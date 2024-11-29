學界D1田徑｜男女拔半日繼續領先　梁靖恆奪金無緣再破紀錄

2024/25年度的港九D1學界田徑今日（29日）煞科，經過首兩個賽日後，男拔萃與女拔萃在總成績領先，半日後依然穩佔榜首。拔萃男書院中六生梁靖恆在第二日打破男子200米的香港紀錄，惜因為超風速而不獲承認，梁靖恆在決賽跑21.50秒，輕鬆奪冠，但未能刷新紀錄。



港九學界D1田徑來到煞科日，氣氛同樣熾熱。（趙子晉攝）

港九D1學界田徑今個學年提早在11月舉行，經過首兩個賽日後，力爭衛冕的拔萃男書院及拔萃女書院暫時在總成績領先。男拔萃以192分在男子組排榜首，喇沙書院（168分）及九龍華仁書院（123分）緊隨其後；力爭女子組17連霸的女拔萃以239分高踞榜首，德望學校及協恩中學排第二及第三。

男拔萃在煞科日上午拿下3冠1亞2季，以總分280分排榜首，領先次席的喇沙49分；女拔萃則獲3冠3亞3季，取得359分繼續領先，拋離第二位的德望72分。

拔萃女書院在煞科日上午取得3金3銀3銅。（趙子晉攝）

拔萃男書院上午其中一面金牌是來自男子甲組200米的梁靖恆，這名港青代表在周二（26日）的第二個賽日，在200米準決賽跑出20.88秒，打破由男拔萃舊生吳君浩所保持的香港紀錄，惟當日超風速的關係，紀錄不獲承認。

梁靖恆以半秒優勢輕鬆奪金。（趙子晉攝）

梁靖恆在煞科日再登場，再度嘗試打破男子200米的紀錄，這名男拔萃中六生帶出明顯優勢，跑出21.50秒，以半秒的優勢力壓同校的古綽峰及彩虹天主教中學的陳庭方奪金。當梁衝線後，看到大鐘的時間未似預期，難掩失望，其後他向觀眾席鼓掌及鞠躬致意。

梁靖恆未能造出理想時間，衝線後難掩失望。（趙子晉攝）

梁靖恆鼓掌致意。（趙子晉攝）

梁靖恆原本預期時間在21.20秒至21.30秒左右，惟如今跑出的時間比起三日前的準決賽慢0.62秒，他坦言天氣及賽前狀況對發揮有影響，「今日發揮不及前兩日賽日，始終兩星期內跑三槍，身體有點疲累，加上今日氣溫比之前（第二日）低，賽前起跑槍又有故障，我們的起跑時間遲了15分鐘，難免影響發揮。」

縱然梁靖恆三日前曾跑出20.88秒，但沒有添加他今仗的壓力，「今槍沒有特別想再破紀錄，因為我知道自己有能力（破紀錄），在DSE（公開試）後再以這時間（20.88秒）為目標。」

拔萃男書院中六生梁靖恆。（趙子晉攝）

戰畢今場學界後，梁將減少訓練時間，每星期練一至兩日，放更多時間在學業上，而明年3月舉行的全港學界田徑精英賽，梁靖恆表示視乎情況而定，就算出賽，都只會跑接力，並不會追求時間。梁靖恆表示若然田徑精英賽在啟德青年運動場舉行的話，他會期待在啟德跑一槍。