英超︱利物浦幾乎被榜尾修咸頓擊沉　對手末段送禮3：2驚險反勝

曼城周六爆冷主場0：4大敗予熱刺，令利物浦周日作客修咸頓一戰更受關注，到底紅軍能否趁機跟次席的曼城拉開至8分差距？

利物浦今季表現穩定持續排在榜首，反觀修咸頓排在榜尾，一頭一尾看似無甚懸念，可是紅軍往往就是被看來是下風的球隊「考起」，今場也不例外。



英超︱沙拿下半場梅開二度，助利物浦驚險反勝修咸頓。（Getty Images）

修咸頓可疑十二碼半場前追和

利物浦作客修咸頓，一開始已反客為主，控球、攻勢、射門全數佔優，戰至30分鐘，修咸頓更因後防一次混亂，解圍變送禮將皮球送給利物浦中場蘇保斯拿爾，匈牙利人把握機會一記妙射死角破網。

然而紅軍半場前未能維持優勢，左閘羅拔臣絆跌修咸頓中場迪比寧（Tyler Dibling），球證直指十二碼點，犯規位置是否已入禁區值得商榷，VAR審視後維持原判，聖徒由前鋒阿當岩士唐（Adam Armstrong）操刀雖被門將基利靴擋出，但皮球再次落在他腳下成功補中，半場前為主隊追成1：1。

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利物浦下半場被反超、追平到再領先

下半場形勢出乎意料地峰迴路轉——利物浦佔盡主動下，下半場卻被修咸頓一次高度反擊「收死」，年輕葡萄牙中場馬迪斯費南迪斯（Mateus Fernandes）56分鐘為修咸頓射成2：1。

英超︱馬迪斯費南迪斯下半場一度助修咸頓2：1反超前利物浦。（Getty Images）

聖徒主場將士用命，愈戰愈勇，幸好史諾執教後脫胎換骨的荷蘭中場格雲貝格一次過頭直線傳球，劏穿修咸頓防線，沙拿運用高速突入接應，為利物浦射入扳平2：2。

戰至最後10分鐘，利物浦看似要失分，不料再獲對手「送禮」，日本守將菅原由勢77分鐘後備入替，5分鐘後一次在禁區內難度不高的解圍，卻犯手球被罰十二碼，沙拿操刀中鵠為利物浦射成3：2。

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利物浦榜首優勢拉開至8分

利物浦就是這樣在帶點幸運成份下，全憑沙拿下半場梅開二度，3：2反勝修咸頓，全取3分後，12戰10勝1和1負累積31分，順利與次席球隊曼城之間的優勢拉開至8分，可是過程實在是驚心動魄。

修咸頓則續以4分排在榜尾，落後第17位的狼隊5分，上月僅負曼城後獲哥迪奧拿大讚的少帥羅素馬田（Russell Martin），在踢出具攻擊力的足球之餘，也要好好想想如何在英超賽場上力爭分數。