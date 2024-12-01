英超｜利物浦對曼城前　哥迪奧拿再提離隊　史諾：曼城只是運氣差

英超周日（1日）深夜上演矚目大戰，由榜首的利物浦主場對近況低迷的曼城。賽前兩軍主帥發言，紅軍主教練史諾（Arne Slot）認為最近得1和5負的曼城只是「運氣不好」，又指曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）是自己的戰術啟蒙；而哥帥則明言雖已向管理層爭取時間去扭轉劣勢，惟若不成功，即使剛續約不久仍會離隊。



利物浦和曼城近10次對賽，紅軍只在2022年10月的英超主場賽事贏過一次，其餘場次，有4次是曼城獲勝，其餘5場和波。

然而今次再在英超交手前，兩軍近況可說各走極端：利物浦剛剛在歐聯擊敗皇家馬德里，破除15年對賽不勝的窘境，也提早晉級到淘汰賽，今季在各項賽事19戰得17勝1和1負，相當凌厲；相反，曼城之前一度5連敗，周中在歐聯主場對飛燕諾，更在領先3球下被逼和3：3，近6場不勝，只得1和5負，在英超積分榜跌落第4，今周作客利物浦若再輸，就會以11分之差落後予紅軍。

曼城陷入近年罕見的低谷，哥迪奧拿也備受壓力。（Getty Images）

哥迪奧拿與曼城剛剛才續約兩年，卻陷入教練生涯最大困境，他在對利物浦的賽前記招上坦言，若未能改變現況，他仍會考慮離隊：「若我的存在本身是個問題的話，我不會想留下來，也不想僅僅因為有合約在身就留下來。」

曼城受傷兵問題困擾，最關鍵的是防守中場洛迪卡斯簡迪重傷，要長時間休戰，對藍月亮打擊甚大，哥帥也談到會待傷兵情況紓緩後，再決定前路：「球會主席也知道這一點，雖然我告訴他，『給我扭轉形勢的機會吧』，特別是希望等到球員們都復出之後，再看看會如何發展。之後，若我還是做不到（扭轉情況），就是時候作改變了。這不容易，但我覺得自己還能做點什麼、也想去做到。」

今季才接掌利物浦帥印的史諾，至今領軍戰績超乎預期。（Getty Images）

利物浦主帥史諾季初上任以來，今場是第一次跟哥迪奧拿交手，他在賽前記招上稱自己深受哥帥啟發：「睇波的時候，很少人從不令人失望，但巴塞隆拿、拜仁慕尼黑和曼城的比賽中，10場有9場都令球迷非常享受，所以我很喜歡看哥迪奧拿的球隊比賽。當我一開始看哥帥帶領的巴塞時，他們踢的足球就是成功的足球，而且正是我心目中正確的足球，這也給了我信心，證明我的看法是正確的。」史諾續指，哥帥的球隊的確幫助他建構了自己的足球理念和風格。

利物浦在周中的歐聯擊敗皇家馬德里，走勢與曼城恰好相反。（Getty Images）

史諾續指，今仗絕對不可因曼城的近況而有所怠慢，「另一項數據是，最近9或10場比賽（編按：應是10場）對曼城的賽事中，我們只贏過一場；而在今周擊敗皇馬前，我們之前對皇馬也是8場不勝，所以對我來說，這樣的數據意義不大。」

他又認為，其實曼城最近的劣勢其中一個原因是運氣不好，「要兼顧英超和歐聯的球隊，全都可能遇上這種情況，尤其如果像曼城那樣運氣不好——他們的每一場比賽，本來都有可能出現相反的賽果……這一刻，若我要分析曼城，我會說的是，的確不是他們想要的賽果，但如果仔細去看他們的比賽過程，根本不用太擔心。」