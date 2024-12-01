中國泳壇女神劉湘曾破世績　貼泳衣照竟捱批　反擊：難道穿羽絨？

中國前體操代表吳柳芳退役後轉型網紅維生，遭現役體操國家隊成員管晨辰公開批評「擦邊」後，惹來廣泛爭議，未料連前游泳代表、獲稱「泳壇女神」的劉湘，也被指擦邊，她在微博發長文反擊網民言論。



現年28歲的劉湘曾在2018雅加達亞運會，以破世界紀錄的時間奪得女子50米背泳金牌，當時造出的26.98秒，也令她成為第一位游入27秒以內的背泳女將，紀錄到去年才被麥姬昂打破，她同屆也在50米自由泳摘銀；她也曾在2015年長池世界錦標賽獲得50背銅牌，並出戰過2016年里約熱內盧奧運會，惟在2021年因傷選擇退役。

劉湘曾在2018亞運會，以破世界紀錄的時間奪得50米背泳金牌。（Getty Images）

劉湘退役後仍會在社交媒體分享生活，當中包括身穿游衣的照片，未料近日因吳柳芳事件，有網民留言指她的帖文也是「擦邊」，她在周六（30日）發長文反擊，並寫道：「怎麼分享我的生活和我熱愛的生活方式有問題？游泳不穿泳衣，難道穿棉褲羽絨服嗎？」

她在文中除了附上多張穿泳衣的照片，也貼出一張改圖，將自己畫成穿着大衣和長褲在泳池邊，明顯是嘲諷批評她的網民。

劉湘分享的其中一張照片，將自己改成穿着大衣和長褲在泳池邊。（微博）

她表示自己5歲開始游泳，「游泳就是我生命中不可分割的一部分。我很愛穿泳衣的自己，我自己也很愛看穿泳衣的女孩子們！我的自媒體內容就是想將陽光、積極、健康熱愛生活的觀念傳遞給更多人，讓游泳更加科學、有趣，我是做錯了嗎？」

劉湘續指，雖然人人都有發表評論的權利，也一直不覺得自己身材好，「經常也有人在評論區說我胖了或者怎樣，但胖了瘦了又怎樣呢，女生展現真實的、運動健康的自己，這就是我的生活態度。」

她認為自己退役後，最近兩年生活過得很充實，也在社交媒體反映：「我花更多的時間陪伴家人去旅遊、領養了兩隻流浪狗、很認真的在運營自媒體帳號，我愛自己發佈的每一張照片和視頻，愛現在的生活狀態，也格外的愛自己。」

最後她強調，未來仍會繼續如常發布泳裝照及影片：「如果有人問我，以後還敢發穿泳裝的視頻嗎？我的回答是，當然！」