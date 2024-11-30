高級組銀牌︱艾華頓靚罰球助理文挫傑志　保利臣受辱罵賽後表態

高級組銀牌四強，理文以2：1擊敗傑志打入決賽，賽後理文中場保利臣走近敵隊球迷，引發兩軍衝突。



衛冕的傑志在明加索夫停賽、陳俊樂與馬查度受傷下，仍能派6名外援出戰，包括兩名中鋒迪美路夫與韋頓；華將林樂勤、潘沛軒、顏卓彬亦擔正。至於周三才戰畢亞冠盃次級聯賽的理文，正選陣容僅替換了立花稜也與顏樂楓。

安尼亞先開紀錄。（袁志浩攝）

開賽首15分鐘理文未曾起腳，亦甚少在對方禁區附近觸球，相反傑志靠左翼傳中炮製一定威脅。不過16分鐘傑志右閘裵栽釪回傳無力，被安尼亞偷波單刀，這名愛沙尼亞中鋒射門雖省中龍門泰利，但皮球慢流尾袋入網成1：0。

傑志之後一度有潘沛軒混戰中抽射斜出，直至完半場前發生戲劇性一幕，利亞倫傳中省中顏樂楓改變方向，另一守衛杜度救波心切欲再用頭槌解圍，卻令皮球笠過陳嘉豪，雖然陳嘉豪嘗試於白界線前將皮球撈走，然而被迪美路夫衝前補中追成1：1。

換邊後傑志加強攻力。（袁志浩攝）

換邊後僅兩分鐘，艾華頓禁區頂偏右直射罰球彎近柱破網；傑志57分鐘一度有祖連奴禁區內倒地，雖然VAR建議主球證到場邊「睇機」，但劉晃熙最終維持原判——不判罰十二碼。艾華頓之後再於相似位置主理罰球，今次皮球軌跡雖與上球差不多，但泰利早有準備，把射門撲出底線。傑志尾段有祖連奴勁射中楣，最終無法追回敗局，輸1：2出局。

保利臣完場後走向傑志球迷。（袁志浩攝）

費蘭度上前了解。（袁志浩攝）

完場後理文中場保利臣走近敵隊球迷所在的觀眾席唸唸有詞，結果引發兩隊衝突，當中倒戈的李毅凱亦情緒激動，需多名己隊職球員制止才冷靜下來。

雙方引發衝突。（袁志浩攝）

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保利臣受訪時表示，自己並非針對傑志球迷：「有兩名荷蘭人全場對我用上很惡毒的語言，罵及我家人，這不是第一次發生了。」他透露自己贏波後走向對方，是想告訴對方有什麼話就當面說，不要在比賽時背着他說。「這種情況在其他地方可能很正常，很多人一起罵的話我也不會理會，但香港球圈很小，我認為這根本不必要。」

理文中場保利臣。（袁志浩攝）

至於首度執掌理文出戰本地賽即贏波的賀蘭特，就對賽後衝突見怪不怪：「這種情況在香港很常見，但這是不好的，我會再跟球員談論，因為我曾向李生（球會班主李文恩）承諾會將理文變成一支優良（classy）的球隊。」

理文新帥賀蘭特。（袁志浩攝）

然而這位主帥上半場亦因投訴過激領黃，他表示自己只問球證問題，不理解為何會被警告，「場上事情發生得很快，球證未必清楚發生何事，我們必須問問題幫助他」。

迎來領軍後首場勝仗，賀蘭特指會協助職球員一起成長：「球員感受到球隊弱點是什麼，都會跟我說，他們知道什麼是對或錯，這是不會騙人的。我們會繼續面對挑戰與取勝，這就是我重返理文的原因。」