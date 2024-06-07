港超聯．專訪李文恩｜從新手班主到聯賽冠軍：沒失敗過即沒嘗試過

5年前第一次訪問李文恩，當時理文剛奪得球會史上首個錦標——菁英盃，猶記踏入理文化工在觀塘的辦公室，會議室枱上便是放着菁英盃。

5年過去，記者再次專訪李文恩，地點正是在啟用不久、座落在將軍澳的理文足球會會址，新裝潢的會議室內，枱上放着的是港超聯冠軍獎盃。

理文的改變很多，但李文恩在跌跌碰碰間，對香港足球的堅持和願望始終沒有改變。



從菁英盃冠軍到港超冠軍之間的5年，理文改變很多：主教練從陳曉明換成曾昭達、核心外援基華尼頓來了又走了、在埼玉2002球場踢過亞冠盃外圍賽、設立了球隊專用的訓練中心及辦公室、成為港超聯冠軍，「這些年來最開心，當然是拿冠軍」，李文恩看着獎盃道。

但李文恩的想法、對理文的營運模式變化不大，5年前後，他的答案沒有改變：「做老闆最重要就是說話要算數，不要拖人工」、「不想講得太長遠」、「希望培訓到更高水平的香港球員」、「我是見步行步的人」。

李文恩2019年的訪問：

見步行步，也可說是非常務實，理文憑着港超聯冠軍，獲得下季代表香港出戰新成立的「亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽」（ACL2，亞冠二）分組賽的資格，有機會遇上日本、韓國聯賽的球隊。李文恩明言，不想因此突然大幅提高球員相關的薪資及轉會開支，「如果突然間為了打什麼比賽而突然大幅提高薪金支出，這件事是不能持續的，我們多放了錢的地方在配套方面，例如這個會所也是成本、後勤職員也會多了一點、集訓也要做好一點，不是隨便去做。」

球迷總希望看到明顯的變化，認為這樣才能更上層樓，但李文恩的「一步一步來」，也是理文7年後仍在港超的原因，他在不急於求成，不會一、兩季看不到成果便將一切推倒重來，而是每季穩定投資，也樂意給予機會和時間，作為班主，自身也不停學習、改進，這在職業足球、尤其是港超聯，都相當難得。

談教練：陳曉明是「完美主義者」 曾獲英超前主教練自薦

先說說教練——理文2018年開始由陳曉明執教，雖然在2019年贏得了菁英盃，可惜之後3年間未能有更大突破，最終理文在2023年2月一場聯賽輸給流浪後兩小時，宣布雙方「分手」。理文每季投資2000萬港元、以爭冠為目標，3年多無冠才易帥，宏觀現今世界球壇都屬罕見。

回想與陳曉明的合作，李文恩坦言：「他在理文的時候，我絕對覺得他是一個完美主義者，意思就是，他想像一場球賽是怎樣發展，就要這樣發展，要做到練波時做到的事，否則他會很不開心。」

理文前主帥陳曉明。（資料圖片／袁志浩攝）

談到當時0：1不敵流浪後，決定要辭退陳曉明的一刻，李文恩回想道：「不想的，但沒辦法。在商業或其他工作範疇，我都辭退過很多人，這不是問題，但艱難的是，因為他不是沒有心去做、或是有什麼不公正行為，而是那一刻我覺得，如果繼續由他執教，我感覺我們未必保得住第二名，當時已是一條很下坡的路，觸發點就是在深水埗輸給流浪，我很記得。」

李文恩認為，從結果而言，當時的決定對大家都是好事，「我不太清楚他的現況，但應該過得不錯，他正出任中華台北女子隊的主教練。」

曾昭達帶領理文不敗封王。（資料圖片／袁志浩攝）

理文今季贏得港超後，球迷對下一季期望自然更高、希望提升到更高層次，也有聲音說，為何留用曾昭達、不聘用外籍教練？李文恩道：「始終達Sir（曾昭達）帶領球隊不敗地拿了聯賽冠軍，我不會很質疑他的能力，當然有些事情要進步，但基本能力他絕對擁有，我本身也很想以本地教練去做出更好的成績。」

李文恩還分享了一件趣事，「我沒有說謊，曾經有一個曾是英超球隊主教練的人，找過我們說有興趣合作！」他表明不會開名，但坦言收到這樣的履歷時，反應是：「嘩、嘩，當然先問他為什麼吧，他是因為家庭原因，現在居於亞洲，所以很有興趣來。」

