深圳行山｜必打卡Cyberpunk版天空之盾！9條棧道觀山海賞城市靚景

本期Weekly分享：「深圳最美棧道」，觀山、看海、賞城景皆可有。



不得不説，深圳的棧道太美了！

1. 大頂嶺綠道：「一口氣打卡三大網紅棧道」

- 浮橋——「深圳最美的空中棧道」

浮橋，坐落在深圳的大頂嶺綠道之中，它一直被譽為是深圳的「天空之城」。（按圖看清👇👇👇）

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若能俯視看的話，它其實是3個大小不一的圓形交織疊加，屹立在山谷之中。通體白色，簡潔乾淨的幾何形態，幾何美感錯落有致，打造出新穎獨特的風格，橋面鏤空的設計還能清晰看到腳底的樹叢。

站在浮橋上，眺望遠方，能將大頂嶺的綠意和光明的風景盡收眼底，任由着風吹拂在臉上，安靜而又美好，所有的倦意都消散不見。

- 探橋—— 「遺落在森林中的巨型球拍」

離開浮橋，再繼續往前走約40分鐘，便是位於綠道中段的探橋。（按圖看清👇👇👇）

站在高處往下望，探橋就像一個巨型「乒乓球拍」被遺落在山谷間，四周環山抱水，滿是綠意圍繞。探橋的橋面是彈性十足的織網，整體橢圓鏤空設計也是非常特別；嘗試站在探橋的另一端，懸空平台上不僅能欣賞眼前的湖景，還可以眺望高爾夫球場。

- 懸橋—— 「橫跨山谷之間的空中棧道」

大頂嶺綠道之中，還有一座懸橋懸浮在半空中，橫跨在山谷之間，聯通荔枝山和碧眼水庫，是這幾座橋裏面最高的。行走在橋上，時不時還能感受到晃晃蕩蕩的驚險，彷彿有一種城市就在自己腳下的壯闊。（按圖看清👇👇👇）

【地址】：深圳市光明區大頂嶺山林綠道公園



交通：

1.【大頂嶺綠道觀光路入口】：

- 公交車站：觀光路口站、光明外國語學校站

- 地鐵：6號線鳳凰城站步行至鳳凰城地鐵站1公交站轉乘公交



2. 【大頂嶺綠道滑草場入口】

- 公交車站：光明農場大觀園站、光明滑草場站

- 地鐵：6號線光明大街站步行至光明中心站轉乘公交



提示：

1. 綠道騎行僅限自行車，共享單車不可入內

2. 週末、節假日綠道不可騎行

3. 綠道設有多個驛站、衞生間、自動販賣機

4. 園中蚊蟲、蛇、蜘蛛較多，注意防範，請勿靠近



2. 虹橋公園：「隱秘於山林中的紅飄帶」

説起深圳的網紅公園，虹橋公園肯定榜上有名，它總佔地面積約為403萬㎡，主要分為三大區域：入口區、碧湖區和森林區。

最讓人眼前一亮的，則是這條飄逸的「虹橋」絲帶。虹橋全長4公里，整座虹橋被白雲和青山環繞，俯瞰就像一條飄逸靈動的紅絲帶，蜿蜒穿梭在高低起伏的山體和煙波浩渺的湖泊上。（按圖👇👇👇）

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4公里的紅色飄帶西起新城公園，東至馬拉松山湖綠道，延山勢而建。虹橋平均高度為8米，總長為4公里。順着樓梯盤旋而上，可以360°觀賞虹橋風景。

有人愛它獨有的紅色，像是貴賓走紅毯；有人鍾情於這裡的清新色塊，有種在空中漫步的既視感。

【地址】：深圳市光明區科泰路1204號

【交通】：6號線光明大街站轉公交虹橋公園站下步行200米處



3. 大嶺鼓公園：賽博朋克（Cyberpunk）版天空之盾

在龍崗的大嶺鼓公園內，有一座近8層樓高的「天空之盾」，被稱作是「賽博朋克·空中浮橋」。

它是由1萬+枚「鏡子」組成的，「鏡子」實則為反光板風動裝置，風吹時環形廊橋上的鏡片飄揚，折射出不同的光影，波光粼粼，特別是天暗下來後，整個裝置更有賽博朋克的科幻感！（按圖👇👇👇）

