、盧比度、李毅凱、費蘭度、鄭展龍、艾力士、林恩許及福保羅。（夏家朗攝）

把自己放得太高很失敗，總有一天會跌下來。自問你真的這樣重要嗎？沒有別人幫助能成功嗎？看看世界，會發現自己算不上厲害，井底蛙做得耐會焗死。

甘願作「鍾無艷」 勿把自己看得太高

球員之所以願意為朱志光賣命，是儘管他已贏盡錦標，卻從不會給人高高在上的感覺，他總放下身段與你溝通。就算他跟球員、老闆關係好，工作上依然緊守應有的界線，站穩中庸之道。

「大家踢波都是為了球會，球會好大家都會好。」所以即使傑志屢次找他「救火」，「有事鍾無艷，無事夏迎春」，他仍看得很開，樂意當那「丑角」。「嚴格來說我只是一位看更，這個位誰做都可以，但沒有老闆、沒有球員就不可以。」

「況且能代替別人也是一種榮幸，但記住我只是替工，得失不用看得太重，因我無論如何也會繼續留在球會。」

昔日與爭標時曾豪言「找不到對手」，又諷當時東方總監梁守志「睇怕要袋多好多塊銀牌」，他當時已強調十分尊重對方，而言論只是效果。「足球上要做最叻，但性格上不要，把自己放得太高是很失敗的，因為總有一天會跌下來。自問你真的這樣重要嗎？沒有別人幫助能成功嗎？看看世界，會發現自己算不上厲害，井底蛙做得耐會焗死。」

傑志當年只在灣仔設小型辦公室，今已發展至擁有自家訓練基地。（傑志提供）

廿年來傑志從灣仔一所小型辦公室，發展到今天於石門擁有過萬平方米的自家基地，但上季後退役的前隊長黃洋就說過，隨着球會規模愈大，意味每個人的重要性愈渺小。

就像是黃洋、唐建文、林嘉緯及盧均宜這些昔日並肩「上刀山落油鑊」、攜手贏盡榮譽的的戰友，狀態與體能隨年紀漸長而下滑，便讓朱志光陷入理智與情感的拉扯。

「以前填出場紙，一定先寫黃洋的名字，但之後只能把他放在一旁......他們一個又一個在我手下離開，心很難受。」

「我們走過的路並不容易，朱志光這個名字是他們打回來的。感覺失去了某些東西，但又說不出來，這個遊戲好像不太好玩了，不捨但又不知道可以做點什麼。」

職業足球是殘酷的，打滾多年的朱志光已看通——球員當打自然要什麼有什麼，但當你能力下降，就會有人嫌你阻埞，而其實做教練也一樣。

既然世界不會因為沒有了誰就塌下來，離開也許對任何人都是好事。利物浦名宿、現擔任評述員的加歷查這樣說過，「在足球離開你之前離開足球吧。（leave football before football leaves you.）」，懂得在適當時機抽身這件事，其實並非人人做得到。

大家都嫌你一個玩晒，睇到厭，就要懂得自己行開。 朱志光

朱志光已效力傑志接近廿年。（夏家朗攝）

讓朱志光有感的是前季的足球明星選舉，那是傑志贏得港超聯、高級組銀牌及足總盃冠軍的豐收賽季，但17個個人獎項中，傑志只贏得5個，包括雙料足球先生明加索夫，及成為最佳十一人的艾里奧、基爾頓及米基爾。

傑志在最佳教練、最佳青年球員落空之餘，最受歡迎球星亦頒予業餘模式訓練的港會守門員費查；該年度只踢了半季的陳肇鈞則成為球員之星。

「大家都嫌你一個玩晒，睇到厭，就要懂得自己行開。」朱志光不戀棧。

朱志光帶領傑志於2022/23年度球季贏得港超、銀牌及足總盃冠軍。（資料圖片）

其實執教男子一隊的壓力大得可怕，朱志光過往每周基本上無休，每日早上8時開始準備操練，午後再接青訓工作，閒時既要觀察球員精神面貌，又要為球隊部署球賽，連對手教練性格也要考慮；還要訂立球會中長遠計劃，球員也看得出他變得消瘦。

「我曾經7年沒有跟兒子見面，今年沒有再做教練，暑假才能去美國探他。」現在的他無官一身輕，旁觀者清，安於現狀，暫無再執教職業球隊的想法。

朱志光的工作枱在辦公室中央，位置跟其他職員沒什麼分別。（夏家朗攝）

成為伯樂比榮譽更重要

兩年前新落成的球會餐廳牆上印有名宿跟功勳教練的照片，朱志光是少數一直留守傑志的一位。即使犧牲與家人相處的時間，他不太在意，「始終是工作，也是樂趣，沒有值得不值得。這裏有我另一班『兒子』，有大有細，其實大家都在付出。」

其實2022年帶隊殺入亞冠盃淘汰賽後，他亦曾獲內地及東南亞招手，但始終放不下一些人與事，「有責任去照顧青訓的球員、讓他們接班，會擔心若我離開，他們會否少了機會？當然還對傑志有很深的感情......」

傑志中心通道兩旁放有歷年獎盃，為數不少都是由朱志光領軍贏回來。（夏家朗攝）

比起要再捧走多少座獎盃，有其他事情對朱志光而言更重要——成為別人的伯樂。像是培養新一代教練，他不會「攬上身」獨自部署操練或比賽，鼓勵助教無需怕犯錯；又給機會助教去「Team talk」及受訪，好讓對方擁有勝利時刻，鍛練其領導才能之餘又能贏得球員尊重。

看到一手湊大的袁振謙近月外流西班牙；聽到女足球員說很幸運能被自己教，是朱志光近來最感動的事，「很開心能見證他們的成長，這種滿足感用錢也買不到。」

朱志光很願意給新一代教練機會，會鼓勵對方無需怕犯錯。（夏家朗攝）

「希望球員在球市不景氣時也要堅持，繼續努力每日增值自己，球市好的時候就會有你份。」

「做教練，始終要依靠做得多才有經驗，但謹記香港人是食腦的。」

已跟朱志光結識13年的傑志青訓教練劉鑫說，對方就如「藍鳥」的費格遜（前曼聯領隊），無論走到那裏，都是球會的標誌，「沒有他就少了一個話題，但職業足球是一個循環，費格遜的時代也會結束，希望再有下一個朱志光吧，我相信他也是這樣想的。」

來年踏入65歲的朱志光，未來去向又會如何？採訪尾聲，他留下一個很「朱志光」的回應，「隨緣吧，天下無不散之筵席，難道會在此過人世？就算他朝他年，我都記得在傑志做過地盤，有份剷過泥、砌過兩舊磚。」當一位有自知之明、恰如其分的過客，原來也是門學問。