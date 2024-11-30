跆拳道品勢世錦賽｜港隊劉子琦摘銅　開幕禮世界級表演極精彩

【香港2024世界跆拳道品勢錦標賽】兩年一度的世界跆拳道品勢錦標賽首度於香港舉行，賽事一連五日在紅磡香港體育館（紅館）上演，世界跆拳道表演隊在揭幕禮獻技，精彩演出震懾紅館觀眾。

香港隊在第一個比賽日（30日）即有獎牌落袋，小將劉子琦成為港隊今屆首名獎牌得主。



今屆品勢世錦賽設42個項目，吸引過千名選手來港角逐。首日賽事，港隊在「公認」品勢個人賽揚威，就讀聖傑靈女子中學的中五學生劉子琦，成為港隊首名獎牌得主。她出戰女子青年組（15-17歲）個人賽，在單對單對壘的淘汰賽中殺入四強，儘管其後挑戰韓國選手，以0.09分之差落敗，但因不設季軍戰，劉子琦獲得銅牌。

劉子琦出戰「公認」品勢女子青年組個人賽。（受訪者提供）

劉子琦首次參加世界錦標賽，17歲的她直言強心針，有信心在稍後的團體賽與隊友一起爭取金牌。難得踏上紅館賽場，劉子琦為主場優勢而感動：「始終在熟悉的地方出戰，我在場上充分感受到觀眾的熱烈打氣，做任何動作都更有自信，使我發揮更好，幸好2024年已參加過不同賽事，學懂如何在場上調整緊張情緒。」

劉子琦為港隊在首日賽事取得首面獎牌。（廖雁雄攝）

劉子琦9歲開始打跆拳道，比其他小朋友較遲起步，但無阻她的獎牌路，這面獎牌更是她最後一年青年組賽事的獎牌，除了對她來說別具意義，也證明香港愈見接近世界水平。劉子琦明年將升上30歲以下的成年組，她希望繼續有機會代表港隊披甲，參加亞運及世大運等大型運動會。

品勢世錦賽開幕禮｜世界跆拳道表演隊技驚四座

完成首日的品勢世錦賽賽事後，大會舉行開幕禮，儀式原定下午5時開始，但延遲了約20分鐘，坐在看台的運動員尋找方法自娛，由奧地利運動員發起人浪，其他觀眾與運動員一同和應，其後再打拍子，各隊的運動員更以各自的方式叫口號，氣氛熱鬧。

大坑舞火龍青年團是開幕禮表演者之一，盡顯香港特色。（廖雁雄攝）

開幕禮上，大會安排充滿香港特色的大坑舞火龍青年團，在紅館以佈滿LED燈的「火龍」表演，其後由世界跆拳道表演隊壓軸。這支表演隊經驗豐富，曾在奧運和教宗面前演出，亦曾經參加美國選秀節目《America's Got Talent》，隊伍擁有不少前韓國跆拳道國家隊成員。

表演初段，四名成員蒙眼再凌空踢板，其中一人更一邊翻騰，一邊踢板，全數命中，高難度動作吸引現場觀眾。高難度動作接二連三，配合音樂，觀眾看得目不暇給，嘩聲四起。除了跆拳道傳統動作，表演隊更穿插歌舞，特意加入本地組合MIRROR的《Ignited》，「焫着」全場觀眾，其後更向看台拋公仔，最後以高難度的翻騰踢板動作作結，全場掌聲雷動。

跆拳道表演隊在紅館獻技。（廖雁雄攝）

香港隊精銳盡出。（趙子晉攝）

香港隊名單｜「公認」品勢

個人賽

男／女子少年組：蔡保恒／伍家澄

男／女子青年組：溫子鍵／劉子琦

男／女子成年組：呂靖楠／李子晴

男／女子40歲以下組：歐其煬／江麗莉

男／女子50歲以下組：王忠義／王翠雯

男／女子60歲以下組：歐傑東／馬卓敏

男／女子65歲以上組：楊志英



混合雙人賽

少年組：吳逸晞、黃逸彤

青年組：紀朗、吳嘉楹

30歲以下組：陳頌賢、陳家誼

50歲以下組：周永雄、江麗莉

60歲以下組：郭志權、楊燕卿



團體賽

男／女子少年組：李肇庭、霍浚偉、蔡保恒／羅子晴、張樂晴、伍家澄

男／女子青年組：紀朗、溫子鍵、馬浩鈞／冼晴、劉子琦、吳嘉楹

男／女子成年組：劉浩賢、呂靖楠、陳頌賢／朱洛儀、陳家誼、李子晴

男／女子50歲以下組：鄭嘉富、歐其煬、周永雄／伍膺芷、王敏珊、王翠雯

男／女子60歲以下組：歐傑東、郭志權、陳景年／馬卓敏、楊燕卿、謝嘉雯



香港隊名單｜「自由」品勢

個人賽

男／女子17歲以下組：黃焯彥／嚴芷晴

男／女子17歲以上組：蔡卓研／張嘵雯



混合雙人賽

17歲以下組：葉諾桓、蔡得宜

17歲以上組：黃焯賢、鍾嫚真



團體賽

17歲以下組：熊梓灝、劉澤亨、葉康然、蔡天恩、吳思雨、何昕穎（後備）

17歲以上組：黎朗言、張啟冲、戴駿軒、葉潁欣、陳詩淇、張嘵雯（後備）

