陳健安@C AllStar踢仿真草場重創　「左腳前十字韌帶完全斷晒」

前港足青年軍﹑香港組合C AllStar成員陳健安（On仔），即使專注歌唱事業，依然不時出戰業餘聯賽，早前在顯田仿真草球場出賽時，不慎觸傷左膝，其後報告表示左膝前十字韌帶完全斷裂，他憶述事發一刻：「隻腳有啲啜住咗喺地，然後膝頭就擺一擺就傷咗。」



曾經是港隊青年軍的陳健安，成為歌手後依然熱愛足球，更曾在業餘聯賽交出金球。On仔早前完成非洲探訪後再度落場，卻不慎觸傷左膝，他透過社交網站「報平安」，表示未有傷及骨，要等待左膝消腫後才照磁力共振。

C AllStar On仔街場做球王 車身倒掛金球入死角（有片）

陳健安日前發文表示，磁力共振報告已出，對他是個壞消息，因為他左腳前十字韌帶完全斷裂，其他組織就未有大礙。On仔得知消息後心中一沉，「一聽到嗰刻好唔開心，想喊出嚟，心諗咁易咩？」並坦言年紀大﹑訓練不夠﹑熱身不足，甚至休息不夠，他自問每一環都做足，與物理治療師討論過，認為更大可能與外在因素有關。

物理治療師說，不少人「傷膝」也是在仿真草場，而今次陳健安在顯田仿真草足球場出事，他憶述事發一刻：「著短膠粒釘boot，整親嗰刻覺得隻腳有啲啜住咗喺地，然後膝頭就擺一擺就傷咗。」當他聽到物理治療師這樣說，他的心都舒服一點，但依然充滿無奈及疑問，並質疑：「有冇咩部門係會負責收集球場受傷嘅數據，然後研究同改善減低再有人受傷嘅機會？」

陳健安今日（30日）再詳細了解傷勢，發現半月板的傷勢比想像中嚴重，能夠再做劇烈運動的難度又提升，但他都保持正向。

On仔是巴塞隆拿球迷，代表香港巴塞隆拿球迷足球隊上陣，巧合的是，巴塞隆拿中場加維早前出戰國際賽時同樣傷及十字韌帶，外側半月板亦有傷，與On仔的傷勢差不多。

陳健安透露傷勢比想像中嚴重。（陳健安Instagram截圖）

當陳健安受傷後，他直言「希望之後可以繼續踢波」。現今球壇不少球員都曾經經歷前十字韌帶受傷，大多都可以在傷癒後繼續踢波。

陳健安在14至18歲期間曾經是香港青年軍的一員，更出戰過當年的頂級聯賽港甲，分別效力香港08及流浪。On仔當年兼顧護士實習，而未能入選2009年東亞運的港隊大軍，其後淡出球圈，並透過選秀節目加入樂壇。進軍娛樂圈後，他對足球熱愛不減，不時出戰業餘聯賽。