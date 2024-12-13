深圳行山｜漫步「銀白棧道」感受山水風光　打卡推薦8處最美棧道

先前分享了深圳最美的棧道第一期，本期繼續為大家推薦這8處，儲存好，天晴適合打卡！



1. 環銀湖水庫碧道

銀湖水庫坐落在銀湖路的盡頭，環繞水庫，新建了一條雙層碧道全長約2.5公里，懸立於水面之上碧道曲折蜿蜒，呈現如水波盪漾的動感。（按圖👇👇👇）

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碧道上層是藍色塑膠跑道，與銀湖路相通，可以跑步或騎行。下層是步行棧道，沿途設立休息椅，可以隨時駐足小憩。

漫步棧道，近處金波粼粼的水面，遠處延綿起伏的山林和別墅，棧道兩側的樹木繁花，都可以攬入眼中。碧藍、橙黃與蒼翠交雜，夏與秋相匯，這是大自然創造的畫作。碧道中段還有一小片落羽杉林，完全蒙上金黃色彩時，不妨來這靜賞一番。

環銀湖水庫碧道遊玩指南

地址：環銀湖水庫碧道

交通：

地鐵：6/10號線銀湖站D口，打車前往

公交車站：搭乘公交至銀湖牌坊、銀湖度假村總站

貼士：

1、銀湖路片區不方便停車，建議綠色出行

2、可在銀湖汽車站附近停車



2. 僑城北公園

僑城北公園今年新開放的「森林氧吧」，曲折的木質棧道是僑城北公園的最大打卡點。

原木色的棧道充滿自然的氣息，遮掩在蔥林之下，高低起伏，錯落有致。木質棧道連接着好幾處觀景平台，不管走到哪兒都可以隨時停下歇息。四周被綠茵籠罩，鳥鳴輕啼，樹木婆娑，伴隨着大自然的bgm，靜謐的氛圍始終縈繞。（按圖👇👇👇）

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僑城北公園遊玩指南

地址：僑城北公園

交通：地鐵：2號線僑城北站C口步行/騎行1.2km

貼士：

1、免門票、免預約

2、園內禁止騎行、禁止攜帶寵物

3、注意做好防蚊措施



3. 正坑水碧道

「銀白棧道」：漫步郊野感受山水之息，不僅能避開市區的人群熙攘，也能成為假期踏青健行首選。正坑水碧道，羅湖首條郊野碧道，位於梧桐山腳下，南起大望村，北至本煥學院。（按圖👇👇👇）

正坑水碧道全長3.7公里，其北端有一段極美的空中棧道——「碧谷流嵐」。它以簡潔的造型浮於山谷的溪流之上，隨着溪水宛轉。這段銀白色的棧道長度不足一公里，來回半小時足夠。在這裏徒步尋覓一番，頗有些「小橋流水人家」的意境。

正坑水碧道遊玩指南

地址：正坑水碧道

交通：

① 地鐵轉公交到達「望桐信告地路口」站，然後步行前往，步行300米即到；

② 自駕，導航至「大望文化高地」，可在路邊停車。或者導航本煥學院，左手邊即為棧道入口（停車位較少，建議打車）

貼士：注意防蚊蟲及防曬



4. 梧桐綠道

羅湖人共同的秘密寶藏地，這裏隱藏着一條寶藏棧道，也是宮崎駿同款的湖邊棧道。

梧桐綠道全長14.9公里，一路綠樹成蔭，以萬佛寺驛站為起點，途經東湖公園、仙湖公園、最後到達梧桐山小鎮，三個主題路段，都是不一樣的風景。木質棧道橫跨在岸邊，不僅可以近距離看湖光山色還能眺望半個羅湖區。（按圖👇👇👇）

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梧桐綠道遊玩指南

地址：梧桐綠道

交通：

1. 公交車：

東湖公園南門總站 10路 /m207路；

羅湖體委 27路/ 85路/ 111路等；

羅湖體育館① 57路/ 103路等

2. 自駕：駕車到「羅湖體育館停車場」步行至萬佛寺驛站。路線圖如上。



還有這些打卡點：

5. 西麗生態公園

靠近山頂的地方，有座環繞整座山頭的空中走道，這裏大概是公園的最佳觀景處，整個西麗的風景一覽無遺。（按圖👇👇👇）

6. 明湖公園

明湖公園是新晉的賞荷好去處，石雕棧道圍湖延伸，站在任何一處都是賞湖的最佳機位。（按圖👇👇👇）

7. 香蜜公園

香蜜棧道有三處，高矮錯落，蜿蜒曲折，可將10萬多平方米的荔枝林盡收眼底。

香蜜公園（ShenzhenWeekly提供）

8. 光明科學公園

光明科學公園（北翼）以自然山林為主規模將近100萬平米，去公園最高處的觀景點也可以沿登山道、林中棧道探索。

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】