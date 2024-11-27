哥迪奧拿陷生涯低谷偕曼城蹈火海　頭上抓痕見證殫精竭慮｜01球評

看到哥迪奧拿（Pep Guardiola）頭上觸目驚心的抓痕，可見他的殫精竭慮，若非他幾日前才跟曼城續約兩年，真的覺得他會辭職放長假休息。曼城在周二（26日）晚歐聯主場領先3球下，在最後15分鐘連失3球，遭飛燕諾扳平踢成3：3，原本可以提振的士氣的大勝，變成令人懊惱的和波。

曼城連續6場不勝，1和5負，整個11月未贏過波，主帥哥迪奧拿經歷執教生涯最大的挑戰。短期內，他要鼓舞起這班幾乎贏盡一切的球員，給予他們信心與鬥心，應付接下來對利物浦的英超榜首大戰。長遠而言，他要推倒自己一手建立的冠軍班底，重新鑄造新一代的曼城。



哥迪奧拿歐聯賽後接受訪問，鼻頭及額上滿佈抓痕。（x）

聯賽盃輸熱刺1：2，英超輸般尼茅夫1：2，歐聯輸士砵亭1：4，英超輸白禮頓1：2，英超輸熱刺0：4，曼城經歷5連敗後，在周二歐聯主場對飛燕諾，下半場初段手握3球優勢，但踏入75分鐘後防崩潰，連失3球，戰成3：3完場，以一種很打擊士氣的方式終結5連敗。曼城連續6場不勝，整個11月未嘗勝果。

賽後，看到哥迪奧拿將自己的臉及頭抓得滿佈的血痕，真的感受到他那份肉緊、失望與筋疲力盡。令人想起2012年的夏天，哥迪奧拿離開那支巔峰的巴塞隆拿，當時他解釋：「原因很簡單，4年已經夠了。我已經筋疲力竭了，我需要補充能量。」

哥迪奧拿的曼城陷於低谷。（Getty Images）

低谷期間決定續約至2027年

教巴塞隆拿4季而去，掌拜仁慕尼黑3季離開，而哥迪奧拿如今在曼城已經踏入第9個球季。他留在曼城的歲月已經比之前的執教生涯總和還要長，絕對突破了他的極限，應贏的冠軍都贏盡了，也對得起曼城班主與高層的信任。

若果早前曼城連敗之際，哥迪奧拿請辭，或者宣布教到季尾滿約離開，相信也不令人意外，亦令人理解。不過，他在球隊低谷宣布續約至2027年，既是曼城對他無比的信任，也是他下定決心挑戰自己。

曼城領隊哥迪奧拿日前續約至2027年。（Getty Images）

曼城下場英超惡鬥利物浦

哥迪奧拿在2014年曾再解釋離開巴塞的原因，他說：「如果作為教練，你不能再激勵起球員，你就知道是時候離開了。」如今曼城連續6場不勝，陷於信心危機，正是考驗哥迪奧拿激勵球員的能力。在今場3：3的歐聯賽後，哥帥也說：「我不知是否心理上的問題。領先3：0的時候一切皆好，但之後失了很多球，因為我們不穩定。」

在接下來的星期日，曼城還要踢一場聯賽硬仗，作客榜首的利物浦。曼城排英超次席，落後利物浦8分。哥帥執教生涯帶慣順境波，不知能否從逆境波反底？

哥迪奧拿能否帶11月不勝的曼城走出低谷？（Getty Images）

無論在巴塞，還在拜仁，哥迪奧拿都選擇急流勇退，在球隊成績尚好之際便離隊。他最後一季執教巴塞，在歐聯四強止步後便宣布離開，而在拜仁的3個球季，他都贏得聯賽冠軍，只是捧不到歐聯，從沒有真正面對過如今的信心危機。

哥迪奧拿幾日前續約時，都預計到自己要面對這一切困難。

「老實說，我以為今季應該是最後一季，但我們今月面對的問題，令我覺得不是離開的時候。」哥迪奧拿日前續約時說：「不要問我原因，或者4連敗是我覺得不能離開的原因。」

迪布尼，留不留？（Getty Images）

曼城陣容老化 改朝換代迫在眉睫

在足夠的金錢下，他能夠建立起一套冠軍陣容，但他不擅長拆散自己親手所建立的一切。這一切象徵過去的美好，代表曾經的成就與難忘回憶，每位功臣都與哥迪奧拿有感情的羈絆。當初他選擇離開巴塞，就是因為該決斷時不忍決斷，不肯向一班功臣下刀，那麼只好將刀鋒舉向自己。

在哥迪奧拿教練生涯的Bingo紙中，幾乎達到所有成就，唯未試過「改自己的朝、換自己的代」。截至上周，曼城今季聯賽29歲或以上球員的上陣時間佔比52.1%，為20隊之冠。排次席的是46.3%的愛華頓，而車路士是0%。

曼城今季聯賽29歲或以上球員的上陣時間佔比52.1%。（英國《天空體育》）

續約至2027年，代表哥迪奧拿願意親手去為曼城改朝換代。如何重塑後防的穩定？如何減輕「洛迪依賴症」？應否留下即將約滿的老將奇雲迪布尼？菲爾科頓是否值得信靠？下季怎樣跟新任足球總監維亞拿合作？如何處理2026年約滿的基爾獲加、史東斯、艾達臣、貝拿度施華？

作為當今公認首屈一指的教頭，哥迪奧拿要接受世界級的挑戰。

上一位可以在英超「改自己的朝、換自己的代」成功的，恐怕只有費格遜。