不過李文恩還是一貫實事求是，見步行步：「最大問題就是，我還沒去到那個……要如何去聘用外籍教練？要怎樣溝通？說的不是語言方面，而是我作為球會會長、和對方作為教練要怎樣合作，對方會不會來到後突然說，『英超有整個團隊替我工作，但你們沒有』？也許彼此期望會有落差，我不想這樣。」

歸根究底，就是李文恩心中一個想法沒有變：「我想本地的教練，趁著這個（踢亞洲賽的）機會開眼界，繼續做下去。」

李文恩始終希望由本地教練帶領球隊。（蘇煒然攝）

談交學費：正面看待做「水魚」經歷 從失敗中拾級而上

李文恩投資理文，最早是由理文流浪開始，至今7年來他總說自己交了許多「學費」，今天再見面，他也不諱言自己7年來最大的辛酸便是投資的首兩年，「初期是最辛苦的，辛苦不是說我花了很多時間、每天做十幾小時，而是好像不懂得去做，就會被騙，就像當『水魚』。我講得白一點，被人當水魚的滋味不好受。」

香港足球、尤其是港超聯，難以為投資者帶來金錢上的回報，他們大多是為了自己的愛好而花錢，間中也有人希望借此獲得正面曝光、或是其他方面的影響力。但投資者起步時，未必了解本地足球的運作和一些「文化」－－記者採訪本地足球多年，見過不少人看準這一點謀取暴利，例如說服投資者以高價錢簽入外援、卻與經紀人私下協議賺取回佣，或是借本地球會運作上相對其他行業欠監管、具彈性的特點，盜取資源、中飽私囊等等。

李文恩說的被當「水魚」卻不是這些方面，他以投資首兩年為例舉了其中一個例子：「可能我付了錢讓球隊去集訓，去泰國，結果是半玩半踢、最後不知道對了什麼球隊，我之後才知道，他們有時一天練兩課，然後晚上大家一起去吃串燒。重點在於球員的心態，雖然那時叫季前集訓，但其實他們只有10%的心思在集訓上，這其實不是金錢上的損失，而是他們有沒有認真去看待。」拿着「理文」的名字辦球隊，付出金錢換不到成績，面對的壓力更大。

說投資球隊如「交學費」，到底學到了什麼？李文恩沒有怨言，他認為自己從中獲益不少，甚至對他在商業方面工作也有禆益。

「這一行（指足球）的變化頗大，簽一個球員通常都簽一季，所以如果做錯決定就好大鑊。簽了一年，真的看着他一整年沒有貨交，但又不便宜……坦白說，在商業範疇，請了一個人後如果不適合，給他一個月通知就走了，但在足球則要捱；而且球員來到後不合用的話，主教練不用他，他也會『放負』，因為球員是需要出場時間的，就算他來這裏得到一份肥約，但一年沒有上陣時間，其他球會不會知道他表現如何、他之後也不會有前途，這方面很難管理。」

他強調一切都是學習過程：「If you don't fail, you are not even trying.（沒有失敗過，即是沒有嘗試過）」，「起起伏伏是必經之路，我不是天才，要去學習有什麼應該做、有什麼都不應該做，初來埗到時我什麼去嘗試，變成了有些做不到、有些事會失敗，但就吸收經驗去進步吧。學到的是，即使自己的生意也一樣，做決定的時候要小心一點。」

球員合約的性質和一般僱員不同，李文恩從中學到每個決定都要更小心。（蘇煒然攝）

李文恩希望多年學習的成果，能用在下季出戰亞冠二之上，他對球會出戰這項賽事充滿期待，不僅是成績方面，而是希望球會整體層次都可以提升：「我們現在是拿着亞洲足協牌照，不僅僅是港超牌照，背後其實要做好很多細節的。我們是代表香港去跟其他國家的球會競爭、能吸引多一些觀眾，所以組軍要更小心，不要簽錯人，始終香港賽事水平不及對手，如果做錯決定，效果可能就會很難看，讓人覺得『原來代表香港的球隊就是這種水平』。」

