港超聯．專訪李文恩｜從新手班主到聯賽冠軍：沒失敗過即沒嘗試過

5年前第一次訪問李文恩,當時理文剛奪得球會史上首個錦標——菁英盃,猶記踏入理文化工在觀塘的辦公室,會議室枱上便是放着菁英盃。

5年過去,記者再次專訪李文恩,地點正是在啟用不久、座落在將軍澳的理文足球會會址,新裝潢的會議室內,枱上放着的是港超聯冠軍獎盃。

理文的改變很多,但李文恩在跌跌碰碰間,對香港足球的堅持和願望始終沒有改變。



從菁英盃冠軍到港超冠軍之間的5年,理文改變很多:主教練從陳曉明換成曾昭達、核心外援基華尼頓來了又走了、在埼玉2002球場踢過亞冠盃外圍賽、設立了球隊專用的訓練中心及辦公室、成為港超聯冠軍,「這些年來最開心,當然是拿冠軍」,李文恩看着獎盃道。

但李文恩的想法、對理文的營運模式變化不大,5年前後,他的答案沒有改變:「做老闆最重要就是說話要算數,不要拖人工」、「不想講得太長遠」、「希望培訓到更高水平的香港球員」、「我是見步行步的人」。

李文恩2019年的訪問:

見步行步,也可說是非常務實,理文憑着港超聯冠軍,獲得下季代表香港出戰新成立的「亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽」(ACL2,亞冠二)分組賽的資格,有機會遇上日本、韓國聯賽的球隊。李文恩明言,不想因此突然大幅提高球員相關的薪資及轉會開支,「如果突然間為了打什麼比賽而突然大幅提高薪金支出,這件事是不能持續的,我們多放了錢的地方在配套方面,例如這個會所也是成本、後勤職員也會多了一點、集訓也要做好一點,不是隨便去做。」

球迷總希望看到明顯的變化,認為這樣才能更上層樓,但李文恩的「一步一步來」,也是理文7年後仍在港超的原因,他在不急於求成,不會一、兩季看不到成果便將一切推倒重來,而是每季穩定投資,也樂意給予機會和時間,作為班主,自身也不停學習、改進,這在職業足球、尤其是港超聯,都相當難得。

談教練:陳曉明是「完美主義者」 曾獲英超前主教練自薦

先說說教練——理文2018年開始由陳曉明執教,雖然在2019年贏得了菁英盃,可惜之後3年間未能有更大突破,最終理文在2023年2月一場聯賽輸給流浪後兩小時,宣布雙方「分手」。理文每季投資2000萬港元、以爭冠為目標,3年多無冠才易帥,宏觀現今世界球壇都屬罕見。

回想與陳曉明的合作,李文恩坦言:「他在理文的時候,我絕對覺得他是一個完美主義者,意思就是,他想像一場球賽是怎樣發展,就要這樣發展,要做到練波時做到的事,否則他會很不開心。」

理文前主帥陳曉明。(資料圖片/袁志浩攝)

談到當時0:1不敵流浪後,決定要辭退陳曉明的一刻,李文恩回想道:「不想的,但沒辦法。在商業或其他工作範疇,我都辭退過很多人,這不是問題,但艱難的是,因為他不是沒有心去做、或是有什麼不公正行為,而是那一刻我覺得,如果繼續由他執教,我感覺我們未必保得住第二名,當時已是一條很下坡的路,觸發點就是在深水埗輸給流浪,我很記得。」

李文恩認為,從結果而言,當時的決定對大家都是好事,「我不太清楚他的現況,但應該過得不錯,他正出任中華台北女子隊的主教練。」

曾昭達帶領理文不敗封王。(資料圖片/袁志浩攝)

理文今季贏得港超後,球迷對下一季期望自然更高、希望提升到更高層次,也有聲音說,為何留用曾昭達、不聘用外籍教練?李文恩道:「始終達Sir(曾昭達)帶領球隊不敗地拿了聯賽冠軍,我不會很質疑他的能力,當然有些事情要進步,但基本能力他絕對擁有,我本身也很想以本地教練去做出更好的成績。」

李文恩還分享了一件趣事,「我沒有說謊,曾經有一個曾是英超球隊主教練的人,找過我們說有興趣合作!」他表明不會開名,但坦言收到這樣的履歷時,反應是:「嘩、嘩,當然先問他為什麼吧,他是因為家庭原因,現在居於亞洲,所以很有興趣來。」

