劍擊｜張家朗成就解鎖憑季終世一奪大獎 江旻憓兩度揚威
撰文：李思詠
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2024年來到尾聲，國際體壇陸續舉行頒獎禮，嘉許過去一年表現優秀的運動員。張家朗和江旻憓無疑是今年劍擊運動最搶眼的劍手，在巴黎奧運奪金的兩人，今晚（30日）再以季終世界排名第一的身分，獲國際劍聯（FIE）年度大獎，其中張家朗首次奪得這個殊榮，接近無敵的他坦言，要成為真正的「世一」，真的很困難。
FIE年度會議今天在烏茲別克舉行，同時舉行年度頒獎禮，向季終世界排名第一的運動員頒發年度大獎，包括三個劍種的男、女子成年和青年組之個人與團體項目。香港劍擊隊再次揚威，男子花劍張家朗和女子重劍江旻憓同是季度「世一」，一同獲獎，其中張家朗首次奪得這項殊榮，江旻憓則繼2018/19年度之後，再次踏上頒獎台。
儘管已是兩面奧運金牌得主，但張家朗坦言要以「世一」完成賽季，真的很困難，所以對於在獎盃櫃增添年度大獎感到欣喜：「要在賽季完結時保持世界排名第一，不是易事，有時整個賽季打得好好都未必做到。由16歲打全職至今，終於做到，真的很高興。」張家朗出席頒獎禮後，12月上旬將與隊友一起出戰世界盃日本站。
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