國乒輸球兼失風度　教練黑面握手　張本智和豪言又惹中國網民不滿

WTT乒乓總決賽（又稱：年終賽）男單16強已上演張本智和對梁靖崑的「中日大戰」，賽事在日本福岡上演，張本智和在主場之利下以局數3：1勝出。

二人實力相當，今仗戰果不算出奇，反而賽後中國男子乒乓球隊主教練王皓面對張本智和時的表現備受熱議，連中國媒體也認為他有失風度。張本智和賽後一番豪言，亦再次引發中國網民不滿。



WTT乒乓總決賽︱不少人認為中國男子乒乓球隊主教練王皓面對張本智和時有失風度。（影片截圖）

男子隊表現奇差王皓心不在焉

梁靖崑世界排名第五，張本智和排第七，雙方實力接近，可是今仗前交手7次，梁靖崑贏出6次佔盡上風。不過今場相當集中的張本智和，連取頭兩局，被梁靖崑追成1：2，關鍵的第四局更曾落後9：10，壓力重大的關口，張本智和在主場球迷打氣下連取3分，以12：10反勝，並以局數3：1晉級8強。

賽後最受網民關注的焦點，卻不是兩位比賽球手，已是國乒教練席上的王皓。比賽期間他已被發現突然抬頭望天，沒有看向正在比賽的球桌。中國隊在乒乓年終賽首日失利，王皓領軍的男子隊表現尤其差，男單、男雙合共4場比賽全數敗陣而回，他心不在焉的表現，在網上被瘋傳，體育博主「吃瓜比賽冠軍」發文稱：「王皓抬頭望天的時候在想什麼？在想馬龍還是王楚欽？」

WTT乒乓總決賽︱王皓被發現在比賽期間突然抬頭望天，沒有專心看比賽。（微博）

賽後黑面跟張本智和握手被批評

今屆年終賽國乒陣中沒有馬龍、也沒有樊振東，4位男單球手分別為世界排名第一的王楚欽、第二的林詩棟、第五的梁靖崑和第九的林高遠。首日16強賽事梁靖崑不敵張本智和，林高遠0：3負斯洛文尼亞球手約基治（Darko Jorgic），只剩下周四晚出場的王楚欽和林詩棟二人爭入8強。男雙更是兩對組合均在首輪敗陣，全軍覆沒。

男子隊的差勁表現，將王皓推出風口浪尖。張本智和擊敗梁靖崑，激情慶祝過後，主動走向王皓身前跟對方禮貌握手，一臉不爽的王皓卻站得僵直，狀似相當勉強伸一伸手，而且全程拒絕望向對方，連內地媒體也不留情的批評「國乒一輪遊還丟風度！王皓黑臉！」

WTT乒乓總決賽｜梁靖崑1：3被張本智和淘汰。（新華社）

張本智和豪言又惹中國網民不滿

21歲的張本智和近年是國乒一大威脅，他的華裔背景加上敢言作風，令他常被中國網民針對，今場也不例外。跟梁靖崑8次交手，今次才獲得第2次勝利，張本智和賽後受訪時揚言：「因為這裏是日本，這是我今天能以這種情感去比賽並贏得勝利的原因。」

主場出戰下，張本智和目標直指頒獎台最高一格：「想拿冠軍，我想在日本拿下這個男單冠軍，與在其他國家比賽不同，這次因為是在日本打，所以確實很想很想在今年的最後一場比賽拿到冠軍。」

WTT乒乓總決賽︱張本智和豪言又惹中國網民不滿。（影片截圖）

「奧運後只放過3天假」

他這番豪言壯語，再次令中國網民不滿：「看他狂的，氣得我牙根都癢」、「贏一場就開始吹，這樣的人怎麼可能得到冠軍？」「一說大話就會輸得很慘，靜等結果」、「這孩子不會走太遠，很快就會被後來人淹沒，他只在乎輸贏，不在乎球的精髓」、「小人得志嗎？」

張本智和今夏失意巴黎奧運，先在混雙爆冷首圈出局，男單8強與樊振東鬥足7局敗陣，最傷痛一役是男子團體賽先在準決賽負瑞典，繼而在銅牌戰再負法國，無緣獎牌。他一度非常沮喪，不過奧運後他將失意化為動力，全心投入訓練，今仗後聲言：「不論是什麼比賽，我都一樣全力以赴。奧運會後，我只休息3天就投入訓練，這也是我近期出色表現的原因。」

天道酬勤，張本智和在年終賽終收穫成果。男單入八強，惟他周四在男雙賽事1：3不敵法國勒邦兄弟，未能晉身四強。即使落敗，他跟17歲的拍檔松島輝空笑着跟勒邦兄弟互相祝福，相當享受賽事。今次WTT乒乓總決賽在福岡進行，張本受訪時稱，「如果要我推薦一款當地美食，我會推薦大家吃博多拉面。」