不過李文恩還是一貫實事求是,見步行步:「最大問題就是,我還沒去到那個……要如何去聘用外籍教練?要怎樣溝通?說的不是語言方面,而是我作為球會會長、和對方作為教練要怎樣合作,對方會不會來到後突然說,『英超有整個團隊替我工作,但你們沒有』?也許彼此期望會有落差,我不想這樣。」

歸根究底,就是李文恩心中一個想法沒有變:「我想本地的教練,趁著這個(踢亞洲賽的)機會開眼界,繼續做下去。」

李文恩始終希望由本地教練帶領球隊。(蘇煒然攝)

談交學費:正面看待做「水魚」經歷 從失敗中拾級而上

李文恩投資理文,最早是由理文流浪開始,至今7年來他總說自己交了許多「學費」,今天再見面,他也不諱言自己7年來最大的辛酸便是投資的首兩年,「初期是最辛苦的,辛苦不是說我花了很多時間、每天做十幾小時,而是好像不懂得去做,就會被騙,就像當『水魚』。我講得白一點,被人當水魚的滋味不好受。」

香港足球、尤其是港超聯,難以為投資者帶來金錢上的回報,他們大多是為了自己的愛好而花錢,間中也有人希望借此獲得正面曝光、或是其他方面的影響力。但投資者起步時,未必了解本地足球的運作和一些「文化」--記者採訪本地足球多年,見過不少人看準這一點謀取暴利,例如說服投資者以高價錢簽入外援、卻與經紀人私下協議賺取回佣,或是借本地球會運作上相對其他行業欠監管、具彈性的特點,盜取資源、中飽私囊等等。

李文恩說的被當「水魚」卻不是這些方面,他以投資首兩年為例舉了其中一個例子:「可能我付了錢讓球隊去集訓,去泰國,結果是半玩半踢、最後不知道對了什麼球隊,我之後才知道,他們有時一天練兩課,然後晚上大家一起去吃串燒。重點在於球員的心態,雖然那時叫季前集訓,但其實他們只有10%的心思在集訓上,這其實不是金錢上的損失,而是他們有沒有認真去看待。」拿着「理文」的名字辦球隊,付出金錢換不到成績,面對的壓力更大。

說投資球隊如「交學費」,到底學到了什麼?李文恩沒有怨言,他認為自己從中獲益不少,甚至對他在商業方面工作也有禆益。

「這一行(指足球)的變化頗大,簽一個球員通常都簽一季,所以如果做錯決定就好大鑊。簽了一年,真的看着他一整年沒有貨交,但又不便宜……坦白說,在商業範疇,請了一個人後如果不適合,給他一個月通知就走了,但在足球則要捱;而且球員來到後不合用的話,主教練不用他,他也會『放負』,因為球員是需要出場時間的,就算他來這裏得到一份肥約,但一年沒有上陣時間,其他球會不會知道他表現如何、他之後也不會有前途,這方面很難管理。」

他強調一切都是學習過程:「If you don't fail, you are not even trying.(沒有失敗過,即是沒有嘗試過)」,「起起伏伏是必經之路,我不是天才,要去學習有什麼應該做、有什麼都不應該做,初來埗到時我什麼去嘗試,變成了有些做不到、有些事會失敗,但就吸收經驗去進步吧。學到的是,即使自己的生意也一樣,做決定的時候要小心一點。」

球員合約的性質和一般僱員不同,李文恩從中學到每個決定都要更小心。(蘇煒然攝)

李文恩希望多年學習的成果,能用在下季出戰亞冠二之上,他對球會出戰這項賽事充滿期待,不僅是成績方面,而是希望球會整體層次都可以提升:「我們現在是拿着亞洲足協牌照,不僅僅是港超牌照,背後其實要做好很多細節的。我們是代表香港去跟其他國家的球會競爭、能吸引多一些觀眾,所以組軍要更小心,不要簽錯人,始終香港賽事水平不及對手,如果做錯決定,效果可能就會很難看,讓人覺得『原來代表香港的球隊就是這種水平』。」