談對手：伍健最有心有力 本季最欣賞東方

自從東方轉換經營模式、縮減班費後，理文便被視為最有能力與傑志抗衡的球隊，今屆終於正面擊敗「藍鳥」、奪得港超聯冠軍，球迷無不期望理文的佳績可以持續，甚至與傑志形成猶如昔日「南傑」、「東傑」的宿敵關係，令聯賽競爭性和氣氛都更好。

李文恩也認為這是好事，「睇波是講氣氛的，如果多些人喜歡傑志、也多些人喜歡我們就更好。」講到傑志，他也認為這支對手今季成績不算太好，「我相信伍健先生，相信他會捲土重來。」

李文恩認為伍健（圖）最「有心有力」，相信他會率傑志捲土重來。（資料圖片／袁志浩攝）

伍健投資傑志多年，令傑志成為近代最成功的香港球隊，除了橫掃本地賽，在亞冠盃也有不少突破，可說是建立了自己的皇朝。李文恩講到伍健，道:「很開心香港足球有這樣的班主……球隊之間的競爭，和私底下的交情是沒有關係的，不會因為他贏了我、或者我贏了他，大家就生氣。我對伍先生非常尊重，因為見過那麼多人，他無論在能力、或金錢方面，暫時都找不到有誰比他更有心有力，真的。」

講到剛結束的球季中最欣賞的對手，李文恩肯定地道：「東方，絕對是東方」。東方近三季班費不比從前，但沒有「巨型班」的包袱和期望，表現卻更予人驚喜，本地年輕球員與經驗老將及外援間的合作，令他們今季以第3名完成聯賽、更奪得足總盃冠軍，來季可代表香港出戰亞洲賽，陣中的年輕前鋒馬希偉，首次為大港腳上陣便射破了伊朗大門。

東方在投資上不再是「巨型班」，但這兩季表現仍出色。（資料圖片／袁志浩攝）

「東方用一些本地年輕球員，也有這樣的成績，」李文恩續指，東方的年輕球員表現果敢,令他印象深刻，「其實好幾個教練，都跟我說過覺得香港的年輕球員比較膽小，不敢自己去、交波也瞄準隊友交就算，像是很怕犯錯、很怕被罵，不知道是不是一種文化。但東方很敢用年輕人，尤其用年輕人去做進攻的位置，盧比度也很敢用新人。」

談未來：冀奪雙冠或三冠 「透過愛好去幫助香港」

講到理文的未來藍圖，李文恩曾說理文是一項長遠的計劃，到了現在，目標正在慢慢地、一個接一個實現。既已贏得聯賽冠軍、也取得了亞冠二分組賽席位、屬於自己的訓練中心也運作暢順，理文的下一步是什麼？

「聯賽（冠軍）一定是我們的首要目標，因為要贏冠軍才能打亞洲賽（亞冠分組賽）。」他看着枱面上的冠軍獎盃，續道：「本地賽的話，今次只有一隻盃，希望接下來更多，（一季）有兩、三個冠軍，希望吧！但也要視乎球隊陣容，應該要去到六月中旬才能落實，而這也只是目標正在進行的事之一。不過，最後的願景始終是，希望經過我們的培訓，香港可以出到更高水平的球員。」

李文恩的目標除了繼續贏錦標，最終的願景始終是透過球隊培育更多本地球員。（蘇煒然攝）

本地波猶如一個循環，不如意事每一兩年便重演一次，最近又一樁假波案、也有港足前主帥安達臣突然離隊，講到會否影響投資意欲，他答得堅定：「很想搞，就自然會搞。」的確，本地波不如意事多，但高峰帶來的快樂卻難有其他事可比，只談近半年，在杭州亞運打入4強令市民逼爆商場睇波、逾千球迷一起到卡塔爾支持出戰亞洲盃決賽周的香港隊，有什麼比這些事更美好？只要一直生存下去，終會有好事發生吧。

從7年前投資本地足球、6年前理文足球隊成軍開始，李文恩的學習過程跌跌碰碰，但他仍樂在其中，近一小時訪問間，處處展現正向思維，「（搞波是）開心的，唔開心就唔做啦，點解要做一啲唔開心嘅事？」他曾分享自己從小已愛看本地足球，「而且自己本身是很喜歡去達成一些目標的人，這樣，就當（投資足球）是一個愛好，還可以透過這愛好去幫助香港，這個願景，是可以幫助香港培訓出比較好的球員。」

「這份滿足感，就是來自於，我是香港足球的一份子、可以為香港帶來一點點貢獻。」