F1｜韋斯達賓封王後醉酒　當面反擊麥拿侖高層　對方尷尬離場

韋斯達賓（Max Verstappen）在F1拉斯維加斯站後，正式鎖定車手世界冠軍四連霸，他賽後盡情狂歡，充滿醉意的他更不忘在直播訪問上，當面「報復」麥拿侖車隊CEO布朗（Zak Brown）今年稍早前的言論。



韋斯達賓提早兩輪鎖定車手世界冠軍四連霸。（路透社）

今季稍早，當紅牛車隊的RB20仍能在賽道獨領風騷時，布朗曾在F1官方Podcast節目Beyond the Grid上道：「常常有人問我，車手重要還是車比較重要，我的回答總是，兩者都重要。」

「我的看法是，現役有6、7位車手，若他們駕駛那架紅牛，他們都能成為世界冠軍。雖然Max很出色，是史上最出色的車手之一，但若他不是駕駛紅牛，我不覺得他能贏世界冠軍。」

麥拿侖車隊CEO布朗曾指，不少車手都能駕駛紅牛戰車奪冠。（Getty Images）

事實上，今季F1的形勢很快就不一樣，韋少雖然在首10站奪得7站冠軍，但紅牛戰車的性能很快就被麥拿侖和法拉利追上、超越，麥拿侖主將諾里斯由第10站的西班牙站開始，一共奪得7次頭位，麥拿侖的MCL38也獲公認已躍升成性能最好的戰車。

惟諾里斯的起步總為人詬病、加上車隊策略未盡如人意，他只得兩次成功將頭位轉化為冠軍，全季也只贏得過3次分站冠軍，加上韋少每站仍盡力爭取最多分數，最終諾里斯無法把握戰車的優勢，韋少保得住世界冠軍。

韋斯達賓封王後出席記招時，仍在尋找啤酒。（路透社）

只是Podcast內的一句話，但韋斯達賓似乎牢牢記住。在拉斯維加斯站落實世界冠軍四連霸後，韋少即時在賽道開懷暢飲慶祝，即使在訪問中也拿着啤酒，一開始仍是拿着F1推廣的無酒精啤酒，但之後已換成了正常啤酒，連出席記招時也說：「我的啤酒喝完了！」然後轉身作狀尋找，「也許我會再喝一罐，然後喝點其他……」

隨後的訪問中，他的醉意越來越明顯，他接受天空體育現場訪問期間，偏偏遇上布朗特意來道賀，韋少隨即搭着布朗的肩，道：「就像你之前說，我只能用最好的車贏嗎？」布朗一臉尷尬，笑着道：「是的！」韋少將臉哄向對方，笑道：「但今年不是這樣呢！」布朗拍了幾下韋少的背，說着「做得好、做得好」，韋少也友善地道謝，布朗就轉身離去。

韋斯達賓（左）在天空體育的直播訪問中，揶揄了布朗（右）一番。（天空體育截圖）

緊接韋少又現身荷蘭電視台Viaplay的訪問，他手持保溫杯，卻對着鏡頭說：「裏面的是Gin Tonic（氈酒和湯力水調製而成的酒）！」講到對布朗的一番話，他再說：「當然，我在天空體育上直接跟他說了！」

畫龍點睛的是，荷蘭媒體《電訊報》引述了韋少賽後的一句話：「如果我駕駛的是麥拿侖，更早之前就能拿到冠軍了」，似乎是回應諾里斯早前受訪時所說，「這架麥拿侖即使由韋斯達賓駕駛，也無法奪冠」的言論。