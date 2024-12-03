冇前十字韌帶的膝蓋重生！陳健安一年康復旅程從學上樓梯到練波

前港足青年軍、香港組合C AllStar成員陳健安（On仔）去年11月踢波期間受傷，左膝前十字韌帶完全斷裂，他選擇保守治療，沒有接受手術。他近日在社交網站回顧一年來的康復過程，接受了21次物理治療，加上169次自己訓練，學習使用沒有前十字韌帶的膝蓋。陳健安表示現在已可以斬波及射波，過多一個月會再接受檢查測試，看看能否復出踢比賽。



在2023年11月，陳健安踢波時受傷，左膝的前十字韌帶完全撕裂。（陳健安Instagram）

在2023年11月25日，陳健安在顯田仿真草球場踢波時受傷，左膝的前十字韌帶完全撕裂，半月板角亦有碎裂。考慮到2024年2月底舉行演唱會，擔心接受手術的話難以及時恢復，所以陳健安選擇保守治療，適應沒有前十字韌帶的膝蓋。他形容過去一年是漫長的膝頭重生之旅。

了解他去年受傷經歷：陳健安@C AllStar踢仿真草場重創 「左腳前十字韌帶完全斷晒」

陳健安選擇保守治療，沒有做手術。（陳健安Instagram）

陳健安在社交網站回顧康復過程，他寫：「呢365日，每一次嘅訓練同治療我都有好好記錄低，因為我係唔會記得晒上個禮拜做過啲乜，對於同醫療團隊溝通係非常非常非常重要！更容易了解同調整訓練內容，亦無得講大話偷懶（雖然我唔會），因為講大話其實只會對自己有害。」

過去一年，他做了21次物理治療，療程包括按摩、針灸、超聲波、衝擊波、冰敷、電流治療、復康運動，每次至少做3小時。另外，他還做了169次自己訓練，從最初要用兩枝拐杖才慢慢行到路，到如今可以重新練波。

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他附上一段過去一年復康的片段，包括他受傷後第一次學上樓梯、第一次跑步、第一次用波訓練、第一次落場訓練。他寫：「從兩支拐杖，一支柺杖，到唔用拐杖行路。從單腳企，慢行，上樓梯，落樓梯，慢跑，到快跑。從雙腳跳，單腳跳，轉向跑，到轉向跳。從輕輕掃把腳，斬波，到射波。重新認識自己嘅膝頭哥，重新學習運用冇咗前十字韌帶嘅膝頭哥，新造嘅腳，新造嘅人。」

陳健安表示每次的進展、每個階段都令人感動，多謝物理治療師及物理治療中心的每位訓練員。他指出與醫療團隊的溝通十分重要，定下目標，保持積極但不心急的態度。不過，他表示尚未復出球場，他寫：「今日我仲未畢業，大概訓練多一個月左右就會有test（測試），到時再話畀大家聽可唔可以落返場踢波，期待再次喺球場上自由奔跑。」

他在2018年試過失聲，到去年膝部嚴重受傷，他形容「個天畀咗兩個好大嘅挑戰我，兩次重傷，彷彿想將我最喜愛做嘅事拿走，想拉我到深淵，可幸嘅係，黑暗又有另一番風景，發現更多愛，對唱歌足球嘅愛，別人對我嘅愛，更認識自己」。

陳健安加入娛樂圈後仍然熱愛足球，但去年11月膝部重創。（陳健安Instagram）

陳健安在14至18歲期間曾經是香港青年軍的一員，更出戰過當年的頂級聯賽港甲，分別效力香港08及流浪。On仔當年兼顧護士實習，而未能入選2009年東亞運的港隊大軍，其後淡出球圈，並透過選秀節目加入樂壇。進軍娛樂圈後，他對足球熱愛不減，不時出戰業餘聯賽。

陳健安的康復旅程

11月底：受傷後3日，開始接受物理治療

12月底：受傷後30日，這個月學行平路、學單腳企、學上樓梯

1月初：受傷後40日，可以蹬直隻腳，上樓梯開始穩定，可以練習落樓梯

1月中：受傷後52日，受傷後第一次踩單車機，重新鍛鍊心肺，深蹲可以做到90度，訓練內收肌、臀部肌肉

2月初：受傷後71日，受傷後第一次跑步，快行1分鐘再跑1分鐘，重複5次共10分鐘

4月中：受傷後144日，練習守向及跳躍動作，可以「剔波」

5月中：受傷後170日，接受更多轉向、跳躍、快動的動作，跑步時間慢慢加長到40分鐘

5月底：受傷後177日，訓練短速爆發力，可以練習傳波的協調動作

8月中：受傷後250日，可以做單腳轉向的跳躍

8月底：跑了受傷後第一次8公里，花了約52分鐘，配速每公里6分34秒

9月中：受傷後295日，在球場練習煞停、轉向、用波、80%衝刺跑，希望找回球感，並嘗試用力射波