上天空之盾有綠道和樓梯兩條路線。兩條路線坡度都相對安全和平緩，兒童和老人也可輕鬆登頂。園內樹木茂密，高處的含氧量也特別高。整體鬱鬱葱葱，無論是登高還是散步，都讓人心情愉悦，一洗打工的疲憊。

【地址】：龍崗區園山街道華樂路庭威33創谷北80米

【交通】：地鐵3號線橫崗站C出口步行1km



提示：

1. 自駕可導航至「庭威33創谷」停車場，人民幣5元

2. 全天開放（天空之盾20:30關閉），雨天或雷雨天氣不開放



4. 煙墩山國際友好公園：「環海懸浮木質棧道」

鹽田國際碼頭的另一側，還藏着一個超小眾的煙墩山國際友好公園，低調到只有附近的居民才知道。

公園裏有一座標誌性的古羅馬燈塔，以西班牙的海格力斯燈塔為原型，而燈塔的背面就是一條環繞煙墩山的懸浮木質棧道，棧道時而穿入林中，綠意遮住夏日炙熱的陽光，在樹蔭下行走，彷彿待在大自然打造的冷氣房一樣，清新舒爽。（按圖👇👇👇）

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隨着棧道蜿蜒攀爬，登上視覺高點，在藍天白雲的映襯下，好像登上了天空之梯；木棧道的另一側就是鹽田港，堆滿了彩色的集裝箱，像單機遊戲俄羅斯方塊。我自認為這裏是與鹽田港合影的最佳拍攝地，距離很近，即使沒有長槍大炮，用手機也能拍到美美的照片。

【地址】：鹽田區進港三路翡翠島東側

【交通】：地鐵8號線鹽田路D口換乘公交68/358/M205路公交車至西山吓



5. 新洲紅村碧道：「市中心的懸空棧道」

棧道懸於城市半空，臨於新洲河畔，抬頭就能看到深圳最高樓，視野絕佳，剛開放不久就吸引不少深圳人奔赴。

從益田站D口出來，沿福強路向西直走，沿途一派綠意盎然，蜿蜒綿長的棧道像是一條絲帶，串聯各處不同城市風光。飯後來這兒轉一圈，感覺還蠻愜意。（按圖👇👇👇）

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棧道全長約1.5公里，一路向南可直達紅樹林公園；空中棧道與周圍5座人行天橋相銜接，串聯新洲的東南西北，四通八達的同時又錯落有致。可以在空中綠道騎行、散步於新洲河畔、眺望深圳第一高樓、欣賞這座城市的車水馬龍。來這無論是散步騎行，還是遛娃，都不失為一個好去處！

【地址】：新洲河

【交通】：地鐵3號線益田站D口（出地鐵後沿福強路向西，轉新洲路向南走）



6. 大鵬溪涌海濱棧道：「空中觀海棧道」

今年深圳又開放的一條「空中觀海棧道」，位於背仔角海灘附近，修建於五米高的半空，站在觀海台上能爽看180°無死角海景。

「空中觀海棧道」的入口靠近海岸，但是愈往裏走，愈有一種身處郊野綠道的體驗。棧道貼近山林，暫時看不到海，但是能聽見遠處若隱若現的海浪聲。加上耳邊時常能聽到清脆的蟲鳴鳥叫，一首大自然的合奏曲也讓人瞬間忘卻工作的疲憊。（按圖👇👇👇）

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很強烈推薦一路向東，沿路走一趟深圳的最美海景棧道——環大鵬灣海岸棧道。

【地址】：深圳大鵬·溪涌海濱棧道



【交通】：

- 地鐵：2/8號線小梅沙站A口換乘M196或M362路公交車至「溪涌度假村」

- 自駕：導航至鹽村停車場、背仔角停車場、溪涌度假村、玫瑰海岸



7. 鹽田海濱棧道：「鑲嵌在海岸邊上的絲帶」

在深圳的東部，就有一條治癒系海濱棧道——鹽田海濱棧道。全程19.5公里，依山傍海，像一條玉帶蜿蜒在海面上。

沿海一路有至今爆火的燈塔圖書館，有陸地盡頭的瞭望燈塔。可以觀海踏浪，可以休閒徒步。（按圖👇👇👇）

【地址】：鹽田海濱棧道

【交通】：地鐵8號線鹽田港西A出口



提示：

- 有多條徒步路線可選擇



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