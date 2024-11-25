西甲｜麥巴比今季首任左前鋒即破入球荒　皇馬最奢侈難題解決在望

法國球星麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）今夏加盟皇家馬德里，成為今年足壇最矚目轉會，也讓外界好奇，與左翼雲尼斯奧斯（Vinicius Junior，又譯：雲尼素斯／雲尼修斯）撞位之下，他會如何融入「銀河艦隊」。

近期麥巴比陷入低潮，近4場各項賽事均未能取得「士哥」，主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）今仗一改戰術，讓他出任最熟悉的左路位置，即打破入球荒，助皇馬在西甲作客以3：0大勝雷加利斯。



麥巴比今場回到熟悉的左路，即打破入球荒。（路透社）

此戰之前，麥巴比今季在西甲正選出戰11場攻入6球，但其中3球為十二碼，另有1次助攻，表現未如外界預期。近期他更接連傳出與國家隊及球會主帥不和，早前因傷落選法國大名單後，最近又未被主帥迪甘斯徵召，引來不少猜測。

今場對西甲中下游的雷加利斯，安察洛堤排出4-4-2，讓麥巴比出任雙箭頭的左前鋒，雲尼斯奧斯則擔任右前鋒，不過後者實際上較多在中路活動，將邊路讓予右中場古拿（Arda Güler）。

回到熟悉位置，麥巴比表現活躍，比賽第10分鐘便接應雲尼斯奧斯傳送殺入禁區，半單刀熨射破門，但因越位在先被判無效；43分鐘，雲尼斯奧斯把握對手失誤，盤球殺破重圍後，橫傳予無人看管的麥巴比破網，為皇馬先開紀錄。加上華維迪與比寧咸在66及85分鐘各建一功，助皇馬作客以3：0大破雷加利斯。

與雲尼斯奧斯精彩配合下，麥巴比第10分鐘便告破門，可惜越位在先。（路透社）

麥巴比改變位置成為焦點，賽後安察洛堤指該名球星更習慣在左路活動：「今天對球隊及他本人而言，這是最好的。」他續解釋為何會調整兩人位置：「事實上踢邊路比在中路更累，雲尼斯奧斯剛從國際賽回歸，麥巴比狀態更好，兩人都在一點一點地進步。」

擁全球最貴中前場組合 安察洛堤數月來未覓良方

據transfermarkt資料，目前全球身價最高的5名球星中，便有3人來自皇馬：以2億歐元與夏蘭特並列榜首的雲尼斯奧斯、以及緊隨其後、同值1.8億歐元的麥巴比和比寧咸。光是這三人合計，便價值5.6億歐元，無疑是世上最昂貴中前場組合。

再加上身價同樣過億歐元的洛迪高（右一），皇馬的進攻組合無疑為世上最昂貴。（Getty Images）

如何讓這個中前場陣容共存並發揮出最大效用，是安察洛堤今季最困難任務。比寧咸位置上較為萬能，左中右中場都曾踢過，實際上他只需考慮如何處理撞位的另外兩人。

從8月15日的超級盃開始，他大多數安排麥巴比出任「9號位」，此前各項賽事共14次擔任中鋒，4次為雙箭頭的右前鋒，僅在10月3日對里爾的歐聯賽事中，後備入替時短暫踢過左中場。

在皇馬大多時候擔任中鋒，麥巴比表現只屬平平。（Getty Images）

結果就是麥巴比如上述所言，表現乏善可陳，皇馬戰績亦不如人意，歐聯2勝2負排在中游的第18位，上月尾在聯賽的國家打吡，更主場0：4慘敗予死敵巴塞隆拿。

一項數據或可證麥巴比活躍

那麼重返左路，麥巴比表現有何不同？他今場錄5次起腳，其中2次命中，另有3次嘗試過人2次成功，除射入「餵到埋口」一球，以及81分鐘反擊時，在右路半單刀起腳被擋出外，麥巴比今場沒有特別搶眼之處，連數據也跟平時相差不多。

今場最大分別，是「麥總」全場觸球次數達61次，此前11場，他場均觸球46.4次，可見回到熟悉位置後，明顯活躍一些，但也可能與對手水準不太高有關。此戰皇馬控球率高達68%，且雷加利斯幾無還手之力，全場沒有一次攻門命中。

麥巴比今場掂波較多，雖非今季最高一次，但也明顯較平時活躍。（路透社）

或成皇馬現時最佳方案？

安察洛堤曾在今月初表示，雲尼斯奧斯已在左翼發揮作用，因此不希望讓他改變位置：「麥巴比也具備前鋒特質，我不想改變這一點。」

串演「假9」，雲尼斯奧斯表現同樣搶眼。（路透社）

不過今場雲尼斯奧斯在中路活動同樣搶眼，這名巴西球星名為雙箭頭的右前鋒，實際踢起來更像「假9」，會頻繁墮後串連球隊，並將右路讓出。他今場交出1次助攻，更錄5次關鍵傳送及5次成功過人。

他與麥巴比今場也合作無間，錄今季首次助攻予「麥總」。讓麥巴比回到左路，若能重拾狀態，將雲尼斯奧斯放在中間，或許是一個值得安帥繼續嘗試的方案。