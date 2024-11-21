WTT乒乓總決賽續吹冷風　孫穎莎負陳幸同女雙、女單均慘歷一輪遊

中國隊在福岡舉行的WTT乒乓總決賽（又稱：年終賽）首日滑鐵盧竟吃下五場敗仗，次日賽事再現冷門戰果，有「小魔王」稱號的世界排名第一球手孫穎莎，在女單16強爆冷下馬，先後在女雙及女單賽事經歷「一輪遊」，年終賽提早「畢業」。

身為頭號種子的孫穎莎，女單16強與陳幸同上演「中國內戰」，雙方非常熟悉對方打法下激戰五局，陳幸同以3：2驚險反勝。



孫穎莎目前在女單以10800分穩坐「一姐」寶座，為今次乒乓總決賽頭號種子。不過她在10月初的亞錦賽女團決賽後，因傷退出女單項目並一直養傷至今，昨天的女雙首圈賽事夥拍王藝迪，首輪便遭日本「削球孖寶」組合淘汰。

孫穎莎因傷休戰一個多月，復出女單首戰便上演國家隊內戰。（新華社）

孫穎莎年終賽女雙、女單「一輪遊」

到單打賽事，她在首圈的16強賽事便要對上世界排名第7的國家隊隊友陳幸同，此前兩人共8度交手，孫穎莎勝出6次。首局初段孫穎莎即以2：0領先，但戰況很快陷入膠着，雙方打成6：6平手，此時孫穎莎連取4分，未有給予對手太多機會下，先以11：7贏一局。

第二局陳幸同改變策略以防守為主，開始即打出3：0優勢，之後兩人戰成4：4平手，並展開纏鬥至8：8同分，此時陳幸同找到節奏，連取3分以11：8扳平局數。第三局兩人同樣互不相讓，先後打成3：3及6：6平手，陳幸同率先找到突破點領先至8：6，並以11：8反超局數至2：1。

孫穎莎與陳幸同上演激戰。（新華社）

第四局孫穎莎亦改變策略，在2：2打和後，開始壓制陳幸同，並大幅領先至9：4，後者此時連追4分，但最終孫穎莎也連得3分，以11：8追和局數2：2，雙方進入決勝局。

孫穎莎在第五局回歸首局打法，主要以落點及路線變化來牽制陳幸同，開局即連得2分。兩人繼續纏鬥不休，打至5：5時已3度同分，此時陳幸同持續搶攻連取4分，被孫穎莎追至9：8後頂住壓力，以11：8贏下決勝局。

激戰五局，最終孫穎莎憾負出局。（新華社）

陳幸同賽後揭「下風波」有一優勢

這場比賽戰況激烈，兩人精彩的相持令不少球迷大呼緊張及過癮。賽後被問到有否為此戰作特別準備，陳幸同笑指其實連錄像都沒看：「因為我們特別熟悉，也打了很多次。」

她認為今場贏的原因，主要是心理上基本沒有包袱，承認與孫穎莎對戰時自己是「下風球」，因此能以享受心態作賽。

陳幸同與孫穎莎對戰往績處於下風，坦言今仗勝出主因是沒有心理包袱。（新華社）

巴黎奧運後征戰過密

今屆巴黎奧運，孫穎莎贏得混雙及女團金牌，不過在女單決賽不敵隊友陳夢獲銀牌。之後她先後在WTT澳門賽及中國大滿貫奪女單冠軍，至上月初的亞錦賽開始狀態不穩，女團8強曾1：3不敵朝鮮的金琴英；第4場對邊松景時，亦曾以1：2落後，之後才反勝。

亞錦賽女團決賽，孫穎莎先以3：0戰勝日本的伊藤美誠，但又以2：3不敵張本美和，最終中國女團總比數1：3告負，19年來首次未能奪冠。

上月出戰亞錦賽時，孫穎莎狀態似乎開始不穩。（新華社）

亞錦賽女團賽後，孫穎莎因傷退出女單項目，之後再退出WTT蒙彼利埃及法蘭克福冠軍賽，一直養傷至今。今次總決賽為她休戰一個多月後首度復出賽場，這名以絕對積分優勢排在世界首位的「一姐」，這次在福岡總決賽的女單及女雙都首輪出局，未能拿到一場勝仗，可見尚未回復至最佳狀態。

之後她還會在12月1日，代表中國出戰2024年成都混合團體世界盃，未知這10日時間，能否讓孫穎莎好好調整。