幾內亞足球賽事疑因爭議判罰發生人踩人慘劇　造成至少56人死亡

非洲幾內亞第二大城市N'Zerekore，周日（1日）一場足球賽事判罰引來爭議，球迷表達不滿後，當地警察發射催淚彈，球迷走避時造成混亂及人踩人慘劇，造成至少56人死亡及多人受傷。



英國《衛報》指，這是一場為支持該國軍政府領導人杜姆布伊（Mamady Doumbouya）而舉辦的錦標賽決賽。這名幾內亞臨時總統在2021年9月發動政變，推翻前總統干迪（Alpha Condé）統治。

報道引述現場目擊者消息指，當時球場內有數千名球迷，82分鐘主隊被球證出示一張爭議性紅牌，作客球迷衝入球場並投擲石頭，警察入場並發射催淚彈。

幾內亞一場足球比賽發生人踩人悲劇。（路透社）

現場球迷Amara Conde告訴路透社：「我看到人們倒在地上，女孩和兒童被踩在腳下，太可怕了。」美聯社指有當地記者表示，很多人嘗試從球場大門離開被壓死：「我沒有衝向出口，因此而得救。」

網上流傳兩條現場影片，能見到民眾試圖離開現場時情況混亂，造成人踩人場面後，不少軀體堆積如山，人們被壓住無法自行掙脫。當地政府表示，事件造成至少56人死亡，BBC指該國不少人對此數字提出質疑，認為真實死亡人數應接近100。

當地反對派「全國變革與民主聯盟」呼籲調查事件，認為舉辦這場比賽的目的，是在總選競選來臨前為杜姆布伊爭取支持，以實現其「非法及不適當」的政治野心。

幾內亞總理Bah Oury周一發表聲明，譴責暴力事件並敦促民眾保持冷靜，以免妨礙醫院急救服務，並政府表示會在詳細了解事件後發布新聞稿。幾內亞政府事後宣布，從周二起全國哀悼三天。