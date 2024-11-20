英超｜哥迪奧拿續約曼城一年　短線刺激難掩管理層大變天陰霾

英國天空體育報道，季尾約滿的曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）同意跟球會續約一年，而且還可選擇延長至2027年。

哥帥留隊消息，短期內當然有助振奮士氣，然而曼城管理層四大巨頭之中，足球總監碧格列斯坦（Txiki Begiristain）季尾離隊，首席營運總監貝拉達（Omar Berrada）已過檔同市宿敵曼聯升任當CEO，哥迪奧拿只續約一年，很可能令「巴塞四人幫」到下季尾只剩下行政總裁蘇利安奴（Ferran Soriano）一人，令未來發展存在不確定因素。



哥迪奧拿在2022/23率曼城完成「三冠王」壯舉，當時已曾傳他有意離隊。（Getty Images）

短期內有助振奮士氣

曼城近季的成功，哥帥的領軍功力當然是一大因素，藍月亮在英超年代8次贏得聯賽冠軍，6次都是哥迪奧拿任內所得。這位53歲西班牙教頭從2016年夏天執教至今，曼城在本土橫掃各大錦標，惟2022/23球季為球隊首奪歐聯冠軍後，曾傳出哥帥有意離隊。

哥迪奧拿的合約原在2025年6月30日到期，曼城近期一直積極想跟他續約，哥帥曾表態有意留隊，惟一直未動筆，早前先後與英格蘭及巴西國家隊扯上關係。天空體育報道指，哥迪奧拿已同意續約一年，且可選擇再延長一年，即至2027年夏天。

不少英國傳媒均認為，除中場大將洛迪受傷外，哥迪奧拿去留未定，亦一定程度影響曼城軍心。他們目前以23分排在英超聯賽榜第二位，落後榜首的利物浦5分，今季11場聯賽已吞2場敗仗，與去年全季只輸3場的表現有一定差距，近期在各項賽事錄得4連敗，更是哥迪奧拿15年執教生涯以來首次，他終於落實續約，短期內有利球隊穩定軍心。

曼城最近陷入低潮，各項賽事吞四連敗。（Getty Images）

管理層大變天「巴塞四巨頭」拆夥

然而哥迪奧拿基本上僅續約一年，在球會管理層大變天之下，未來發展仍存在重大陰霾。曼城發展成頂尖球會，財雄勢大以外，四位同有巴塞隆拿背景的管理層，同樣居功至偉——領隊哥迪奧拿、足球總監碧格列斯坦（Txiki Begiristain）、CEO蘇利安奴（Ferran Soriano）、營運總監貝拉達（Omar Berrada）這個「巴塞四巨頭」組合，球場內外合作無間，助曼城當上近年英超最成功球隊。

碧格列斯坦是當初在巴塞提拔哥迪奧拿執教一隊之人，也是將他帶到伊蒂哈德球場的關鍵人物，這位「叔父輩」跟哥帥一直十分老友，在公在私都是哥迪奧拿一大親密戰友，可是碧格列斯坦已鐵定季尾離隊，足球總監一職將由前葡萄牙國腳維亞拿（Hugo Viana）取代。

維亞拿球員年代在士砵亭出身，曾效力英超球會紐卡素，退役後轉當管理層，2018年回士砵亭出任足球總監，他的經歷與背景都跟巴塞無關。

碧格列斯坦明年夏天將離開工作12年的曼城。（Getty Images）

評論普遍認為，哥迪奧拿去留，跟碧格列斯坦關係甚大，因此在後者季尾離任下，哥帥仍願跟曼城續約，對藍月亮而言絕對是個利好消息。

不過「巴塞四巨頭」之中，離開的不止碧格到斯坦，COO貝拉達今年較早前已跳槽到曼聯出任CEO。來季四巨頭只剩下兩人，而哥帥只續約一年，換言之2026年夏天他仍有機會離隊，屆時可能只剩下蘇利安奴一人仍留在曼城，管理層骨幹大變天，令曼城未來發展存在重大變數。