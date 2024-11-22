WTT乒乓總決賽｜王楚欽擊敗瑞典強敵入4強　回應球迷「復仇論」

WTT乒乓總決賽第二個賽日，世界排名第一的中國男單球手王楚欽，重遇巴黎奧運時將他在32強踢出局的瑞典球手、被稱為「六邊形戰士」的莫利加特，終以3:1擊敗對手，晉級4強。

賽後被媒體問道如何看待球迷認為他成功復仇，他大方地回應這論調。



王楚欽對莫利加特以11:6、9:11、11:6、11:9，局數3:1擊敗對手，晉級4強，周六會跟斯洛文尼亞球手佐積（Darko Jorgic）爭入決賽。

今年8月，王楚欽出戰巴黎奧運，在男單次圈對莫利加特賽前一天，慣用的球拍遭攝師踩爛，結果他換拍後出戰，不敵莫利加特，爆冷出局；而莫利加特最終奪得銀牌，證明自己的能力。

王楚欽在今年的巴黎奧運，在男單次圈爆冷不敵莫利加特。（Getty Images）

當日這場敗仗令王楚欽被內地球迷口誅筆伐，今日再交手，他順利獲勝，賽後被問道是否像球迷所說般成功「復仇」，他答得得體：「並沒有說你輸的哪一場球就是所謂的復仇啊，比賽就是比賽，它只是那一個比賽，並不代表所有的比賽；他（莫利加特）並不是戰勝了我拿到的（奧運）亞軍，他是戰勝了很多優秀的選手。」

莫利加特愛用六角形球拍，他在奧運最終贏得男單銀牌。（Getty Images）

王楚欽續道：「所以說，並不只是單單的自己會去糾結於這一場球，會糾結於他這一個人，我覺得並沒有什麼不同吧……也有可能球迷的想像跟我的想像是兩個概念啊，每一個人都有自己的思想和想法，不能去以他的想法來去貫徹到我的身上。」他強調自己僅是一心求勝：「所以說對於我自己來說，就是渴望這樣的一場8進4的勝利，希望走的越來越遠。」

他也認為，比賽無需參雜太多個人情緒：「我覺得不論在場上，我們當然是希望能殺死比賽，能去戰勝對方，但是在場下，場上是打球，場下是做人，沒有什麼是需要把場上的情緒帶到場下的。」