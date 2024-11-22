WTT乒乓總決賽｜王楚欽打到對手飛拍　為自己減壓：輸誰都很正常

在日本福岡舉行的WTT乒乓總決賽（又稱：年終賽），男單頭號種子王楚欽在昨（21日）晚的16強順利晉級，以3：1淘汰德國的法蘭斯卡（Patrick Franziska），今日下午8強將鬥瑞典「六角形戰士」莫利加特（Truls Moregard），重演巴黎奧運32強翻版，當時王楚欽爆冷以2：4落敗。

儘管王楚欽仍是世界排名第1，但他坦言以目前的狀態，「輸誰都很正常」，所以每場都要努力去拼。對於8強要鬥奧運銀牌得主、世界排名第10位的莫利加特，王楚欽大讚對方實力愈來愈紮實，自己是下風的一方。



WTT乒乓總決賽男單16強，王楚欽（圖）以3：1淘汰法蘭斯卡晉級。（新華社）

中國隊多名球手在WTT乒乓總決賽首日落敗，但24歲的王楚欽在男單16強順利過關，以局數3：1贏法蘭斯卡。首局雙方拉鋸，得分梅花間竹，直至7：7後王楚欽連得3分，確立優勢，以11：8先拔頭籌。第二局的形勢更加緊湊，打到10：10「刁時」，王楚欽以12：10再下一城。

WTT乒乓總決賽男單16強，王楚欽以3：1淘汰法蘭斯卡（圖）晉級。（新華社）

在第三局，王楚欽與法蘭斯卡咬得很緊，法蘭斯卡尾段先贏3分，稍為拉開至兩分差距的10：8，而王楚欽十分頑強，又以連贏3分回應，救兩個「game point」之餘，更以11：10獲得「match point」的機會。不過，他未能把握，法蘭斯卡以13：11追回一局。

王楚欽16強對法蘭斯卡期間，後者打到甩手飛拍，王楚欽把握贏得這一分。（微博片段截圖）

第四局是王楚欽的天下，未試過落後。在領先細分4：3時，王楚欽更打到對手甩手，球拍也飛到桌上，王楚欽把握機會得分，領先到5：3。這下甩手後，法蘭斯卡彷彿完全洩氣，王楚欽合共連贏6分，拉開到10：3。最後，王楚欽以11：6取勝，以局數3：1擊敗法蘭斯卡晉級8強。

WTT乒乓總決賽男單16強，王楚欽以3：1淘汰法蘭斯卡晉級。（新華社）

王楚欽表現不穩，常被質疑，就算今場贏波後，他亦覺得自己狀態平平。他賽後說：「自己現在要做的是重新開始，並且珍惜每一場球。我覺得輸誰都很正常，以自己目前這種感覺來說。覺得（無論）跟誰打都要努力去拼，然後去享受比賽，找回好的競技狀態。」

巴黎奧運男單32強意外不敵「六角形戰士」莫利加特後，王楚欽先後在WTT澳門冠軍賽4強被林詩棟淘汰、WTT中國大滿貫32強被丹麥球手連特（Anders Lind）擊敗。上月的亞錦賽，他在男單8強以1：3輸給韓國的吳晙誠，男團賽對伊朗時，更不敵只有15歲的法拉吉（Faraji Benyamin），曾引來大量網民譁然。

在今月初的法蘭克福乒乓球冠軍賽，王楚欽在男單16強面對瑞典球手安頓卡爾保（Anton Kallberg）輸0：3敗陣。上一次在男單賽事奪冠，已是今年5月的WTT沙特阿拉伯大滿貫賽事。

王楚欽承認狀態麻麻，對任何對手都無必勝把握，每場都要全力去拼。（新華社）

對於今場第三局錯失了「match point」機會，他說：「其實還是就跟這一段自己沒怎麼贏球，可能到了真要贏的那一刹那的時候，自己還是會出現一些波動、起伏，但是自己也把它想像到了這場比賽的困難當中。」

在男單8強，王楚欽今日下午將面對瑞典「六角形戰士」莫利加特。兩人在巴黎奧運曾經交手，當時王楚欽爆冷落敗，而莫利加特最後贏得銀牌。他說：「（莫利加特）通過奧運會的洗禮，實力愈來愈厚實、愈來愈紮實，這場球自己也是下風球，不論打成什麼樣，都會全力以赴。」

林詩棟亦順利過關。（新華社）

中國隊有4人出戰男單，只有兩人能夠在16強過關，王楚欽及林詩棟晉級，而林高遠及梁靖崑則止步。世界排名第2位的林詩棟以3：1淘汰了法國「眼鏡兄」阿歷西斯勒邦（Alexis Lebrun），在8強會鬥德國的邱黨。