談對手:伍健最有心有力 本季最欣賞東方

自從東方轉換經營模式、縮減班費後,理文便被視為最有能力與傑志抗衡的球隊,今屆終於正面擊敗「藍鳥」、奪得港超聯冠軍,球迷無不期望理文的佳績可以持續,甚至與傑志形成猶如昔日「南傑」、「東傑」的宿敵關係,令聯賽競爭性和氣氛都更好。

李文恩也認為這是好事,「睇波是講氣氛的,如果多些人喜歡傑志、也多些人喜歡我們就更好。」講到傑志,他也認為這支對手今季成績不算太好,「我相信伍健先生,相信他會捲土重來。」

李文恩認為伍健(圖)最「有心有力」,相信他會率傑志捲土重來。(資料圖片/袁志浩攝)

伍健投資傑志多年,令傑志成為近代最成功的香港球隊,除了橫掃本地賽,在亞冠盃也有不少突破,可說是建立了自己的皇朝。李文恩講到伍健,道:「很開心香港足球有這樣的班主……球隊之間的競爭,和私底下的交情是沒有關係的,不會因為他贏了我、或者我贏了他,大家就生氣。我對伍先生非常尊重,因為見過那麼多人,他無論在能力、或金錢方面,暫時都找不到有誰比他更有心有力,真的。」

講到剛結束的球季中最欣賞的對手,李文恩肯定地道:「東方,絕對是東方」。東方近三季班費不比從前,但沒有「巨型班」的包袱和期望,表現卻更予人驚喜,本地年輕球員與經驗老將及外援間的合作,令他們今季以第3名完成聯賽、更奪得足總盃冠軍,來季可代表香港出戰亞洲賽,陣中的年輕前鋒馬希偉,首次為大港腳上陣便射破了伊朗大門。

東方在投資上不再是「巨型班」,但這兩季表現仍出色。(資料圖片/袁志浩攝)

「東方用一些本地年輕球員,也有這樣的成績,」李文恩續指,東方的年輕球員表現果敢,令他印象深刻,「其實好幾個教練,都跟我說過覺得香港的年輕球員比較膽小,不敢自己去、交波也瞄準隊友交就算,像是很怕犯錯、很怕被罵,不知道是不是一種文化。但東方很敢用年輕人,尤其用年輕人去做進攻的位置,盧比度也很敢用新人。」

談未來:冀奪雙冠或三冠 「透過愛好去幫助香港」

講到理文的未來藍圖,李文恩曾說理文是一項長遠的計劃,到了現在,目標正在慢慢地、一個接一個實現。既已贏得聯賽冠軍、也取得了亞冠二分組賽席位、屬於自己的訓練中心也運作暢順,理文的下一步是什麼?

「聯賽(冠軍)一定是我們的首要目標,因為要贏冠軍才能打亞洲賽(亞冠分組賽)。」他看着枱面上的冠軍獎盃,續道:「本地賽的話,今次只有一隻盃,希望接下來更多,(一季)有兩、三個冠軍,希望吧!但也要視乎球隊陣容,應該要去到六月中旬才能落實,而這也只是目標正在進行的事之一。不過,最後的願景始終是,希望經過我們的培訓,香港可以出到更高水平的球員。」

李文恩的目標除了繼續贏錦標,最終的願景始終是透過球隊培育更多本地球員。(蘇煒然攝)

本地波猶如一個循環,不如意事每一兩年便重演一次,最近又一樁假波案、也有港足前主帥安達臣突然離隊,講到會否影響投資意欲,他答得堅定:「很想搞,就自然會搞。」的確,本地波不如意事多,但高峰帶來的快樂卻難有其他事可比,只談近半年,在杭州亞運打入4強令市民逼爆商場睇波、逾千球迷一起到卡塔爾支持出戰亞洲盃決賽周的香港隊,有什麼比這些事更美好?只要一直生存下去,終會有好事發生吧。

從7年前投資本地足球、6年前理文足球隊成軍開始,李文恩的學習過程跌跌碰碰,但他仍樂在其中,近一小時訪問間,處處展現正向思維,「(搞波是)開心的,唔開心就唔做啦,點解要做一啲唔開心嘅事?」他曾分享自己從小已愛看本地足球,「而且自己本身是很喜歡去達成一些目標的人,這樣,就當(投資足球)是一個愛好,還可以透過這愛好去幫助香港,這個願景,是可以幫助香港培訓出比較好的球員。」

「這份滿足感,就是來自於,我是香港足球的一份子、可以為香港帶來一點點貢獻。」